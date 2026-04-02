  • Best Used Cars: రూ. 1.25 లక్షలకే హోండా అమేజ్.. రూ. 5 లక్షలకే బెంజ్ కారు.. రండి బాబు రండి!

Best Used Cars: రూ. 1.25 లక్షలకే హోండా అమేజ్.. రూ. 5 లక్షలకే బెంజ్ కారు.. రండి బాబు రండి!

Cheapest Used Cars In India: సాధారణ బడ్జెట్లోనే మంచి కారు కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? ఢిల్లీలోని సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ మార్కెట్ చాలా బెస్ట్. ఎందుకంటే ఇక్కడ అత్యంత తక్కువ ధరల్లోనే మంచి కార్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అవేంటో వాటికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 2, 2026, 06:16 PM IST

Best Used Cars: రూ. 1.25 లక్షలకే హోండా అమేజ్.. రూ. 5 లక్షలకే బెంజ్ కారు.. రండి బాబు రండి!

Cheapest Used Cars In India Telugus: సొంత కారు కల సహకారం చేసుకోవాలనుకునే మధ్యతరగతి ప్రజలకు ఢిల్లీలోని రోహిణి ప్రాంతం ఒక అద్భుతమైన వేదికగా మారింది అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ అన్ని కంపెనీలకు సంబంధించిన కార్లు సగం కంటే తక్కువ ధరల్లో లభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని కార్లు అయితే కేవలం రూ.90 వేలు నుంచే ప్రారంభమవుతున్నాయి. సెకండ్ హ్యాండ్ లో మంచి కార్ కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది అద్భుతమైన అవకాశం. ముఖ్యంగా రోహిణి ప్రాంతంలో ఉన్న సెకండ్ హ్యాండ్ ఆటోమొబైల్ షోరూమ్స్ ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్తో సెకండ్ హ్యాండ్ కార్లను విక్రయిస్తున్నాయి. పెద్ద బ్రాండ్లకు సంబంధించిన కార్లు కూడా ఏకంగా 60% తగ్గింపుతో అందుబాటులో ఉండడం విశేషం.. అయితే ఇక్కడ ఏయే కార్లు ఎంతెంత ధరలతో అందుబాటులో ఉన్నాయో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

సామాన్యుల బడ్జెట్కు అనుగుణంగా ఇక్కడ అనేక కారులు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మారుతి సుజుకి ఈకో కేవలం ఇక్కడ రూ.1.5 లక్షలకే లభిస్తోంది. అలాగే హోండా అమేజ్ 2012 మోడల్ కార్లు కేవలం రూ 1.25 లక్షలకే అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీంతో పాటు యువత ఎక్కువగా ఇష్టపడే స్విఫ్ట్ తో పాటు బెలినో కార్లు కేవలం ఇక్కడ రూ.2.90 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతున్నాయి. కాబట్టి అతి తక్కువ ధరలోనే మంచి కారు కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారు తప్పకుండా ఈ మార్కెట్ను సందర్శించడం చాలా మంచిది..

చాలాచోట్ల సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ల విషయంలో మీటర్ రీడింగ్ మార్చుకోవడం వంటి మోసాలు జరుగుతున్నాయి. అయితే, ఢిల్లీలోని ఈ సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ల మార్కెట్లో విక్రయించే కార్లు కంపెనీ సర్వీస్ రికార్డ్ తో కూడి ఉంటాయని అక్కడి ఓనర్స్ చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఒకవేళ ఎవరైనా కార్ మీటర్ రీడింగ్ లో తప్పు ఉందని నిరూపిస్తే కారుతోపాటు భారీ నగదు బహుమతులు కూడా ఇస్తామని వారు చెబుతున్నారు. అన్నిచోట్ల ఇది లేకపోయినా.. కొన్నిచోట్ల మాత్రం రియల్ కార్ రీడింగ్ తో విక్రయిస్తున్నారు..

అలాగే ఈ మార్కెట్లో లగ్జరీ కార్లు కూడా సగం ధరలకే అందుబాటులో ఉన్నాయి. మెర్సిడెస్ బెంజ్, ఆడి, జాగ్వార్ పాటు వోల్వో వంటి బ్రాండ్లు 50% ప్రత్యేకమైన తగ్గింపుతో అందుబాటులో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఓల్డ్ మోడల్ మెర్సిడెస్ బెంజ్ కేవలం 5 లక్షల రూపాయల నుంచి మాత్రమే ప్రారంభమవుతుంది. అంతేకాకుండా తొమ్మిది లక్షలకే జాగ్వార్ కారు సొంతం చేసుకునే అవకాశం కల్పిస్తున్నారు. దీంతోపాటు 2022 మోడల్ సరికొత్త స్కార్పియో కేవలం 16 లక్షలు అందుబాటులో ఉండడం విశేషం. ఇవే కాకుండా మహీంద్రా కు సంబంధించిన అనేక కార్లు అత్యంత తక్కువ ధరకే అందుబాటులో ఉన్నాయి.

ఇక్కడ కార్లను కొనుగోలు చేసే వారికి షాప్ ఓనర్స్ ప్రత్యేకమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ ను కూడా విక్రయిస్తూ ఉన్నారు. దీంతోపాటు కొన్ని రకాల సదుపాయాలను కూడా అందించడం విశేషం. ముఖ్యంగా ఇక్కడ కొనుగోలు చేసే వారికి అన్ని రకాల కార్లపై లోన్స్ సదుపాయం కూడా అందిస్తున్నారు. దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడికైనా కారు డెలివరీ చేసేందుకు ట్రాన్స్పోర్ట్ సదుపాయం కూడా అందుబాటులో ఉంది. అలాగే పాత కార్లను ఎక్స్చేంజి చేసుకునే సౌకర్యం కూడా అందిస్తున్నారు. దీంతోపాటు మంచి కండిషన్ లో ఉన్న కార్లను తక్కువ ధరలకు డౌన్ పేమెంట్ మెథడ్ లో విక్రయించడం విశేషం..

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

