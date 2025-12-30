8th Pay Commission Fitment Factor: దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న లక్షలాది మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల నిరీక్షణకు తెరపడనుంది. 8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission) అమల్లోకి వస్తే జీతాలు ఏ స్థాయిలో పెరుగుతాయనే దానిపై ప్రస్తుతం ఆసక్తికరమైన చర్చ నడుస్తోంది. పెరుగుతున్న ధరలకు అనుగుణంగా ప్రతి 10 ఏళ్లకు ఒకసారి జరిగే ఈ వేతన సవరణ, 2026లో కొత్త రూపు దాల్చనుంది.
ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్: అసలు లెక్క ఇదే!
కొత్త జీతాన్ని నిర్ణయించే కీలకమైన అంశం 'ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్'. ప్రస్తుత ప్రాథమిక వేతనాన్ని (బేసిక్ పే) ఈ ఫ్యాక్టర్తో గుణించడం ద్వారా కొత్త బేసిక్ పే ఖరారవుతుంది. గతంలో 7వ వేతన సంఘంలో భాగంగా ఇచ్చిన ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.57గా ఉంది. అయితే ప్రస్తుతం రాబోయే 8వ వేతన సంఘంలో భాగంగా దీన్ని 1.92 నుండి 3.68 మధ్య ఉండవచ్చని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
మీ జీతం ఎంత పెరగొచ్చు?
ఉదాహరణకు ప్రస్తుతం కనిష్ట ప్రాథమిక వేతనం రూ. 18,000 ఉన్న ఉద్యోగికి, వేర్వేరు ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ల ప్రకారం జీతం ఎలా మారుతుందో కింద టేబుల్లో వివరణ చూడండి.
|ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అంచనా
|కొత్త ప్రాథమిక వేతనం (అంచనా)
|1.92 అయితే
|₹34,560
|2.57 అయితే
|₹46,260
|2.86 అయితే
|₹51,480
|3.68 అయితే
|₹66,240
ప్రతి ఉద్యోగి గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే? ప్రాథమిక వేతనం పెరిగితే, దానిపై ఆధారపడి ఉండే కరువు భత్యం (DA), ఇంటి అద్దె భత్యం (HRA) కూడా భారీగా పెరుగుతాయి.
పెన్షనర్లకు కూడా పండగే!
పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగులకు ఇది శుభవార్త. ఎందుకంటే పెన్షన్ మొత్తం చివరిగా తీసుకున్న బేసిక్ పేపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్రాథమిక వేతనం పెరిగినప్పుడు, పెన్షనర్ల నెలవారీ ఆదాయం కూడా అదే నిష్పత్తిలో పెరుగుతుంది. కొత్త వేతన సంఘం అమల్లోకి వచ్చినప్పుడు డీఏను సున్నా (0) కు రీసెట్ చేసి, ఆ తర్వాత ద్రవ్యోల్బణం ప్రకారం మళ్లీ పెంచుకుంటూ వెళ్తారు.
అమలు ఎప్పటి నుండి?
కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి ఇంకా అధికారిక నోటిఫికేషన్ వెలువడనప్పటికీ, చారిత్రక పరిణామాల ప్రకారం 8వ వేతన సంఘం జనవరి 1, 2026 నుండి అమలులోకి రావాలి. ఒకవేళ ఆమోదం పొందడంలో జాప్యం జరిగినా, ఉద్యోగులకు ఆందోళన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం పెరిగిన జీతాలను బకాయిల (Arrears) రూపంలో చెల్లిస్తుంది.
చివరిగా.. 8వ వేతన సంఘం కేవలం జీతాల పెంపు మాత్రమే కాదు, పెరుగుతున్న జీవన వ్యయానికి అనుగుణంగా ఉద్యోగుల ఆర్థిక భద్రతను పెంచే ఒక ముఖ్యమైన ముందడుగు. దీనివల్ల మధ్యతరగతి ఉద్యోగుల కొనుగోలు శక్తి పెరిగి, ఆర్థిక వ్యవస్థకు కూడా ఊతం లభిస్తుంది.
