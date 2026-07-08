/నేడు ABVP వ్యవస్థాపక దినోత్సవం.. ఇంతింతై..ఎదిగిన అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్..!

ABVP Victories and Goals: భారత దేశంలో దేశం కోసం, ధర్మం కోసం పనిచేసే స్టూడెంట్ యూనియన్ ఏదైనా ఉందంటే అది ABVP అనే ప్రస్తావించాలి. పూర్తి పేరు అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్. ప్రారంభమై 77 యేళ్లు అవుతుంది. 1948లో మహాత్మ గాంధీ హత్య తర్వాత ఆర్ఎస్ఎస్ పై నిషేధం విధించారు. ఆ వెంటనే విద్యార్థి పరిషత్ ఏర్పాటు చేయాలనే నిర్ణయానికి వచ్చింది. అలా 1948లో అఖిల్ విద్యార్థి పరిషత్కు అంకురార్పణ జరిగింది. ABVP 1948లో స్థాపించబడినా.. అధికారికంగా దీనిని 1949, జూలై 9న సొసైటీగా నమోదు చేయబడింది. అప్పటి నుంచి ప్రతి యేటా జూలై 9న అఖిల భారత విద్యార్థి పరిషత్ తమ వ్యవస్థాపక దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటోంది.
77వ వ్యవస్థాపక దినోత్సవం..
నేడు 77వ వ్యవస్థాపక దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటోంది. ఏబీవీపీ ముఖ్యంగా భారతీయత ఏకాత్మకు సూచిస్తోంది. అంతేకాదు ఈ విద్యార్థి పరిషత్.. భారతీయ సంస్కృతి , సాంప్రదాయలకు విలువకు పెద్ద పీఠ వేస్తే మన మూలాలను గుర్తు చేస్తూ ఎదిగింది. ముఖ్యంగా మన దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చాకా.. మార్క్స్ మెకాలే చదువులను మన పాలకులు మనపై బలవంతంగా రుద్దారు. మనది కానీ చరిత్రను మనతో బలవంతంగా చదివించారు. మన దేశానికి చెందిన సాహిత్యాన్ని కూడా కమ్యూనిస్టులకు అప్పగించేశారు ఆనాటి పాలకులు. దానిపై పోరాడి పలు విజయాలను నమోదు చేసిన సంస్థ ఏబీవీపీ. ఈ విద్యార్థి పరిషత్ నుంచే ఎంతో మంది జాతీయ నాయకులు రాజకీయాల్లో ప్రవేశించి ఉన్నత స్థానాలకు ఎదిగారు. ఓ రకంగా ఆర్ఎస్ఎస్ హిందూ విద్యార్థి విభాగంగా ఏబీవీపీ ఇంతింతై అన్నట్టుగా తన ప్రస్థానాన్ని కొనసాగిస్తూనే ఉంది.
మన దేశానికి స్వాతంత్ర్యం సిద్ధించిన తర్వాత హిందూ జాతీయవాద సంస్థైన రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ (RSS) చే ప్రభావితులైన కొందరు విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు భారత జాతి పునర్మిణానికై కంకణబద్ధులై విద్యార్థుల యెక్క సంఘటిత శక్తిని మరల్చడానికి అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్తును స్థాపించారు. దత్తోపంత్ థెంగడీ వంటి మొదలైన జాతీయ వాదులు ఈ సంస్థ వ్యవస్థాపక సభ్యులుగా ఉన్నారు. దీనికి ఓం ప్రకాష్ బెహల్ మొదటి అధ్యక్షుడు. కేశవ్ దేవ్ వర్మ ప్రధాన కార్యదర్శిగా నియమితులయ్యారు.
దేశ వ్యాప్తంగా ABVP విస్తరణ..
ఆ తర్వాత స్వర్గీయ యశ్వంతరావు కేల్కర్ జీ చేతుల్లోకి వెళ్లాకా.. ఏబీవీపీ దేశ వ్యాప్తంగా శాశోప శాఖలుగా విస్తరించింది. ముఖ్యంగా భారతీయ ఆలోచనలు, ఆశయాలను ఆచరణలో పెట్టడంలో ఈయన పాత్ర ఎనలేనిదనే చెప్పాలి. ఏబీవీపీ అనే సంస్థ ఎంతో మంది భావి భారత పౌరులను రాజకీయ నాయకులను తీర్చిదిద్దింది. ప్రస్తుత దేశ పురోగతికి ఆయన వేసిన బాటలే నేడు వట వృక్షమై శాభోపశాఖలుగా విస్తరించింది. నేటి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ నుంచి రాష్ట్రపతి, ఉప రాష్ట్రపతి, కేంద్ర మంత్రులు, పలు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో పాటు తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఏబీవీపీ పోరాటాల నుంచి ఆయా స్థానాలకు చేరుకున్నారు.
ఏబీవీపీ వ్యక్తి నిర్మాణంలో కీలక పాత్ర..
