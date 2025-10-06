English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Teacher Romance: క్లాస్‌రూమ్‌లో మహిళతో ఉపాధ్యాయుడి రాసలీలలు..శృంగారం చేస్తుండగా వీడియో రికార్డు!

Teacher Romance In Classroom: తరగతి గదిలో ఓ టీచర్ మహిళతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు. అయితే వారిద్దరూ రొమాన్స్ చేస్తున్న వీడియోను విద్యార్థులు రికార్డు చేశారు. అందరూ దేవాలయంగా పూజించే పాఠశాలలో ఇలాంటి నీచపనులు చేయడంపై ఉపాధ్యాయుడిపై దుమ్మెత్తిపోస్తున్నారు.  

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 6, 2025, 06:43 PM IST

రేపటి తరాన్ని తీర్చిదిద్దాల్సిన వాళ్లు ఈ సమాజంలో ఉపాధ్యాయులే. పాఠశాలను ఎంతో మంది దేవాలయంగా భావిస్తారు. అలాంటి దేవాలయంలో విద్యా బుద్ధులు నేర్పాల్సిన ఉపాధ్యాయుడే దారుణానికి ఒడిగట్టాడు. నీచమైన పని చేస్తూ విద్యార్థులకు పట్టుబడ్డాడు. ఓ మహిళతో ఉపాధ్యాయుడు చేసే పాడుపనిని విద్యార్థులు రికార్డు చేశారు. ఆ వీడియోను చూపిస్తూ ఫిర్యాదు చేశారు. 

ఎక్కడ జరిగిందంటే? 
ఈ దారుణ సంఘటన మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దేవాస్‌లో చోటు చేసుకుంది. ఉదయ్ నగర్ అనే గిరిజన ప్రాంతంలో ప్రభుత్వ పాఠశాల ఉంది. అందులో పని చేస్తున్న టీచర్ ఓ మహిళతో అశ్లీల పని చేశాడు. తరగతి గదిలో ఆ మహిళతో శృంగారం చేస్తుండగా..  అలాంటి అసభ్యకరమైన సంఘటనను విద్యార్థులు మొబైల్‌లో రికార్డు చేశారు. ఇప్పుడా వీడియో బయటకి రావడం వల్ల విద్యాశాఖ దర్యాప్తు చేపట్టింది. 

అయితే బయటకి వచ్చిన ఆ వీడియో నకిలీదని సదరు ఉపాధ్యాయుడు కప్పిపుచ్చే ప్రయత్నం చేశాడు. ఈ ఘటన మొహల్లాలోని ఓ ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలలో జరిగింది. ఆ ఉపాధ్యాయుడు అక్కడే కొన్నేళ్లుగా పనిచేస్తున్నాడు. ఆ మహిళ తరచూ పాఠశాలకు వస్తుందని.. పాఠశాలలో విద్యార్థుల ముందే ఆ టీచర్ అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడని అక్కడున్న వారు చెబుతున్నారు. 

అయితే ఇదే విషయమై స్థానికులు ఆ ఉపాధ్యాయుడ్ని వారించారట. ఆ ఊరి సర్పంచ్, ఉప సర్పంచ్ కలిసి తనను బహిరంగంగా వీడియోపై వివరణ ఇవ్వాలని హెచ్చరించరాట. అయితే వీడియో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా క్రియేట్ చేసిన వీడియో అని.. అందులో ఉన్నది తాను కాదని బుకాయించాడు. ప్రస్తుతం దీనిపై విచారణ జరుగుతుంది.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Teacher RomanceTeacher Romance In ClassroomMP teacher scandalclassroom inappropriate videoDewas teacher caught

