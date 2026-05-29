/Pune Taxic liquor tragedy: పూణెలో పెను విషాదం.. కల్తీ మద్యంతాగి 18 మంది బలి.. పెరుగుతున్న మరణాలు.. సీఎం తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి..

Above 15 dead after consuming toxic liquor in pune: మహారాష్ట్రలోని పూణెలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. స్థానికంగా ఉన్న పలు ప్రాంతాల్లో కల్తీ మద్యం తాగి అనేక మంది అస్వస్థతకు గురయ్యారు. వీరిలో ఇప్పటి వరకు 18 మందికి పైగా చికిత్స పొందుతూ మరణించారు. ముఖ్యంగా.. పింప్రి చాంచ్వాడ్ పరిధిలోని దాపోడి, పుగేవాడి ప్రాంతంలో 8 మంది, కాలే పడల్ లోని ముగ్గురు, హడప్సర్ లో ఇద్దరు కల్తీమద్యం కాటుకు బలయ్యారు. చాలా మంది ఇంకా ఆస్పత్రిలొ చికిత్స పొందుతున్నారు. వీరిలో చాలాామంది సిట్యువేషన్ సీరియస్ గా ఉన్నట్లు సమాచారం. కొంతమంది చూపుకోల్పొవడం, శ్వాస కోశ సమస్యలతో ఐసీయూలో చికిత్స పొందుతున్నారు .
కొంత మంది మల్టీపుల్ ఆర్గాన్స్ ఫెయిల్యుర్ సమస్యతో కూడా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నట్లు వైద్యులు వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా మద్యంలో మిథనాల్ సాధారణ మోతాదుకంటే అధిక మోతాదులో కల్పినట్లు వైద్యులు గుర్తించారు. దీన్ని సరఫరా చేసిన యోగేష్ వాంఖడే తో పాటు ఎనిమిది మందిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.
ఈ ఘటనపై మహరాష్ట్ర సీఎం దేవెంద్ర ఫడ్నవీస్ తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. కల్తీ మద్యం ఘటన వెనుకాల ఎవరున్న వదిలేదిలేదని తెల్చి చెప్పారు. నిందితులపై కఠినంగా చర్యలు తీసుకొవాలని పోలీసుల్ని ఆదేశించారు . బాధితుల కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటుందన్నారు.
