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Puja inside Moving Train Video: మొన్న రైల్లో శోభనం సెటప్..?.. నిన్న పూజలు.. వీడియో వివాదాలపై రైల్వే శాఖ మరో క్లారిటీ..

Puja inside running train video row: రన్నింగ్ ట్రైన్ లో కొంత మంది పూజలు చేస్తున్నారు. అక్కడ వేద పండితులు మంత్రాలు చదువుతున్నారు. ఈ వీడియోపై మరోసారి నెట్టింట దుమారం చెలరేగింది. దీనిపై మరోసారి నార్తర్న్ రైల్వే శాఖ రంగంలోకి దిగి క్లారిటీ ఇచ్చింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 13, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 04:07 PM IST
Puja inside Moving Train Video: మొన్న రైల్లో శోభనం సెటప్..?.. నిన్న పూజలు.. వీడియో వివాదాలపై రైల్వే శాఖ మరో క్లారిటీ..
Image Credit: pujainrailvideorow

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Train Puja Video: మొన్న రైల్లో శోభనం సెటప్..?.. నిన్న పూజలు.. వీడియో వివాదాలపై రైల్వే శాఖ మరో క్లారిటీ..
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