Jaipur Road Accident Video: దేశంలో మరో ఘోరం... జైపూర్‌లో అదుపుతప్పి వాహనాలను ఢీకొన్న డంపర్ ట్రక్కు.. 10 మంది దుర్మరణం.. షాకింగ్ వీడియో..

Road accident in Jaipur Video: జైపూర్‌లోని హర్మాదా ప్రాంతంలో డంపర్ ట్రక్కు అదుపుతప్పి ఎదురుగా ఉన్న వాహనాల్ని బలంగా ఢీకొట్టింది.ఈ ఘటనలో పది మంది వరకు దుర్మరణం చెందారు. ఈ ఘటన మరో విషాదంగా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 3, 2025, 03:34 PM IST
  • జైపూర్ లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం..
  • 10 మంది స్పాట్..

Jaipur Road Accident Video: దేశంలో మరో ఘోరం... జైపూర్‌లో అదుపుతప్పి వాహనాలను ఢీకొన్న డంపర్ ట్రక్కు.. 10 మంది దుర్మరణం.. షాకింగ్ వీడియో..

At least 10 dead truck road accident in Jaipur rajasthan: దేశంలో వరుసగా బస్సు ప్రమాదాలు ప్రజల్ని కంటి మీద కునుకులేకుండా చేస్తున్నాయి. ఇటీవల ఏపీలో కర్నూల్ లో బస్సు ప్రమాదం జరిగిన విషయం తెలిసిందే. అంతే కాకుండా.. తాజాగా..  చేవెళ్లలో  బస్సుప్రమాదం కూడా పెనువిషాదంగా మారింది.

ఈ ఘటనలో ఏకంగా 24 మంది దుర్మరణం చెందారు. ఈ ఘటనలతో ప్రజలు ఉలిక్కిపడుతున్నారు. ఇది చాలదన్నట్లు.. రాజస్థాన్ లోని జైపూర్‌లో మరో ఘోరమైన రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది.

 

జైపూర్‌లోని హర్మదా ప్రాంతంలోని లోహమండిలో రద్దీగా ఉండే సికార్ రోడ్డుపై సోమవారం మధ్యాహ్నం డంపర్ ట్రక్కు ఎదురుగా ఉన్న వాహనాలను బలంగా ఢీకొట్టింది. దీంతో ఈ ఘటనలో కనీసం 10 మంది మృతి చెందగా,  50 మందికి వరకు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. లోహమండి ప్రాంతం సమీపంలో మధ్యాహ్నం 1 గంటల ప్రాంతంలో ఈ సంఘటన జరిగింది.

అధిక వేగంతో వెళ్తున్న డంపర్ ట్రక్ అకస్మాత్తుగా నియంత్రణ కోల్పోయి ఎదురుగా వస్తున్న వాహనాలను ఢీకొట్టిందని ప్రత్యక్ష సాక్షులు తెలిపారు.  ఈ ఘటనతో రోడ్డుమీద భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. దీంతో భీతవహా పరిస్థితి ఏర్పడింది. వెంటనే రంగంలోకి దిగిన అధికారులు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.

Read more: Mirzaguda Chevella Bus Accident: అయ్యో.. దేవుడా.!. నా ముగ్గురు బిడ్డల్ని ఎవరు తీసుకొస్తారు.!. గుండెల్ని పిండేస్తున్న కన్నతల్లి ఆవేదన..

రోడ్డంతా రక్తసిక్తంగా మారిపోయింది. అంబులెన్స్ లు భారీగా ఆ ప్రదేశంకు తరలించారు.  బాధితుల రోదనలతో ఆప్రాంతమంతా విషాదకరంగా మారింది. ఆ ప్రదేశంలో శవాల దిబ్బలా మారిపోయింది. చనిపోయిన వారి సంఖ్య ఇంకా పెరగవచ్చని అక్కడి వారు చెబుతున్నారు. ఈ ప్రమాదం వీడియో వైరల్గా మారింది.

 

