/ఆధార్ వినియోగదారులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. ప్లాస్టిక్ PVC కార్డ్ ధర భారీగా పెంపు!

PVC Aadhaar Card Fee: ఆధార్ కార్డుదారుల కోసం పీవీసీ (PVC) కార్డు ధరలను పెంచారు. వాటర్ ప్రూఫ్ ఫీచర్లు ఉండే ఆధార్ కార్డు కావాలంటే అదనంగా ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది. కొత్తగా పెరిగిన ధరలు, ఆర్డర్ చేసే విధానం గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
ప్రస్తుతం ఆధార్ పీవీసీ కార్డు అందుబాటులో ఉంది. దీని ధరను రూ.50 నుండి రూ.75 కు పెంచారు. మీరు యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా నుండి ఈ పీవీసీ కార్డును ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఆధార్ కార్డు కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే వారు ఈ విషయాన్ని ముందుగానే తెలుసుకోవాలి. ఈ ప్లాస్టిక్ కార్డులో ఆధార్ సమాచారం ఉంటుంది. ఇది ఏటీఎం లేదా డెబిట్ కార్డు మాదిరిగా ఉంటుంది. దీనివల్ల ఇది పాకెట్ ఫ్రెండ్లీగా ఉండటమే కాకుండా, త్వరగా పాడవదు. అందుకే చాలా మంది ఈ ఆధార్ పీవీసీ కార్డు కోసం దరఖాస్తు చేస్తున్నారు.
ఆధార్ పీవీసీ కార్డు అంటే ఏమిటి?
సాధారణంగా ఆధార్ పీవీసీ కార్డును ఒక పోర్టబుల్ వెర్షన్ అని చెప్పవచ్చు. ఇది క్రెడిట్ లేదా డెబిట్ కార్డు మాదిరిగానే కనిపిస్తుంది. పీవీసీ (PVC) అంటే పాలి వినైల్ క్లోరైడ్ అని అర్థం. ఇది వాటర్ రెసిస్టెంట్ (నీటిని తట్టుకోగలదు), ఇందులో క్యూఆర్ కోడ్ వివిధ సెక్యూరిటీ ఫీచర్లు కూడా ఉంటాయి.
పీవీసీ కార్డు ఆన్లైన్లో తీసుకునే విధానం..
ఆధార్ పీవీసీ కార్డు కోసం దరఖాస్తు చేయాలంటే, ముందుగా UIDAI అధికారిక వెబ్సైట్ను ఓపెన్ చేయాలి. అక్కడ మీ ఆధార్ నంబర్ను నమోదు చేయగా, మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్కు ఒక OTP వస్తుంది. ఆ OTPని నమోదు చేసి సబ్మిట్ చేస్తే, ఆధార్ 'పీవీసీ కార్డు ఆర్డర్' చేసే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. అక్కడ మీ సమాచారాన్ని సరిచూసుకుని, పేమెంట్ విభాగంలో డెబిట్ కార్డ్, నెట్ బ్యాంకింగ్ లేదా UPI ద్వారా నిర్ణీత ఫీజు చెల్లించాలి. ఆ తర్వాత మీ దరఖాస్తు పూర్తవుతుంది ఐదు రోజుల్లో కార్డు మీకు డెలివరీ అయ్యే అవకాశం ఉంది. మీరు ఆఫ్లైన్ విధానంలో కూడా దీనిని పొందవచ్చు. మీ దగ్గరలోని ఆధార్ సర్వీస్ సెంటర్కు వెళ్లి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ప్రస్తుతం ఆధార్ కార్డు లీటర్ లేదా పీవీసీ కార్డు రూపంలో అందుబాటులో ఉంది.
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