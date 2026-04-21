Kerala thrissur blast: కేరళలోని త్రిస్సూర్ బాణ సంచా గిడ్డంగిలో భారీ పేలుడు.. ఆరుగురు సజీవదహనం, 40 మందికి తీవ్రగాయాలు..

kerala Thrissur fire works blast:కేరళలోని త్రిస్సూర్ జిల్లాలో భారీ పేలుడు సంభవించింది. ఈ విషాదంలో ఆరుగురు సజీవ దహనమయ్యారు. ఘటన ప్రదేశంకు పెద్ద ఎత్తున ఫైర్ ఇంజీన్ లు చేరుకున్నాయి. ఆ ప్రాంత మంతా మాంసపు ముద్దలతో భీతావహకంగా మారిపోయింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 21, 2026, 05:49 PM IST
AP New Pension Update 2026: కొత్త పెన్షన్లు ఎప్పుడొస్తాయి..రూ.4000 పెన్షన్ ఉన్నా కొత్తవారికి నో ఎంట్రీ.. అసలు కారణం ఇదే!
5
AP new pension update 2026
AP New Pension Update 2026: కొత్త పెన్షన్లు ఎప్పుడొస్తాయి..రూ.4000 పెన్షన్ ఉన్నా కొత్తవారికి నో ఎంట్రీ.. అసలు కారణం ఇదే!
Vijay Sangeetha Divorce: విజయ్ భార్య 250 కోట్లు అడిగితే ఆఖరికి ఇచ్చింది ఎంతో తెలుసా..? మరి ఇంత అన్యాయమా..!
5
Vijay Divorce
Vijay Sangeetha Divorce: విజయ్ భార్య 250 కోట్లు అడిగితే ఆఖరికి ఇచ్చింది ఎంతో తెలుసా..? మరి ఇంత అన్యాయమా..!
EPFO అలర్ట్.. ఈ వివరాల్లో పొరపాటు ఉంటే డబ్బులు పడడం ఆగిపోతుంది!
5
EPFO Alert
EPFO అలర్ట్.. ఈ వివరాల్లో పొరపాటు ఉంటే డబ్బులు పడడం ఆగిపోతుంది!
IPL 2026: చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌కి మరో ఎదురు దెబ్బ.. జట్టు నుండి మరో స్టార్ ప్లేయర్ ఔట్
5
Ayush Mhatre
IPL 2026: చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌కి మరో ఎదురు దెబ్బ.. జట్టు నుండి మరో స్టార్ ప్లేయర్ ఔట్
Above 40 injured massive fire blast at fireworks in kerala Thrissur:  కేరళలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. త్రిస్సూర్ జిల్లాలోని ఒక బాణ సంచా గిడ్డంగిలో భారీ పేలుడు సంభవించింది. ఈ ఘటనలో 6 గురు సజీవ దహనమయ్యారు.  40 మందికి పైగా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఘటన ప్రదేశమంతా రక్త సిక్తంగామారిపోయింది. బాధితులు గుండెలవిసేలా రోదిస్తున్నారు. పెద్ద ఎత్తున ఫైరింజన్ లు ప్రమాద ప్రదేశంకు చేరుకుని మంటలను ఆర్పుతున్నాయి.

గాయపడ్డవారినిహుటా హుటీన దగ్గరలోని ఆస్పత్రులకు తరలిస్తున్నారు. మరోవైపు వీరిలో కొంత మంది సిట్యువేషన్ సీరియస్ గా ఉందని వైద్యులు వెల్లడించారు.  పూరం వేడుక కోసం ముండతి కోడ్ లో నిల్వఉంచిన బాణ సంచా కేంద్రంలో ఈ ప్రమాదం సంభవించింది.  

ఘటనపై కేరళ ప్రభుత్వం తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేసింది. సహాయక చర్యలు ముమ్మరం చేయాలని అధికారుల్ని ఆదేశించారు. బాధితులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని కోరారు.  బాధితుల కుటుంబాలకు అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటామని కేరళ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Kerala BlastThrissur fireworks blastexplosion at ThrissurThrissur fireworks mishapThrissur fire works explosion

