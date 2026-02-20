English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Accenture సంచలన నిర్ణయం.. Ai టూల్స్ వాడకపోతే ఉద్యగులకు ప్రమోషన్ కట్..

Accenture సంచలన నిర్ణయం.. Ai టూల్స్ వాడకపోతే ఉద్యగులకు ప్రమోషన్ కట్..

Accenture Sensational Decision: ప్రముఖ దిగ్గజ సంస్థ యాక్సెంచర్ తమ ఉద్యోగులకు కీలక ప్రకటన చేసింది.. పై స్థాయిలో ఉన్న ఉద్యోగులు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్సీ టూల్స్ వినియోగించకపోతే.. ప్రమోషన్స్ ఉండవని వెల్లడించింది. అంతేకాకుండా ఈ టూల్స్ వినియోగం తప్పనిసరి అని పేర్కొంది.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 20, 2026, 03:57 PM IST

Accenture సంచలన నిర్ణయం.. Ai టూల్స్ వాడకపోతే ఉద్యగులకు ప్రమోషన్ కట్..

Accenture Sensational Decision: ప్రముఖ అంతర్జాతీయ ఐటీ కంపెనీ యాక్సెంచర్ (Accenture) తమ ఉద్యోగులకు కొన్ని కీలకమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది.. ముఖ్యంగా ఈ సంస్థలో పనిచేసే సీనియర్ సిబ్బందికి కొన్ని ప్రత్యేకమైన సూచనలను చేసింది. ఇకనుంచి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్సీ వినియోగం ఉద్యోగుల పనితీరు గుర్తింపుతో పాటు ప్రమోషన్స్ కు ముడి పెడుతున్నట్లు సంస్థ ప్రకటించింది. ఇటీవలే ఈ కంపెనీ సుమారు 11,000 మందికి పైగా ఉద్యోగులను తొలగించిన సంగతి తెలిసిందే.. ఆ తర్వాత సంస్థ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ఐటీ రంగంలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. 

కంపెనీ ఇటీవల జారీ చేసిన కీలక అంశాల్లోకి వెళ్తే.. అసోసియేట్ డైరెక్టర్లతోపాటు సీనియర్ మేనేజర్ స్థాయిలో ఉద్యోగులు వారు రోజు చేసే పనుల్లో భాగంగా తప్పకుండా వినియోగించాల్సి ఉంటుందట.. ఎవరైనా వీటిని వినియోగించకపోతే వారికి సంబంధించిన లీడర్షిప్ తొలగించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు సంస్థ స్పష్టంగా పేర్కొంది. అంతేకాకుండా  సంస్థలు ఇతర ప్రమోషన్స్ కు కూడా అర్హులు కారని తెలిపింది. 

అంతేకాకుండా కంపెనీలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులంతా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ని ఎంతవరకు వాడుతున్నారో తెలుసుకోవడానికి ప్రత్యేకమైన టూల్స్ ను కూడా తీసుకువచ్చినట్లు తెలిపింది. సంస్థ సొంతంగా రూపొందించిన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ రిఫైనరీ వంటి ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో ఉద్యోగుల లాగిన్ వివరాలతో పాటు.. వారు Ai టూల్స్‌ను ఎంతవరకు వినియోగిస్తున్నారనేది ట్రాక్ చేయబోతున్నారట.. అలాగే భవిష్యత్తులో ఈ కంపెనీకి సంబంధించిన పని విధానం కూడా పూర్తిగా మారే అవకాశాలు ఉన్నాయని సీఈఓ జూలీ స్వీట్ తెలిపారు. దీనికోసం ఉద్యోగుల నైపుణ్యాలను ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్సీకి అనుగుణంగా తీర్చిదిద్దడం అత్యవసరమని ఆమె వెల్లడించారు.

Also Read: Tirumala Issue: 'మేం కాదు తిరుమల వివాదంలో చంద్రబాబు క్షమాపణలు కోరాలి': బొత్స సత్యనారాయణ

అయితే, అమెరికా ప్రభుత్వ ప్రాజెక్టులపై పనులు చేసే వారికి.. ఐరోపాలోని 12 దేశాలకు సంబంధించిన సిబ్బందికి ఈ నిబంధనలు వర్తించవని కంపెనీ తెలిపింది. కేవలం యాక్సెంచర్ మాత్రమే కాకుండా.. గూగుల్ తో పాటు మైక్రోసాఫ్ట్ మెట్ట వంటి దిగ్గజ సంస్థలు కూడా ఇదే బాటలో ముందుకెళ్తున్నారు.. మైక్రోసాఫ్ట్ ఇప్పటికే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ వాడకం తప్పనిసరి చేసింది.. AI స్కిల్స్ లేని వారు వెనకబడిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయని.. సంస్థల ఉత్పత్తిని పెంచడానికి ఇప్పుడు ఇది తప్పనిసరి అని నిపుణులు చెబుతున్నారు..

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Accenture TeluguAccenture AiAccenture StockWhat Is Accenture

