/Puja inside Moving Train Video: మొన్న రైల్లో శోభనం సెటప్..?.. నిన్న పూజలు.. వీడియో వివాదాలపై రైల్వే శాఖ మరో క్లారిటీ..

Rituals puja inside moving train video: ఇటీవల దేశంలో రన్నింగ్ ట్రైన్ లలో కొంత మంది పనులు వల్ల మొత్తం రైల్వేశాఖకు చెడ్డపేరు వచ్చేదిలా మారింది. మొన్న రైలులోని ఏసీ కోచ్ లో హనీమూన్ సెటప్ లాగా రంగు రంగుల బెలున్లు, రిబ్బన్ లను అందంగా డెకొరేట్ చేశారు. ఇదంతా మనం చూశాం. ఈ వీడియో విపరీతంగా వైరల్గా మారింది. అసలు ఏసీ కోచ్ లో ఈ విధంగా డెకొరేట్ చేసేందుకు ఎవరు అనుమతించాలని రైల్వేశాఖ సీరియస్ అయ్యింది. సదరు ట్రైన్ టీటీని సస్పెండ్ చేసింది. ఈ వివాదం కొనసాగుతుండగానే మరోవీడియో వైరల్గా మారింది.
After honeymoon coach, now worship rituals in saloon coach of Indian Railways. Unidentified location. pic.twitter.com/MqDYiPcNDe
— Rajendra B. Aklekar (@rajtoday) July 12, 2026
దీనిలో రన్నింగ్ ట్రైన్ లో కొంత మంది పూజలు చేసుకుంటున్నారు. పండితులు మంత్రాలు చదువుతుంటే చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు శ్రద్దగా పూజలు చేస్తున్నారు. ఈ వీడియో వైరల్ గా మారడంతో అసలు ఇండియన్ రైల్వేస్ కు ఏమైంది..ఈ వీడియోలు ఏంటని నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీనిపై తాజాగా.
నార్తర్న్ రైల్వే శాఖ రంగంలోకి దిగి తమ అధికారిక 'ఎక్స్' (ట్విట్టర్) ఖాతా ద్వారా స్పష్టత ఇచ్చింది. ఆ వీడియోలో ఉంది.. సాధారణ ప్యాసింజర్ కోచ్ కాదని, అది ఐఆర్సీటీసీ ద్వారా ఒక ప్రైవేట్ పార్టీ బుక్ చేసుకున్న ప్రత్యేక 'సెలూన్ కార్' అని స్పష్టం చేసింది.
సెలూన్ కార్ ఏమిటంటే..?
సెలూన్ కార్ అనేది రైల్వే శాఖ అందించే ఒక లగ్జరీ ప్రైవేట్ కోచ్. దీనిని నార్మల్ గా ఉన్నత స్థాయి అధికారులు, వీఐపీలు, స్పెషల్ చార్జీలు చెల్లించి బుక్ చేసుకుంటారు. దీనిలో అన్ని రకాల సౌకర్యాలు ఉంటాయి. ఏసీ బెడ్ రూమ్ లు, కిచెన్, లివింగ్, డైనింగ్, వాష్ రూమ్ లు , హల్ లు ఉంటాయి. మొత్తంగా రన్నింగ్ రైలులో లగ్జరీ ఇల్లన్నమాట.
ఈ సెలూన్ కార్ను ఒక ప్రైవేట్ పార్టీ జులై 8న ఐఆర్సీటీసీ ద్వారా కమర్షియల్ బుకింగ్ చేసుకుంది. దీనికి గాను.. రూ. 3,08,580 చెల్లించారని తెలిపింది.
ఈ రైలు.. జులై 10న న్యూఢిల్లీ (ఎన్డీఎల్ఎస్) నుంచి ముంబై సెంట్రల్ (బీడీటీఎస్) వెళ్లే రైలు నెం. 12926 పశ్చిమ్ ఎక్స్ప్రెస్కు ఈ స్పెషల్ కోచ్ను జత చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు ఇది కేవలం ఒక వన్వే ప్రయాణం కోసం చేసుకున్న బుకింగ్ అని చెప్పారు. దీనిలో అన్నిరకాల నిబంధనల్ని పాటిస్తున్నారని వెల్లడించారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.