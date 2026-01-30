English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Aadhaar App: ఆధార్‌కార్డుదారులకు గుడ్‌న్యూస్‌.. కొత్త యాప్‌తో కేంద్రాల వద్ద పడిగాపులకు చెక్‌, ఈ సేవలు మొబైల్‌లోనే..!

Aadhaar App: ఆధార్‌కార్డుదారులకు గుడ్‌న్యూస్‌.. కొత్త యాప్‌తో కేంద్రాల వద్ద పడిగాపులకు చెక్‌, ఈ సేవలు మొబైల్‌లోనే..!

Aadhaar App Launched Services List: ఆధార్ కార్డుదారులకు బంపర్ గుడ్ న్యూస్. ఇటీవల కొత్త ఆధార్ యాప్ వచ్చిందనే వార్త వైరల్ అయింది. అధికారికంగా జనవరి 28న  కేంద్ర మంత్రి జితిన్ ప్రసాద్  కొత్త ఆధార్‌ యాప్‌ ఆయన ప్రారంభించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈ ఆధార్ కార్డు కొత్త యాప్ ద్వారా ఇంట్లో నుంచే కొన్ని పనులు పూర్తి చేసుకోవచ్చు. ఆధార్ కేంద్రాల వద్ద గంటలపాటు పడిగాపులు పడాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Jan 30, 2026, 10:40 AM IST

Trending Photos

Pink Railway Stations: పింక్ రైల్వే స్టేషన్లు అంటే ఏంటి? భారత రైల్వేలో ఈ కొత్త మార్పు ఎందుకు గేమ్ ఛేంజర్ అయ్యింది?
6
Pink Railway Stations India
Pink Railway Stations: పింక్ రైల్వే స్టేషన్లు అంటే ఏంటి? భారత రైల్వేలో ఈ కొత్త మార్పు ఎందుకు గేమ్ ఛేంజర్ అయ్యింది?
Spirit OTT: ప్రభాస్ స్పిరిట్ సినిమా ఓటీటీలో ఎక్కడ చూడాలంటే..!
6
Spirit OTT
Spirit OTT: ప్రభాస్ స్పిరిట్ సినిమా ఓటీటీలో ఎక్కడ చూడాలంటే..!
PPF vs SIP: 15 ఏళ్లలో సంపద పెంచుకోవాలంటే..నెలకు రూ.10 వేలు ఎక్కడ పెట్టాలి?
5
ppf vs sip
PPF vs SIP: 15 ఏళ్లలో సంపద పెంచుకోవాలంటే..నెలకు రూ.10 వేలు ఎక్కడ పెట్టాలి?
Surya Rahu Yuti 2026: 18 ఏళ్ల తర్వాత అరుదైన సూర్యగ్రహణం.. ఈ 3 రాశుల జీవితం తలకిందులయ్యే సమయం..!
5
Surya Rahu Yuti 2026
Surya Rahu Yuti 2026: 18 ఏళ్ల తర్వాత అరుదైన సూర్యగ్రహణం.. ఈ 3 రాశుల జీవితం తలకిందులయ్యే సమయం..!
Aadhaar App: ఆధార్‌కార్డుదారులకు గుడ్‌న్యూస్‌.. కొత్త యాప్‌తో కేంద్రాల వద్ద పడిగాపులకు చెక్‌, ఈ సేవలు మొబైల్‌లోనే..!

Aadhaar App Launched Services List: ఆధార్ కార్డుదారులకు ఏవైనా మార్పులు చేసుకోవాలంటే ఆధార్ కేంద్రాలకు ముందుగానే తమ పేరు నమోదు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఉద్యోగానికి ఒకరోజు సెలవు పెట్టి మరి ఆధార్‌ కేంద్రాల వద్ద పడిగాపులు కాయల్చి వచ్చేది. అయితే విధానానికి చెక్ పెట్టింది యూనిక్‌ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా.  కొత్తగా ఆధార్ యాప్ ద్వారా ఇంటి నుంచే సులభంగా అప్‌డేట్‌ చేసుకోవచ్చు. మన దేశంలో మొత్తం 143 కోట్ల మంది ఆధార్ కార్డు కలిగి ఉన్నారు. ఈ ఆధార్ కార్డు ద్వారానే డిజిటల్ సేవలు జరుగుతున్నాయి. అయితే ఆధార్ పై ఏవైనా మార్పులు చేసుకోవాలంటే మాత్రం ఇకపై ఇంట్లో నుంచే మొబైల్ సులభంగా చేసుకోవచ్చు. ఆధార్ కార్డు పై ఫోన్ నెంబర్, అడ్రస్ వివిధ సేవలు సులభంగా పొందవచ్చు.

