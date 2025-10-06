Teacher Romance In Classroom: తరగతి గదిలో ఓ టీచర్ మహిళతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు. అయితే వారిద్దరూ రొమాన్స్ చేస్తున్న వీడియోను విద్యార్థులు రికార్డు చేశారు. అందరూ దేవాలయంగా పూజించే పాఠశాలలో ఇలాంటి నీచపనులు చేయడంపై ఉపాధ్యాయుడిపై దుమ్మెత్తిపోస్తున్నారు.
రేపటి తరాన్ని తీర్చిదిద్దాల్సిన వాళ్లు ఈ సమాజంలో ఉపాధ్యాయులే. పాఠశాలను ఎంతో మంది దేవాలయంగా భావిస్తారు. అలాంటి దేవాలయంలో విద్యా బుద్ధులు నేర్పాల్సిన ఉపాధ్యాయుడే దారుణానికి ఒడిగట్టాడు. నీచమైన పని చేస్తూ విద్యార్థులకు పట్టుబడ్డాడు. ఓ మహిళతో ఉపాధ్యాయుడు చేసే పాడుపనిని విద్యార్థులు రికార్డు చేశారు. ఆ వీడియోను చూపిస్తూ ఫిర్యాదు చేశారు.
ఎక్కడ జరిగిందంటే?
ఈ దారుణ సంఘటన మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దేవాస్లో చోటు చేసుకుంది. ఉదయ్ నగర్ అనే గిరిజన ప్రాంతంలో ప్రభుత్వ పాఠశాల ఉంది. అందులో పని చేస్తున్న టీచర్ ఓ మహిళతో అశ్లీల పని చేశాడు. తరగతి గదిలో ఆ మహిళతో శృంగారం చేస్తుండగా.. అలాంటి అసభ్యకరమైన సంఘటనను విద్యార్థులు మొబైల్లో రికార్డు చేశారు. ఇప్పుడా వీడియో బయటకి రావడం వల్ల విద్యాశాఖ దర్యాప్తు చేపట్టింది.
అయితే బయటకి వచ్చిన ఆ వీడియో నకిలీదని సదరు ఉపాధ్యాయుడు కప్పిపుచ్చే ప్రయత్నం చేశాడు. ఈ ఘటన మొహల్లాలోని ఓ ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలలో జరిగింది. ఆ ఉపాధ్యాయుడు అక్కడే కొన్నేళ్లుగా పనిచేస్తున్నాడు. ఆ మహిళ తరచూ పాఠశాలకు వస్తుందని.. పాఠశాలలో విద్యార్థుల ముందే ఆ టీచర్ అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడని అక్కడున్న వారు చెబుతున్నారు.
అయితే ఇదే విషయమై స్థానికులు ఆ ఉపాధ్యాయుడ్ని వారించారట. ఆ ఊరి సర్పంచ్, ఉప సర్పంచ్ కలిసి తనను బహిరంగంగా వీడియోపై వివరణ ఇవ్వాలని హెచ్చరించరాట. అయితే వీడియో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా క్రియేట్ చేసిన వీడియో అని.. అందులో ఉన్నది తాను కాదని బుకాయించాడు. ప్రస్తుతం దీనిపై విచారణ జరుగుతుంది.
