Rajasthan Bus Fire Video: మరో ఘోరం.. అగ్నికి కాలిబూడిదైన ప్రైవేటు ట్రావెల్ బస్సు.. పలువురు దుర్మరణం.. షాకింగ్ వీడియో..

Private travels bus catches fire in Jaipur delhi highway in Rajasthan video: ఇటీవల కాలంలో బస్సు ప్రమాద ఘటనలు ఆందోళనలు కల్గిస్తున్నాయి. ఏపీలోని కర్నూల్ లో చిన్నటేకూర్ వద్ద చోటు చేసుకున్న బస్సు ప్రమాదం ఘటన అందరిని కలిచివేసింది. ఈ విషాదంలో 20 మంది దుర్మరణం చెందిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ఘటనలో కాలిబూడిదైన వారి డెడ్ బాడీలను డీఎన్ఏ టెస్టులుచేసి మరీ వారి కుటుంబ సభ్యులకు ఏపీ అధికారులు అందజేశారు. అయితే..ఈ ఘటన మరువక ముందే మరో ఘోరం ప్రైవేటు బస్సు ప్రమాదంలో చిక్కుకుంది. రాజస్థాన్ లో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన మరోసారి ప్రయాణికుల్ని ఉలిక్కిపడేలా చేసింది. రాజస్థాన్ లో ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు దగ్ధమైంది. ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్కు చెందిన బస్సు ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి తోడిలోని ఇటుక బట్టీకి కార్మికులను తీసుకెళ్తుంది.
మరో ఘోర బస్సు ప్రమాదం
జైపూర్ - ఢిల్లీ హైవేలో ప్రైవేట్ స్లీపర్ బస్సులో ఒక్కసారిగా చెలరేగిన మంటలు
ఈ ఘటనకు సంబంధించి పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది pic.twitter.com/kYlqTOdLz9
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) October 28, 2025
ఈ క్రమంలో.. జైపూర్ గ్రామీణ జిల్లా షాపురా సబ్ డివిజన్లోని మనోహర్పూర్ పోలీస్ స్టేషన్ ప్రాంతం వద్దకు రాగానే ప్రమాదానికి గురైంది. బస్సు రన్నింగ్లో ఉండగా.. హైటెన్షన్ విద్యుత్ వైర్లు తగిలాయి.
దీంతో బస్సంతా ఒక్కసారిగా మంటలు వ్యాపించాయి. కొంత మంది ప్రయాణికులు బస్సుల నుంచి కిందకు దూకేశారు. అప్పటికే బస్సంతా మంటలు వ్యాపించాయి. బస్సు రోడ్డుకిందకు వెళ్లి ఆగిపోయింది. దీంతో రోడ్డుపైన వెళ్తున్న వారు సహాయక చర్యల్లో పాల్గొన్నారు. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది, పోలీసులు హుటాహుటిన ఘటనాస్థలికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.
Read more: Montha Cyclone: మొంథా తుపాన్ ఎఫెక్ట్.. ఏకంగా 43 ట్రైన్లు రద్దు.. రైల్వే శాఖ కీలక నిర్ణయం.. డిటెయిల్స్..
క్షతగాత్రులను చికిత్స నిమిత్తం ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఘటన స్థలంలోనే ముగ్గురు చనిపోయినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. మరో 15 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. మొత్తంగా పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. ప్రస్తుతం అయితే అక్కడ సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ మేరకు ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి