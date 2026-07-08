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నేడు ABVP వ్యవస్థాపక దినోత్సవం.. ఇంతింతై..ఎదిగిన అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్..!

ABVP Formation Day: మన దేశ విద్యార్ధులను బాల్యం నుంచి దేశ భక్తి నూరిపోసే విద్యార్థి సంస్థల్లో అఖిల్ భారత విద్యార్థి పరిషత్ ఒకటి. 1925లో ఆర్ఎస్ఎస్ స్థాపించిన తొలినాళ్లలోనే .. అది రెండు లక్ష్యాలను నిర్ధేశించుకుంది. ఒకటి దేశ స్వాతంత్య్రంతో పాటు బానిసత్వానికి మూలకారణమైన విద్యా వ్యవస్థ. అలా ఆర్ఎస్ఎస్ అనుబంధ విద్యార్థి విభాగం మన దేశంలో అతిపెద్ద విద్యార్థి యూనియన్‌గా రూపాంతరం చెందింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 08, 2026, 10:12 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 08:27 AM IST
నేడు ABVP వ్యవస్థాపక దినోత్సవం.. ఇంతింతై..ఎదిగిన అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్..!
Image Credit: ABVP Formation Day (File/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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