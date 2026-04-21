Pahalgam Attack: పహల్గామ్ ఘటనకు రేపటితో ఏడాది.. కళ్లలో నీళ్లు తెప్పిస్తున్న ఆ విషాదం.. జమ్మూలో హైఅలర్ట్.!.

A Year after Pahalgam terror Attack high alert in jammu Kashmir: జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రం అనంతనాగ్ జిల్లాలో పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి జరిగి రేపటికి సరిగ్గా ఏడాది కానుంది. ఈ క్రమంలో అప్పటి విషాదంపై భారత్ ఆర్మీ ఎక్స్ వేదికగా స్పందించింది. పహల్గాంలో అక్కడి వాతావరణంను తమ వారితో కలిసి సరదాగా గడుపుదామని వచ్చిన టూరిస్టులపై ఉగ్రవాదులు ఇష్టమున్నట్లు దాడులు చేశారు. మతం అడిగి మరీ మారణ హోమంను చేశారు. ఈ ఘటనలో 25 మంది టూరిస్టులు తమ ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అప్పటి వరకు తమతో హయిగా , నవ్వుతూ ఉన్నవారు ఆ తర్వాత విగతజీవుల్లా మారిపొయారు.
మీ మోదీకి చెప్పుకొండని ఉగ్రవాదులు చెప్పడం అప్పట్లో సంచలనంగా మారింది. దీనిపై ప్రధాని మోదీ ఇండియన్ ఆర్మీకి దీనికి గట్టిగా బదులివ్వాలని ఆదేశించారు. ఈ క్రమంలో ఆపరేషన్ సిందూర్ చేపట్టి పాక్ కు చావు దెబ్బతీసింది. కనీసం కొలుకొవడానికి కూడా చాన్స్ ఇవ్వకుండా భారత్ త్రివిధ దళాలు పాక్ పై ముప్పెట దాడికి దిగాయి. సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేపట్టి 100మందికి పైగా కరుడుగట్టిన ఉగ్రవాదులను పాక్ గడ్డపైనే మట్టుబెట్టింది. పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి జరిగి రేపటి(22-04-2026)కి సరిగ్గా ఏడాది కానుంది.
ఈ నేపథ్యంలో భారత సైన్యం దృఢ సంకల్పాన్ని, ఐక్యతను ప్రతిబింబించే సందేశాన్ని ఇచ్చింది. మానవత్వపు హద్దులు దాటినప్పుడు, ప్రతిస్పందన నిర్ణయాత్మకంగా ఉంటుందని, అంతేకాకుండా న్యాయం జరుగుతుంది. భారతదేశం ఐక్యంగా నిలుస్తుందని ఎక్స్ వేదికగా ట్వీట్ చేసింది.
పహల్గం ఉగ్రఘటనలో కొత్త జంటపై ఉగ్రదాడిలో భర్తను కోల్పోయిన ఒక యువతి నెల మీద కూర్చుని కన్నీళ్లు పెట్టుకొవడం, తన సిందూర్ ను పొగొట్టుకున్న ఘటన యావత్ భారత్ కలిచి వేసింది. దీనిపై భారత్ అదే విధంగా ప్రతీకారం తీర్చుకుంది.
ఈ క్రమంలో ఈ విషాదంకు ఏడాది గడిచిన నేపథ్యంలో ఇండియన్ ఆర్మీ అలర్ట్ అయింది. జమ్ముకశ్మీర్ లో బలగాలు రంగంలోకి దిగాయి. ఎక్కడి కక్కడ తనిఖీలు చేపట్టాయి. ప్రజలు అలర్ట్ గా ఉండాలని జమ్ము ప్రభుత్వం కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
