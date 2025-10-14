Haryana Police Suicide: ఉలిక్కిపడ్డ పోలీసు డిపార్ట్ మెంట్.. హర్యానాలో మరో సీనియర్ పోలీసు ఆత్మహత్య.. ఏంజరిగిందంటే..?

Haryana asi Sandeep lather shoots him self: హర్యానాలో ఇటీవల పోలీసు డిపార్ట్ మెంట్ లో వరుస ఆత్మహత్యల ఘటన ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది.ఈ క్రమంలో తాజాగా.. హర్యానాలోని రోహ్ తక్ లో మరో పోలీసు అధికారి రివాల్వర్ తో కాల్చుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. అంతేకాకుండా.. ఐపీఎస్ వై పూరణ్ కుమార్ పై తీవ్రమైన అవినీతీ ఆరోపణలు చేశాడు.
ఈ క్రమంలో వై పూరణ్ కుమార్ ఆత్మహత్య ఘటనలో ఎఎస్సై విచారణ అధికారిగా ఉన్నారు.ఈ క్రమంలో ఏఎస్సై సందీప్ లాథర్ ఆత్మహత్యకు పాల్పడటం ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది.
మరోవైపు ఇప్పటికే వై పూరణ్ కేసులో పోలీసులు...డీజీపీ, ఎస్పీలపై కేసుల్ని నమోదు చేశారు. డీజీపీ శత్రుజీత్ కపూర్ ను పదవి నుంచి తప్పించి, బలవంతపు సెలవుమీద పంపించారు. రోహ్ తక్ ఎస్పీ నరేంద్ర బిజార్నియాను సస్పెండ్ చేశారు.
ఈ క్రమంలో.. తాజాగా.. ఏఎస్సై సందీప్ లాథర్ ఆత్మహత్యకు పాల్పడటం పెనుదుమారంగా మారింది. ఐపీఎస్ వై పురాణ్ కుమార్ పై అవినీతి, ఇతర లేడీ పోలీసులపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడే వారంటూ ఆరోపిస్తు ఏఎస్ఐ సందీప్ 3 పేజీల సూసైడ్ నోట్, వీడియోను వదిలివేసాడు.
