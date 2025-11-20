8th Pay Commission Update: కేంద్ర ప్రభుత్వం నవంబర్ 3న 8వ వేతన సంఘం ఏర్పాటుకు సంబంధించిన నిబంధనల (ToR - Terms of Reference)ను ప్రకటించింది. ఈ ప్రకటన సంఘం ఏర్పాటు ఆలస్యంపై ఆందోళన చెందుతున్న కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు మొదట్లో ఉపశమనం కలిగించింది. అయితే, ToR వివరాలు బయటకు వచ్చినప్పటి నుండి, కొన్ని అంశాలపై ఉద్యోగుల్లో గందరగోళం, భయం నెలకొంది.
వేతన సంఘం వివరాలు, గడువు
అధికారిక ఏర్పాటు: ToR విడుదల కావడంతో 8వ వేతన సంఘం అధికారికంగా ఏర్పాటయినట్లు అయ్యింది.
కమిటీ నేతృత్వం: జస్టిస్ రంజనా దేశాయ్ నేతృత్వంలో ఈ ముగ్గురు సభ్యుల కమిటీ పనిచేయనుంది.
నివేదిక సమర్పణ గడువు: కమిషన్ తమ సిఫార్సుల నివేదికను సమర్పించడానికి ప్రభుత్వం 18 నెలల సమయం ఇచ్చింది.
నివేదిక సమర్పణకు అంచనా: 2027 మధ్య నాటికి ప్రభుత్వానికి సమర్పించనున్నారని తెలుస్తోంది. ఆ తర్వాతే మంత్రివర్గం చర్చించి, ఆమోదిస్తుంది.
ఉద్యోగుల గందరగోళానికి కారణాలు
8వ వేతన సంఘం ToRలో ఉద్యోగులు ఆశించిన అనేక ఉపశమనాలు కల్పించలేదు. ముఖ్యంగా, పెన్షనర్లకు సంబంధించిన ప్రయోజనాలపై ToR అనేక ప్రశ్నలను లేవనెత్తింది. అంతేకాకుండా, కరువు భత్యం (DA), ఇంటి అద్దె భత్యం (HRA), ప్రయాణ భత్యం (TA) వంటి అలవెన్సులను నిలిపివేస్తారనే వార్త కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల్లో తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
అమలు తేదీ, బకాయిలు..
8వ వేతన సంఘం నివేదిక 2027లో విడుదలైనప్పటికీ.. దాని సిఫార్సులు జనవరి 1, 2026 నుండి అమల్లోకి వస్తాయని గమనించాలి. దీని అర్థం ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు కొత్త జీతానికి సంబంధించిన ప్రయోజనాలను నివేదిక ఆమోదం తర్వాత పొందుతారు. అయితే బకాయిలు (Arrears) జనవరి 1, 2026 నుండి లెక్కిస్తారు.
అలవెన్సులు ఆగిపోతాయా? నిపుణుల అభిప్రాయం
8వ వేతన సంఘం అమలులోకి వచ్చిన తర్వాత DA, HRA, TA వంటి అలవెన్సులు పూర్తిగా నిలిపివేయబడతాయని చాలా మంది ఉద్యోగులు భయపడుతున్నారు.
నిపుణుల సమాధానం:
7వ వేతన సంఘం సిఫార్సులు డిసెంబర్ 2025లో ముగుస్తాయి. కానీ 8వ వేతన సంఘం అమలు 2027 మధ్యలో జరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ మధ్యకాలంలో ఆర్థికవేత్తల అభిప్రాయం ప్రకారం.. DA, HRA, TA ఇతర భత్యాలు నిలిపివేయరు. 8వ వేతన సంఘం అమలు అయ్యే వరకు, ఈ భత్యాలన్నీ 7వ వేతన సంఘం సిఫార్సుల ఆధారంగానే యథాతథంగా కొనసాగుతాయి. ప్రస్తుతం ఉన్నట్లుగానే.. కరువు భత్యం (DA) ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి పెరుగుతూనే ఉంటుందని వారు స్పష్టం చేశారు.
రాబోయే 18 నెలల్లో డీఏ పెంపు అంచనా
వేతన సంఘం నివేదిక సిద్ధం కావడానికి కనీసం 18 నెలలు పడుతుంది. 7వ వేతన సంఘం సిఫార్సుల ప్రకారం.. ఈ సమయంలో DA మూడుసార్లు పెరుగుతుంది. ఇటీవలి ధోరణి ఆధారంగా.. DA ప్రతిసారీ దాదాపు 3% పెరిగితే, 18 నెలల తర్వాత DA ఈ విధంగా ఉండే అవకాశం ఉంది
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదిల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీని అంచనాలతో పోలిస్తే జీతాలు పెరగొచ్చు లేదా తగ్గొచ్చు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
