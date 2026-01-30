Aadhaar App Launched Services List: ఆధార్ కార్డుదారులకు ఏవైనా మార్పులు చేసుకోవాలంటే ఆధార్ కేంద్రాలకు ముందుగానే తమ పేరు నమోదు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఉద్యోగానికి ఒకరోజు సెలవు పెట్టి మరి ఆధార్ కేంద్రాల వద్ద పడిగాపులు కాయల్చి వచ్చేది. అయితే విధానానికి చెక్ పెట్టింది యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా. కొత్తగా ఆధార్ యాప్ ద్వారా ఇంటి నుంచే సులభంగా అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. మన దేశంలో మొత్తం 143 కోట్ల మంది ఆధార్ కార్డు కలిగి ఉన్నారు. ఈ ఆధార్ కార్డు ద్వారానే డిజిటల్ సేవలు జరుగుతున్నాయి. అయితే ఆధార్ పై ఏవైనా మార్పులు చేసుకోవాలంటే మాత్రం ఇకపై ఇంట్లో నుంచే మొబైల్ సులభంగా చేసుకోవచ్చు. ఆధార్ కార్డు పై ఫోన్ నెంబర్, అడ్రస్ వివిధ సేవలు సులభంగా పొందవచ్చు.
కేవలం ఈ యాప్ ఉపయోగించి ఎవరైనా ఆధార్ కార్డులో సులభంగా ఉపయోగించవచ్చు. ఆధార్ అనేది మన దేశంలో ఎంత ముఖ్యమైంది. స్కూల్ అడ్మిషన్ నుంచి ఇంటి రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలన్న ఆధార్ కార్డు కలిగి ఉండాలి. ఈ ఆధార్ కొత్త యాప్ ద్వారా సులభంగా పని ఇంట్లోనే పూర్తి చేసుకోవచ్చు ఎక్స్ వేదికగా కొత్త ఆధార్ యాప్ ప్రకటించారు.
కొత్త ఆధార్ యాప్ ద్వారా మీరు సులభంగా మొబైల్ నెంబరు, ఇంటి అడ్రస్ మార్చుకోవచ్చు. దీంతో పాటు మీ పేరు, ఇమెయిల్ ఐడీ కూడా అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. మీ ఫోన్లో కేవలం ఆధార్ యాప్ ఉంటే చాలు ఎక్కడికైనా వెళ్తే మీరు ఫిజికల్ ఆధార్ కార్డును తీసుకు వెళ్లాల్సిన పని కూడా లేదు. దీన్ని మీరు ఒక ప్రూఫ్ గా చూపించవచ్చు. హోటల్ లేదా ఇతర ప్రాంతాలను సందర్శిస్తే ఈ యాప్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే యాప్ లో సులభంగా మీరు బహుళ ప్రయోజనాలు పొందుతారు.
కొత్త ఆధార్ యాప్ తో మీరు సులభంగా ఫోన్ నెంబర్ కూడా మార్పు చేసుకోవచ్చు. దీనికి మీ ఫోన్ నుంచి ఆధార్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. అక్కడ మీ మొబైల్ నెంబర్ అప్డేట్ చేసుకోవాలి. ఆధార్ యాప్ ఓపెన్ చేసి మీరు హోం స్క్రీన్ లో ఉన్న ఆధార్ వివరాలు అప్ డేట్ ఎంపిక చేయాలి. అక్కడ ఫోన్ నెంబర్ అప్డేట్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అక్కడ మీకు కావాల్సిన ఫోన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి. ఆ తర్వాత అప్డేట్ అనే ఆప్షన్ ఎంచుకోండి. ఇక్కడ మీ వివరాలు కూడా ధ్రువీకరించాల్సి ఉంటుంది. ఆ ప్రక్రియ పూర్తి చేసిన తర్వాత సులభంగా మీ ఆధార్ కార్డుపై ఫోన్ నెంబర్ అప్డేట్ అయిపోతుంది. నిర్ణీత సమయంలో మీరు ఆధార్ కార్డును సులభంగా అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. అయితే గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి మీరు ముందుగా ఆధార్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మీకు నచ్చిన భాషను ఎంచుకొని ధ్రువీకరిస్తే సులభంగా ఆధార్ యాప్ ఉపయోగించుకోవచ్చు.
