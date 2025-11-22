English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Aadhaar Cards: దొంగ ఆధార్ కార్డులకు చెక్.. భారీ మార్పులతో రాబోతున్న కొత్త కార్డు..

Aadhaar Cards: ఆధార్ కార్డులో కేంద్రం భారీ మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టబోతుంది. ఇప్పటికే కొన్ని ఫేక్ ఆధార్ కార్డులతో కొంత మంది విదేశీలు భారతీయులుగా చెలామణీ అవుతూ దాంతో ఓటర్ కార్డు పొందుతున్నారు. దాంతో ఎన్నికలను దేశ రాజకీయాలను శాసించే స్థాయికి చేరుకున్నారు. అలా ఆధార్ కార్డుతో ఇల్లీగల్ పనులు చేస్తోన్న వారి ఆటలు ఇకపై చెల్లవు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 22, 2025, 12:42 PM IST

Aadhaar Cards: దొంగ ఆధార్ కార్డులకు చెక్.. భారీ మార్పులతో రాబోతున్న కొత్త కార్డు..

Aadhaar Cards: ఆధార్ కార్డులో త్వరలో భారీ మార్పులు జరగనున్నాయి. కార్డు దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టేందుకు కేంద్రం కొత్త మార్పులు చేయబోతుంది.పేరు, ఇతర వివరాలేవీ లేకుండా కేవలం ఫోటో, క్యూఆర్ కోడ్ మాత్రమే కలిగిన కార్డును ఇవ్వనుంది. డిసెంబర్ నుంచి ఈ ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది. డేటా దుర్వినియోగం ఇప్పుడు దేశ ప్రజలకు పెద్ద సమస్యగా మారింది. డెబిట్ కార్డ్, క్రెడిట్ కార్డ్, ఆధార్ కార్డ్.. సింపుల్‌గా డేటా చౌర్యానికి పాల్పడుతున్నారు. 

ప్రభుత్వ నిబంధనలను అడ్డుపెట్టుకుని ఆధార్ కార్డులను తీసుకునేందుకు కొందరు వ్యక్తులు, సంస్థలు.. అందులోని డేటాతో చేయకూడని పనులు చేసేస్తున్నారు. ఆధార్ కార్డు సొంతదారుడికి తెలీకుండానే అతడి సమాచారం పక్కతోవ పడుతోంది. దీంతో ఆధార్ కార్డులో భారీ మార్పులకు ప్లాన్ చేసింది కేంద్ర సర్కార్.

అంతేకాదు దీంతో అక్రమ ఓటర్లు కార్డులు సంపాదిస్తున్న వారు.. మన దేశంలో హక్కుగా దక్కాల్సిన వాటిని వీరు అక్రమంగా కొట్టేస్తున్నారు. అంతేకాదు దొంగ ఆధార్ కార్డులతో ఇక్కడ ఓటర్ కార్డులు సంపాదించి ఇక్కడి రాజకీయాలను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేయడం బిహార్, పశ్చిమ బెంగాల్ రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువగా ఉంది. అందుకే అక్కడ దొంగ ఓట్లను ఏరివేసేందుకు SIR ప్రాసెస్ మొదలు పెట్టారు. దీనిపై కొన్ని పార్టీలు గగ్గోలు పెడుతున్నాయి. ఏది ఏమైనా దేశ భద్రత విషయంలో రాజీ పడకూడదనే ధృడ సంకల్పంతో  కేంద్రం ఆధార్ కార్డు పై ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇక ఆధార్ కార్డును 2004లో అధికారంలో వచ్చిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం... నందన్ నీలేకని ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్డును ప్రవేశ పెట్టిన సంగతి తెలిసిందే కదా.

