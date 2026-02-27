English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Miracle Babies: 6 కోట్లలో ఒకరికి జరిగే అద్భుతం.. ఒకేసారి ఐదుగురు బిడ్డలకు జన్మనిచ్చిన 24 ఏళ్ల మహిళ..

Miracle Babies Latest News: వైద్య చరిత్రలోనే ఓ అద్భుతమైన ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది.. చైనాలో 24 ఏళ్ల ఒక యువతి ఒకే కాన్పులో ఐదుగురు పండంటి బిడ్డలకు జన్మనిచ్చింది. అయితే, ఇప్పుడు ఈ వార్త సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఏంటో తెలుసుకోండి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 27, 2026, 03:05 PM IST

Miracle Babies: 6 కోట్లలో ఒకరికి జరిగే అద్భుతం.. ఒకేసారి ఐదుగురు బిడ్డలకు జన్మనిచ్చిన 24 ఏళ్ల మహిళ..

Miracle Babies Latest Telugu News: చైనాలో వైద్యరంగంలోని అరుదైన ఘటన చోటుచేసుకుంది.. ఓ  యూనివర్సిటీ హాస్పిటల్లో షిన్జియాంగ్ ప్రాంతానికి చెందిన 24 ఏళ్ల దిలి (Dilie) అనే మహిళ ఒకేసారి ఐదుగురు పండంటి బిడ్డలకు జన్మనిచ్చి రికార్డు సృష్టించింది. ఈ ప్రసవానికి చైనాలోని ప్రముఖ వుహాన్ యూనివర్సిటీ ఆసుపత్రి వేదిక ఆపడం విశేషం.. అయితే, ఇలాంటి ఘటనలు చాలా అరుదుగా మాత్రమే జరుగుతాయని అక్కడి వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. కేవలం కొంతమందిలో మాత్రమే ఇలా అయిదుగురు బిడ్డలకు జన్మనిచ్చే సామర్థ్యం కలిగి ఉంటారని వారు అంటున్నారు. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

సాధారణంగా కవలలు లేదా ముగ్గురు పిల్లలు పుట్టడం మనం తరచుగా చూస్తూ ఉంటాం.. కానీ సహజ సిద్ధంగా ఐదుగురు బిడ్డలు జన్మించడం అనేది అత్యంత అరుదని వైద్యులు చెబుతున్నారు. వైద్య శాస్త్రాన్ని పునులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ఎటువంటి కృత్రిమ పద్ధతులు లేకుండా ఇలా ఐదుగురు పిల్లలు పుట్టే అవకాశం ఆరుకోట్ల ప్రసవాల్లో కేవలం ఒక్కరికి మాత్రమే ఉంటుందని తెలిపారు. తమ నలభై ఏళ్ల సుదీర్ఘ కెరీర్లో ఇటువంటి అరుదైన ప్రసవం చేయడం ఇదే తొలిసారి అని.. కొంతమంది వైద్య నిపుణులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు..

ఈ క్లిష్టమైన ప్రసవాన్ని విజయవంతం చేసేందుకు సుమారు 20 మందికి పైగా వైద్య నిపుణులతో పాటు నర్సులు శ్రమించాల్సి వచ్చిందని ఆసుపత్రి సిబ్బంది తెలిపారు. దిలీకి పుట్టిన ఐదుగురు బిడ్డలు నలుగురు అమ్మాయిలతో పాటు ఒక అబ్బాయి ఉన్నట్లు వారు వెల్లడించారు. పుట్టిన ఈ బిడ్డలందరూ క్షేమంగా ఉన్నారని. ప్రస్తుతం వారి అనారోగ్యాన్ని నిరంతరం పర్యావేక్షిస్తున్నారని ఆస్పత్రి వర్గాలు వెల్లడించాయి.

సాధారణంగా ముగ్గురు నుంచి అంతకంటే ఎక్కువ మంది పిల్లలు కడుపులో ఉండడంవల్ల గర్భిణీ కొన్ని రకాల అనారోగ్య సమస్యలకు గురవాల్సి వస్తుంది. ముఖ్యంగా వీరిలో రక్తపోటుతో పాటు శ్వాస సంబంధిత ఇబ్బందులు తలెత్తుతూ ఉంటాయి.. ముందస్తు ప్రణాళికలతో వైద్య బృందం ఈ ఆపరేషన్ విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. ఈ వార్త ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆ ఐదుగురు చిన్నారులకు మిరాకిల్ బేబీస్ అని పేర్లు కూడా పెడుతున్నారు..

