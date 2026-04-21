Kerala thrissur blast: కేరళలోని త్రిస్సూర్ బాణ సంచా గిడ్డంగిలో భారీ పేలుడు.. ఆరుగురు సజీవదహనం, 40 మందికి తీవ్రగాయాలు..

Above 40 injured massive fire blast at fireworks in kerala Thrissur: కేరళలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. త్రిస్సూర్ జిల్లాలోని ఒక బాణ సంచా గిడ్డంగిలో భారీ పేలుడు సంభవించింది. ఈ ఘటనలో 6 గురు సజీవ దహనమయ్యారు. 40 మందికి పైగా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఘటన ప్రదేశమంతా రక్త సిక్తంగామారిపోయింది. బాధితులు గుండెలవిసేలా రోదిస్తున్నారు. పెద్ద ఎత్తున ఫైరింజన్ లు ప్రమాద ప్రదేశంకు చేరుకుని మంటలను ఆర్పుతున్నాయి.
Just days ahead of the famous #Thrissur Pooram festival a major explosion was reported at a fireworks storage facility. At least 3 people have been reported dead, with fears of more casualties or injuries as rescue operations continue. #Kerala pic.twitter.com/WPCBg2tmlQ
— Ashish (@KP_Aashish) April 21, 2026
గాయపడ్డవారినిహుటా హుటీన దగ్గరలోని ఆస్పత్రులకు తరలిస్తున్నారు. మరోవైపు వీరిలో కొంత మంది సిట్యువేషన్ సీరియస్ గా ఉందని వైద్యులు వెల్లడించారు. పూరం వేడుక కోసం ముండతి కోడ్ లో నిల్వఉంచిన బాణ సంచా కేంద్రంలో ఈ ప్రమాదం సంభవించింది.
ఘటనపై కేరళ ప్రభుత్వం తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేసింది. సహాయక చర్యలు ముమ్మరం చేయాలని అధికారుల్ని ఆదేశించారు. బాధితులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని కోరారు. బాధితుల కుటుంబాలకు అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటామని కేరళ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.