ఏబీవీపీ వ్యక్తి నిర్మాణంతో జాతి నిర్మాణంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుందనడంలో ఎలాంటి సందేహాలు అక్కర్లేదు. కేల్కర్ నుంచి మొదలు పెడితే ఎంతో మంది ఈ సంస్థ కోసం రాత్రి పగలు కష్టపడ్డారు. ముఖ్యంగా కేరళ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్, తెలంగాణలో ఎంతో మంది ఏబీవీపీ జాతి నిర్మాణంలో తమ ప్రాణాలను త్యాగం చేసారు. ఈ రోజు అఖిల భారతీయ విద్యార్థి సంస్థ ఈ స్థాయిలో ఉందంటే.. ఎంతో మంది బలిదానం, రక్తం చిందిస్తేనే కానీ ఈ స్థాయికి రాలేదు. ఎంతో మంది కార్యకర్తలు దేశం కోసం, ధర్మం కోసం ప్రాణాలను తృణ ప్రాయంగా అర్పించిన చరిత్ర బహుశా ప్రపంచ చరిత్రలో మరే విద్యార్థి సంఘానికి లేదనే చెప్పాలి. 1969 తెలంగాణ ఉద్యమం, మలిదశ తెలంగాణ ఉద్యమంలో కూడా ఏబీవీపీ కీలక పాత్ర పోషించింది.
1967 తర్వాత ఊపందుకున్న ఏబీవీపీ ప్రస్థానం..
1949లో ప్రారంభమైన ఏబీవీపీ 1967 వరకు కొద్ది కొద్దిగా ముందుకు సాగాయి. ఈ మధ్యలో 1958లో బొంబాయిలో ఉపన్యాసకునికి పనిచేస్తోన్న ఆచార్య యశ్వంత్ రావు కేల్కర్ బాధ్యతలు స్వీకరించాకా ఏబీవీపీ దేశ వ్యాప్తంగా విస్తరించింది. ప్రస్తుతం ఏబీవీపీ ఈ స్థితిలో ఉండటంలో అప్పట్లో ఆయన తీసుకున్న బలమైన ధృడమైన నిర్ణయాలే కారణం. 1987లో ఆయన కనుమూసేంత వరకు ఈయన ఏబీవీపీని విస్తరించే పనిలో అవిశ్రాంత కృషి చేశారు.
వందేమాతరం జాతీయ గేయంగా పొందుపర్చడంలో ABVP పాత్ర..
సాధించిన విజయాల విషయానికొస్తే.. భారత రాజ్యాంగ నిర్మాణ సమయంలో ‘వందేమాతరం’ జాతీయ గేయంగా పొందుపరిచే విషయంలో ఏబీవీపీ కృషి ఎంత చెప్పుకున్న తక్కువే. భారత రాజ్యాంగంలో ‘India That is Bharath’ చేర్చడంలో అప్పటి పెద్దలని ఒప్పించడంలో సఫలీకృతులవ్వడంలో ఏబీవీపీ పాత్ర ఎంతో ఉంది. అప్పటి మేధావులు, విద్యావేత్తలను చైతన్యవంతులను చేయడంలో ముందు వరుసలో ఉంది ఈ జాతీయ వాద విద్యార్ధి సంస్థ.
ప్రాంతీయ ఆకాంక్షలను నెరవేరుస్తూనే దేశ వ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక ఏకత్వానికి జాతీయ భాషగా హిందీ ఆవశ్యతకు చెప్పింది. ముఖ్యంగా జమ్మూ కశ్మీర్ ను మన దేశాన్ని నుంచి వేరే చేస్తోన్న ఆర్టికల్ 370 రద్దు, కాశ్మీర్ అక్రమ విదేశీ చొరబాట్లకు అరికట్టాలని దేశ వ్యాప్త ఉద్యమం చేసిన ఘనత ఏబీవీపీకదే. ముఖ్యంగ రాజ్యాంగ విలువలతో పాటు.. దేశ సార్వభౌమత్వాన్ని నిలబెట్టేందుకు విద్యార్ధి పరిషత్ చేసిన కృషి ఎనలేనిది. ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో విచ్చిన్నకర శక్తుల బారి నుంచి స్టూడెంట్స్ను నేషనాలిటీ వైపు తీసుకు రావడంలో ఏబీవీపీ కీలక పాత్ర పోషించింది. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఏబీవీపీ ప్రస్థానంలో ఎన్నో విజయగాథలు కోకొల్లలు.
అఖిల భారతీయ విద్యార్థి పరిషత్తు యుద్ధం, ఇతరత్రా వరదలు ఇతర క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో రక్తదాన శిబిరాలు ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు ఇతర సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలను భారత దేశమంతటా నిర్వహిస్తూ తనవంతు సామాజిక సేవ చేయడంలో ముందు వరుసలో ఉంటుంది. ప్రస్తుతం మన దేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద క్రియాశీలమైన విద్యార్థి సంఘంగా అవతరించింది. ఈ ప్రస్థానం వెనక ఎంతో మంది కృషి దాగి వుంది. ఈ విద్యార్థి ఉద్యమానికి 9 జూలై 2025 నాటికి 77 యేళ్లు పూర్తి చేసుకోవడం విశేషం. విద్యార్థి పరిషత్ ఆలోచనా ధార, సంఘటనాత్మకమైన కార్యపద్ధతి కి పునాది వేసిన దినం.ఇన్నేళ్ల ప్రస్థానంలో ఎన్నో ఆటుపోట్లను ఎదుర్కొని ఎదురొడ్డి నిలబడి ముందుకు సాగుతోంది. రాబోయే రోజుల్లో విద్యారంగ సమస్యలు.. వాటి పరిరక్షణ కోసం, జాతీయ భావ విలువలు కాపాడుకోవడంలో ఏబీవీపీ నిలుస్తోందనడంలో ఎలాంటి సందేహాలు అక్కర్లేదు.
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