At least 10 dead truck road accident in Jaipur rajasthan: దేశంలో వరుసగా బస్సు ప్రమాదాలు ప్రజల్ని కంటి మీద కునుకులేకుండా చేస్తున్నాయి. ఇటీవల ఏపీలో కర్నూల్ లో బస్సు ప్రమాదం జరిగిన విషయం తెలిసిందే. అంతే కాకుండా.. తాజాగా.. చేవెళ్లలో బస్సుప్రమాదం కూడా పెనువిషాదంగా మారింది.
ఈ ఘటనలో ఏకంగా 24 మంది దుర్మరణం చెందారు. ఈ ఘటనలతో ప్రజలు ఉలిక్కిపడుతున్నారు. ఇది చాలదన్నట్లు.. రాజస్థాన్ లోని జైపూర్లో మరో ఘోరమైన రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది.
Tragic road accident in Jaipur💔
An out-of-control dumper truck ran over dozens of people
15 dead, around 18 seriously injured
CM Bhajanlal Sharma expressed condolences#JaipurAccident #Rajasthan #BreakingNews #RoadAccident #BhajanlalSharma #Harmada #SadNews #Jaipur #Tragedy pic.twitter.com/WJLktEPVO3
— Indian Observer (@ag_Journalist) November 3, 2025
జైపూర్లోని హర్మదా ప్రాంతంలోని లోహమండిలో రద్దీగా ఉండే సికార్ రోడ్డుపై సోమవారం మధ్యాహ్నం డంపర్ ట్రక్కు ఎదురుగా ఉన్న వాహనాలను బలంగా ఢీకొట్టింది. దీంతో ఈ ఘటనలో కనీసం 10 మంది మృతి చెందగా, 50 మందికి వరకు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. లోహమండి ప్రాంతం సమీపంలో మధ్యాహ్నం 1 గంటల ప్రాంతంలో ఈ సంఘటన జరిగింది.
అధిక వేగంతో వెళ్తున్న డంపర్ ట్రక్ అకస్మాత్తుగా నియంత్రణ కోల్పోయి ఎదురుగా వస్తున్న వాహనాలను ఢీకొట్టిందని ప్రత్యక్ష సాక్షులు తెలిపారు. ఈ ఘటనతో రోడ్డుమీద భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. దీంతో భీతవహా పరిస్థితి ఏర్పడింది. వెంటనే రంగంలోకి దిగిన అధికారులు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.
Read more: Mirzaguda Chevella Bus Accident: అయ్యో.. దేవుడా.!. నా ముగ్గురు బిడ్డల్ని ఎవరు తీసుకొస్తారు.!. గుండెల్ని పిండేస్తున్న కన్నతల్లి ఆవేదన..
రోడ్డంతా రక్తసిక్తంగా మారిపోయింది. అంబులెన్స్ లు భారీగా ఆ ప్రదేశంకు తరలించారు. బాధితుల రోదనలతో ఆప్రాంతమంతా విషాదకరంగా మారింది. ఆ ప్రదేశంలో శవాల దిబ్బలా మారిపోయింది. చనిపోయిన వారి సంఖ్య ఇంకా పెరగవచ్చని అక్కడి వారు చెబుతున్నారు. ఈ ప్రమాదం వీడియో వైరల్గా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.