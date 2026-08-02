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ఆధార్ వినియోగదారులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. ప్లాస్టిక్ PVC కార్డ్ ధర భారీగా పెంపు!

దేశంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఆధార్ కార్డు కలిగి ఉన్నారు. యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (UIDAI) దీనిని జారీ చేస్తుంది. ఆధార్ కార్డు ఇప్పుడు PVC కార్డు రూపంలో కూడా అందుబాటులో ఉంది. దీని ధరను గతంలో రూ. 50 నుండి ప్రస్తుతం రూ.75 కు పెంచారు.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 02, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 04:32 PM IST
ఆధార్ వినియోగదారులకు బిగ్‌ అలెర్ట్‌.. ప్లాస్టిక్ PVC కార్డ్ ధర భారీగా పెంపు!
Image Credit: PVC Aadhaar Card Fee:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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