Add Zee News as a Preferred Source

 కేవలం ఈ యాప్ ఉపయోగించి ఎవరైనా ఆధార్ కార్డులో సులభంగా ఉపయోగించవచ్చు. ఆధార్ అనేది మన దేశంలో ఎంత ముఖ్యమైంది. స్కూల్ అడ్మిషన్‌ నుంచి ఇంటి రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలన్న ఆధార్‌ కార్డు కలిగి ఉండాలి. ఈ ఆధార్ కొత్త యాప్ ద్వారా సులభంగా పని ఇంట్లోనే పూర్తి చేసుకోవచ్చు ఎక్స్ వేదికగా కొత్త ఆధార్‌ యాప్‌ ప్రకటించారు.

కొత్త ఆధార్ యాప్ ద్వారా మీరు సులభంగా మొబైల్ నెంబరు, ఇంటి అడ్రస్ మార్చుకోవచ్చు. దీంతో పాటు మీ పేరు, ఇమెయిల్ ఐడీ కూడా అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. మీ ఫోన్లో కేవలం ఆధార్ యాప్ ఉంటే చాలు ఎక్కడికైనా వెళ్తే మీరు ఫిజికల్ ఆధార్ కార్డును తీసుకు వెళ్లాల్సిన పని కూడా లేదు. దీన్ని మీరు ఒక ప్రూఫ్ గా చూపించవచ్చు. హోటల్ లేదా ఇతర ప్రాంతాలను సందర్శిస్తే ఈ యాప్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే యాప్ లో సులభంగా మీరు బహుళ ప్రయోజనాలు పొందుతారు.

 కొత్త ఆధార్ యాప్ తో మీరు సులభంగా ఫోన్ నెంబర్ కూడా మార్పు చేసుకోవచ్చు. దీనికి మీ ఫోన్ నుంచి ఆధార్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి. అక్కడ మీ మొబైల్ నెంబర్ అప్‌డేట్ చేసుకోవాలి. ఆధార్ యాప్ ఓపెన్ చేసి మీరు హోం స్క్రీన్ లో ఉన్న ఆధార్ వివరాలు అప్ డేట్ ఎంపిక చేయాలి. అక్కడ ఫోన్ నెంబర్ అప్‌డేట్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అక్కడ మీకు కావాల్సిన ఫోన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి. ఆ తర్వాత అప్‌డేట్ అనే ఆప్షన్ ఎంచుకోండి. ఇక్కడ మీ వివరాలు కూడా ధ్రువీకరించాల్సి ఉంటుంది. ఆ ప్రక్రియ పూర్తి చేసిన తర్వాత సులభంగా మీ ఆధార్ కార్డుపై ఫోన్ నెంబర్ అప్‌డేట్ అయిపోతుంది. నిర్ణీత సమయంలో మీరు ఆధార్ కార్డును సులభంగా అప్‌డేట్ చేసుకోవచ్చు. అయితే గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి మీరు ముందుగా ఆధార్ యాప్  డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మీకు నచ్చిన భాషను ఎంచుకొని ధ్రువీకరిస్తే సులభంగా ఆధార్ యాప్‌ ఉపయోగించుకోవచ్చు.

Also Read: 'అన్న వచ్చేశాడోచ్‌'..! విరాట్‌ కోహ్లి ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ మళ్లీ యాక్టివేట్‌, సస్పెన్షన్‌కు కారణం ఏంటంటే?

Also Read:  ఫిబ్రవరి 1 అలెర్ట్..! మీ ఖర్చులపై ప్రభావం చూపే 5 కీలక మార్పులు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Aadhaar app launchedNew Aadhaar app servicesAadhaar Update OnlineAadhaar mobile number updateAadhaar address change online

Trending News