Women Reservation Bill: ప్రధాని మోదీకి వరుస ఎదురుదెబ్బలు.. నల్ల చట్టాల నుంచి మహిళా రిజర్వేషన్ దాకా

A Series Of Setbacks For PM Modi A Head Women Reservation Bill Falls: జాతీయ, అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో తిరుగులేని నాయకుడిగా గుర్తింపు పొందిన నరేంద్ర మోదీకి వరుసగా ఎదురుదెబ్బలు తగులుతున్నాయి. నల్ల చట్టాల నుంచి నేటి మహిళా రిజర్వేషన్‌ బిల్లు వరకు ఎన్డీయే కూటమికి భంగపాటు ఎదురైంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 17, 2026, 09:52 PM IST

Sun Transit 2026: మేష రాశిలోకి సూర్యుడు.. ఈ రాశుల వారికి గోల్డెన్ డేస్ స్టార్ట్ అయినట్టే!
6
Sun Transit
Sun Transit 2026: మేష రాశిలోకి సూర్యుడు.. ఈ రాశుల వారికి గోల్డెన్ డేస్ స్టార్ట్ అయినట్టే!
Bhagyashri Borse Photos: అందంతో కిక్కెక్కిస్తున్న భాగ్యశ్రీ బోర్సే..వరుస ఫ్లాప్స్ అయినా తగ్గని సినిమా ఛాన్స్‌లు!
7
Bhagyashri borse
Bhagyashri Borse Photos: అందంతో కిక్కెక్కిస్తున్న భాగ్యశ్రీ బోర్సే..వరుస ఫ్లాప్స్ అయినా తగ్గని సినిమా ఛాన్స్‌లు!
Gold Rate Today: పసిడి ప్రియులకు పండగే.. రికార్డు స్థాయి నుంచి భారీగా పతనం.. తులంపై రూ.30 వేల లాభం..ఏప్రిల్ 16 లేటెస్ట్ రేట్లు ఇవే..!!
6
gold price
Gold Rate Today: పసిడి ప్రియులకు పండగే.. రికార్డు స్థాయి నుంచి భారీగా పతనం.. తులంపై రూ.30 వేల లాభం..ఏప్రిల్ 16 లేటెస్ట్ రేట్లు ఇవే..!!
Nabha Natesh: ఇస్మార్ట్ పోరి అందాలకు కుర్రాళ్లు ఫిదా.. నభా నటేష్ లేటెస్ట్ పిక్స్ వైరల్..
6
Nabha Natesh
Nabha Natesh: ఇస్మార్ట్ పోరి అందాలకు కుర్రాళ్లు ఫిదా.. నభా నటేష్ లేటెస్ట్ పిక్స్ వైరల్..
Women Reservation Bill Falls: బంపర్‌ మెజార్టీతో మూడోసారి అధికారం దక్కించుకున్నా కూడా కీలకమైన బిల్లుల విషయంలో ఎన్డీయే ప్రభుత్వానికి వరుస ఎదురుదెబ్బలు తగులుతున్నాయి. తాజాగా మహిళా రిజర్వేషన్‌ బిల్లు విషయంలో కూడా ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. సంపూర్ణమైన మెజార్టీ ఉందని భావించి ప్రవేశపెట్టిన రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు వీగిపోయింది. ఆమోదం పొందుతుందని అందరూ భావించగా ఊహించని విధంగా బిల్లు వీగిపోవడం సంచలనం రేకెత్తుతోంది.

Also Read: Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ఆందోళనలతో దద్దరిల్లిన తెలంగాణ సెక్రటేరియట్, కలెక్టరేట్

వాస్తవంగా అయితే మహిళా రిజర్వేషన్‌ బిల్లును ప్రవేశపెట్టి ఉంటే ఆమోదం పొంది ఉండేది. కానీ దీని చాటున డీలిమిటేషన్‌ బిల్లు కూడా ప్రవేశపెట్టడంతో ఎన్డీయే కూటమి మినహా మిగతా అన్ని పార్టీల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతోంది. మహిళల రిజర్వేషన్ల బిల్లుకు సంపూర్ణ మద్దతు పలుకుతాం అని ప్రకటించి.. దాని చాటున డీలిమిటేషన్‌ బిల్లును పెట్టడాన్ని ఇండి కూటమితోపాటు మిగతా పార్టీలు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశాయి. ప్రధాని మోదీ మూడుసార్లు అధికారం చేపట్టిన తర్వాత కొన్ని కీలక అంశాల్లో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. వాటిలో వ్యవసాయానికి సంబంధించిన మూడు నల్ల చట్టాలు.. ఇప్పుడు మహిళా రిజర్వేషన్‌ బిల్లు.

Also Read: Bandi Sanjay: సోనియాగాంధీని రేవంత్ రెడ్డి బలిదేవత అనలేదా?: బండి సంజయ్‌

మహిళలకు చట్టసభల్లో 33 శాతం రిజర్వేషన్లు అమలుచేసేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకువచ్చిన 131వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును లోక్‌సభలో ప్రవేశపెట్టారు. సుదీర్ఘ చర్చ జరిగిన అనంతరం శుక్రవారం సాయంత్రం ఓటింగ్‌ నిర్వహించగా.. ఊహించని రీతిలో ఆ బిల్లు వీగిపోయింది. మహిళా రిజర్వేషన్‌ చట్టం సవరణ బిల్లు అవసరమైన మెజారిటీ సాధించలేకపోవడం ఊహించనిది. ఓటింగ్‌ ప్రక్రియలో మొత్తం 528 మంది సభ్యులు పాల్గొనగా.. బిల్లుకు అనుకూలంగా 298 మంది ఓటు వేయగా.. వ్యతిరేకంగా 230 మంది ఓటు వేశారు. దీంతో ఆ బిల్లు మూడింట రెండొంతుల మెజార్టీ సాధించలేకపోయింది. బిల్లు వీగిపోవడంపై ఇండి కూటమి హర్షం వ్యక్తం చేసింది. జాతీయ విపత్తును అడ్డుకున్నామని ఇండి కూటమి పేర్కొంది.

కాంగ్రెస్‌ పార్టీ లోక్‌సభ పక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ స్పందిస్తూ.. 'ఈ బిల్లులు రాజ్యాంగంపై దాడి చేయడమే. రాజ్యాంగ విరుద్ధమైన బిల్లులను ఓడించాం' అని ప్రకటించారు. ఇది మహిళా బిల్లు కాదని తాము స్పష్టం చెప్పామని.. మహిళా రిజర్వేషన్‌ బిల్లుకు తాము వ్యతిరేకం కాదని చెప్పినట్లు గుర్తుచేశారు. 'మహిళా బిల్లును డీలిమిటేషన్‌తో ముడిపెట్టారు. ఇది ముమ్మాటికీ మహిళా బిల్లు కాదు' అని తెలిపారు. ఇది దేశ రాజకీయ నిర్మాణంపై దాడి.. ఈ కుట్రను అడ్డుకున్నామని వెల్లడించారు.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

