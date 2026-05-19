Govt Employees Salary Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు 8వ వేతన సంఘం నుంచి బిగ్ అప్డేట్ వచ్చిందని తెలుస్తోంది. వేతన సంఘం కోసం ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఉద్యోగులు, పింఛన్దారులు ఇంకాస్త ఎదురుచూడాల్సిన పరిస్థితి ఉందని స్పష్టమవుతోంది. జీతాల పెంపు, పింఛన్ సవరణ అనేది ఇప్పట్లో ఉండకపోవచ్చని.. 2027 నుంచే అమలవుతుందని వార్తలు వస్తున్నాయి. 8వ వేతన సంఘం జీతాల సవరణ తక్షణమే అమలులోకి వచ్చే అవకాశం లేదని సమాచారం.
8వ వేతన సంఘంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కసరత్తు ప్రారంభించిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటికే కమిటీ ప్రకటించి.. ఉద్యోగుల నుంచి అభిప్రాయాలు, వారి వినతులు స్వీకరించింది. త్వరలో వేతన సంఘం అమలవుతుందని కొండత ఆశల్లో ఉన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛన్దారులకు భారీ షాక్ ఇచ్చే వార్త ఇది. కొత్త వేతన విధానం 2026 జనవరి 1 నుంచే అమల్లోకి రానున్నప్పటికీ.. సవరించిన జీతాలు 2027లో మాత్రమే అమలులోకి రావచ్చని ఓ నివేదిక సూచిస్తోంది.
జనవరి 2026 నుంచి 8వ వేతన సంఘం అమల్లోకి వచ్చినా కూడా దాని ప్రయోజనాలు అంటే సవరించిన జీతాలు, పింఛన్ కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు 2027 వరకు వేచి ఉండాల్సి రావచ్చనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. వేతన సవరణ సంఘం అమలులో జాప్యం జరిగితే బకాయిలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. వేతన చెల్లింపు, భత్యాలు, పింఛన్లపై వేతన సంఘం అధ్యయనం చేసి.. కేంద్రానికి తన తుది సిఫార్సులను సమర్పించడానికి మరికాస్త సమయం పట్టే అవకాశం ఉండడంతో ఇది అమలయ్యే సమయం పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నట్లు కేంద్ర ప్రభుత్వ వర్గాలు వెల్లడిస్తున్నాయి.
8వ వేతన సంఘం వివరాలు
కేంద్ర మంత్రివర్గం 2025 జనవరిలో 8వ వేతన సంఘానికి ఆమోదం తెలిపింది. అనంతరం ఈ కమిటీకి అధికారికంగా నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. గత వేతన సంఘాల మాదిరిగానే సంప్రదింపులు పూర్తి చేసి.. నివేదికను సిద్ధం చేయడానికి ప్రభుత్వం ఈ సంస్థకు సుమారు 18 నెలల సమయం ఇచ్చింది. వస్తున్న సమాచారం ప్రకారం వేతన సంఘం సిఫార్సులు 2027 మధ్యలో సమర్పించే అవకాశం ఉంది. సమర్పించిన నివేదికను ప్రభుత్వం సమీక్ష చేసి.. సవరించిన జీతాలు, పెన్షన్ల తుది అమలును ప్రకటించనుంది. దీనికి సమయం పట్టేలా ఉంది.
వేతన సంఘం అమలులో ఏ మాత్రం ఆలస్యమైనా.. అర్హులైన ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు పెండింగ్లో ఉన్న బకాయిలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. 8వ వేతన సంఘం చర్చలలో ఫిట్మెంట్ అంశం కీలక సమస్యగా మారింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మూల వేతనాన్ని సవరించడానికి ఈ సూత్రాన్ని ఉపయోగిస్తారు. 7వ వేతన సంఘం కింద ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను 2.57గా నిర్ణయించగా.. కనీస మూల వేతనం రూ.18,000కు పెరిగింది. ఈసారి ఉద్యోగ సంఘాలు ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను 3.68 నుంచి 3.83 మధ్య ఉంచాలని డిమాండ్ చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. దీనికి ఆమోదం లభిస్తే కనీస ప్రాథమిక వేతనం రూ.51,000 నుంచి రూ.69,000 మధ్య గణనీయంగా పెరగవచ్చని ఊహాగానాలు వస్తున్నాయి. ఇప్పటివరకు దీనిపై ఇంకా స్పష్టత రాలేదు.
8వ వేతన సంఘం సమీక్షించే అంశాలు ఇవే..
కరువు భత్యం (డీఏ)
ఇంటి అద్దె భత్యం (హెచ్ఆర్ఏ)
రవాణా భత్యం (టీఏ)
పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగులకు పెన్షన్ సవరణలు