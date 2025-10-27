Delhi Student Acid Attack: ఢిల్లీలో యువతిపై యాసిడ్ దాడి ఘటన.. వెలుగులోకి షాకింగ్ నిజాలు.. అసలేం జరిగిందంటే..?

Acid attack on 20 years female student in delhi: మహిళలు, అమ్మాయిలపై దాడులు, అఘాయిత్యాలు జరక్కుండా ఎన్ని కఠిన చట్టాలు తీసుకొచ్చిన, ఎన్ని చర్యలు తీసుకున్న ఇప్పటికి దారుణాలు మాత్రం ఆగడంలేదు. ప్రతిరోజు కూడా మహిళలు, అమ్మాయిలపై దారుణాలు వెలుగులోకి వస్తునే ఉన్నాయి.
తాజాగా.. దేశ రాజధానిలో యువతిపై యాసిడ్ దాడి ఘటన మరోసారి మహిళల భద్రతను ప్రశ్నార్థకంగా మార్చేసింది. దీనిపై పోలీసులు సీరియస్ గా విచారణ చేపట్టారు.
ఆదివారం ఉదయం ఢిల్లీలోని లక్ష్మీబాయి కాలేజీ దగ్గర 21 ఏళ్ల ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ విద్యార్థినిపై యాసిడ్ దాడి జరిగింది. కొంత కాలంగా వేధిస్తున్న జితేంద్ర అనే విద్యార్థి, ఇషాన్, అర్మాన్ లతో కలిసి వచ్చి రోడ్డుమీద నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న యువతిపై యాసిడ్ దాడి చేశారు.
ఆదివారం ఉదయం ఢిల్లీలోని అశోక్ విహార్ ప్రాంతంలో లక్ష్మీబాయి కాలేజీ దగ్గర 21 ఏళ్ల యువతిపై యాసిడ్ దాడి జరిగింది. తన మోహనికి యువతి చేతులు అడ్డుపెట్టడంతో చేతికి, ముఖంకొంత భాగంలో తీవ్రగాయాలయ్యాయి. చికిత్స కోసం ఆమెను దీప్ చంద్ బంధు ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆ తరువాత వైద్యుల సూచనల మేరకు.. మెరుగైన చికిత్స కోసం ఆర్ఎమ్ఎల్ ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
బాధితురాలు ఢిల్లీ యూనీవర్సీటీలో రెండో సంవత్సరం (నాన్ కాలేజీ) విద్యార్థిని. అయితే.. జితేంద్ర గత కొన్నినెలలుగా యువతిని డైలీ ఫాలో అవుతున్నాడని, తనను ప్రేమించాలని వేధిస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. దీనిపై ఎన్నోసార్లు యువతి అతనికి వార్నింగ్ ఇచ్చిన కూడా అతను విన్పించుకోలేదు.
ఈ విషయంలోనే ఇద్దరి మధ్య గొడవలు పీక్స్ కు వెళ్లడం వల్ల.. ఈ విధంగా దారికాచి యాసిడ్ దాడికి పాల్పడినట్లు సమాచారం. మొత్తంగా ఈ ఘటనపై పోలీసులు సీరియస్ గా విచారణ చేపట్టారు. నిందితుల కోసం గాలింపు చేపట్టారు. యువతి పరిస్థితి ప్రస్తుతం నిలకడగా ఉందని, కోలుకుంటుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
