Koti Bike Market: రూ.35 వేలకే యాక్టివా.. సగం ధరకే రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్, యమహా! కోటిలో బైకుల జాతర..

Hyderabad Second-hand Bike Market: రూ.35 వేల లోపే మంచి మోటార్ సైకిల్ లేదా స్కూటీని కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? హైదరాబాద్‌లోని కోటీలో ఉన్న ఈ సెకండ్ హ్యాండ్ మోటార్ సైకిల్ మార్కెట్ అద్భుతమైన అవకాశాలను అందిస్తోంది. ఈ మార్కెట్లో అత్యంత చీప్ ధరలకు మంచి మంచి మోటార్ సైకిల్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి..

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 4, 2026, 03:55 PM IST

Hyderabad Second-hand Bike Market News: మంచి మోటార్ సైకిల్ లేదా స్కూటీ కొనుగోలు చేయాలనుకునే మధ్య తరగతి వారికి..ముఖ్యంగా స్టైలిష్ బైకులపై ఎక్కువ ఇష్టం ఉన్న యువతకు హైదరాబాద్‌లోని కింగ్‌కోటి ప్రాంతంలో, న్యూ సైన్స్ భవన్ కాలేజీ సమీపంలో, ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ వద్ద ఉన్న సెకండ్ హ్యాండ్ బైక్ షోరూం అడ్డాగా మారాయి. ఇక్కడ అత్యంత తక్కువ ధరలోని మంచి మంచి మోటార్ సైకిల్స్‌తో పాటు స్కూటీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా హోండా కంపెనీకి సంబంధించిన యాక్టివా స్కూటర్లు కేవలం ఇక్కడ రూ.32 వేల రూపాయల నుంచే ప్రారంభమవుతున్నాయి. అంతేకాకుండా ఇతర మోటార్ సైకిల్ అయితే సగం ధరలకు లభిస్తున్నాయి.  కాబట్టి మీరు కూడా ఎప్పటినుంచో మంచి బైక్ కొనాలనుకుంటే తప్పకుండా ఇక్కడికి వెళ్లి ఒకసారి చూడండి..

ఇక్కడ మల్టీ నేషనల్ బ్రాండ్లకు సంబంధించిన మోటార్ సైకిల్స్ కూడా అత్యంత తగ్గింపు ధరలోనే అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా 2016 మోడల్ కు సంబంధించిన హోండా యాక్టివా ఈ మార్కెట్లో కేవలం రూ.32 వేల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇక 2019 మోడల్ యాక్టివా కేవలం రూ.50 వేల లోపే అందుబాటులో ఉండడం విశేషం. కొత్త మోడల్ 2022కి సంబంధించిన హోండా యాక్టివా కేవలం రూ.52 వేళలోనే అందుబాటులో ఉంది. దీంతోపాటు సుజుకి యాక్సెస్ 125 సిసి, హోండా ప్లెజర్ వంటి స్కూటర్స్ కేవలం రూ.35 వేల నుంచి రూ.65 వేల మధ్యలోనే అందుబాటులో ఉన్నాయి..

ఇక యువతకు ఎంతో ఇష్టమైన రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బుల్లెట్ 2018 మోడల్ స్టాండర్డ్ 350 సిసి మోటార్ సైకిల్ నీట్ కండిషన్‌తో కేవలం రూ.1.65 లక్షలకే అందుబాటులో ఉంది. వీటితోపాటు క్లాసిక్స్ 350 మోడల్స్ కేవలం రూ.95 వేల నుంచి అందుబాటులో ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా యువత ఎంతగానో ఇష్టపడే యమహా MT-15 2023 మోడల్ రూ.1.55 లక్షల కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అలాగే కెటిఎమ్ డ్యూక్ 2016 మోడల్ ఈ మార్కెట్లో కేవలం రూ.75 వేళలోపే లభిస్తోంది. ఇవే కాకుండా.. పల్సర్ 220, డొమినార్ 400, హిమాలయన్, సుజుకి బర్గ్‌మన్ వంటి ప్రీమియం స్కూటర్లు కూడా ఇక్కడ  చీప్ ధరలకే దొరుకుతాయి..

కోటి లోని ఈ సెకండ్ హ్యాండ్ షోరూమ్స్‌లో లభించే వాహనాలన్నీ స్క్రాచ్ లేకుండా నీట్ కండిషన్తో ఉండడమే కాకుండా.. టైర్లతో పాటు ఇంజన్ పనితీరు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. చాలావరకు వాహనాలు తక్కువ కిలోమీటర్లు మాత్రమే తిరగడం విశేషం. ముఖ్యంగా 2024 మోడల్ మోటార్ సైకిళ్లతో పాటు స్కూటీలు కూడా అందుబాటులో ఉండడం వల్ల యువత ఇక్కడ ఎక్కువగా కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారట.. అలాగే తక్కువ బడ్జెట్ ఉన్న వారి కోసం ఇక్కడ కొన్ని సెకండ్ హ్యాండ్ షోరూమ్స్ ఫైనాన్స్ సదుపాయం కూడా అందిస్తున్నాయి. తక్కువ డౌన్ పేమెంట్ చెల్లించి.. ప్రతి నెల ఈఎంఐ ఆప్షన్ కట్టుకునేలా వివిధ ఫైనాన్స్ సౌకర్యాలు కూడా లభిస్తున్నాయి.

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

