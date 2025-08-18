mans decomposed dead body found inside drum in Rajasthan: గతంలో మీరట్లో భర్తను చంపి డ్రమ్ములో పెట్టిన ఘటన యావత్ దేశంలో భర్తల్ని, మగాళ్లను ఉలిక్కిపడేలా చేసింది. ముస్కాన్ అనే వివాహిత.. తన ప్రియుడితో కలిసి మర్చంట్ నేవీ అధికారి అయిన తన భర్త సౌరభ్ రాజ్ పూత్ ను అత్యంత క్రూరంగా హతమార్చి కాళ్లు చేతులు ముక్కలుగా నరికి ఒక బ్లూకలర్ డ్రమ్ తీసుకొచ్చి దానిలో శరీర భాగాలు వేసి, దాని మీద ఇసుక వేసింది.
ఈ ఘటన తర్వాత ప్రియుడితో ముస్కాన్ మరో చోటికి చెక్కేసింది. ఆ తర్వాత దుర్వాసన రావడంతో ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ముస్కాన్ ఘటన యావత్ దేశంలో మగాళ్లను అసలు పెళ్లంటేనే.. వెన్నులో వణుకు పుట్టేలా చేసింది. అప్పటి నుంచి చాలా మంది బ్లూకలర్ డ్రమ్ చూస్తే భయంతో వణికిపోతున్నారు. ఈక్రమంలో తాజాగా..రాజస్థాన్ లో చోటు చేసుకుంది.
ఉత్తరప్రదేశ్ కు చెందిన హన్స్ రాజ్ దాదాపు నెలన్నర క్రితం రాజస్తాన్ లోని అల్వార్ లోని ఆదర్శనగర్ కాలనీలో ఒక వృద్ధురాలి ఇంట్లో అద్దెకు దిగాడు. హన్సరాజ్ తన భార్య, ముగ్గురు పిల్లలతో కాపురం పెట్టాడు. కొన్నిరోజులు బానే ఉన్నారు. ఆతర్వాత కొన్నిరోజులుగా ఇంట్లో ఎవరు కన్పించడంలేదు.
ఆదివారం ఇంటి ఓనర్.. డాబాపైకి వెళ్లగా తీవ్ర దుర్వాసన వచ్చిందని వెళ్లి చూడగా ఏదో కుళ్లిపోయిన స్థితిలొ ఉండటంను గమనించారు. వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించానని యజమాని వివరించారు. ఆ డ్రమ్మును తెరిచి చూడగా అందులో నుంచి కుళ్లిన స్థితిలో మృతదేహం బయటపడింది. దీంతో పోలీసులు డెడ్ బాడీని పోస్ట్ మార్టంకు తరలించారు.
హన్స్ రాజ్ హత్యకు గురయ్యాడని పోలీసులు ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు. మరోవైపు అతని భార్య, పిల్లల ఆచూకీ కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. అతడ్ని ఎవరైన చంపారా..?.. లేదా భార్యభర్తల మధ్య ఏమైన తగాదాల వల్ల ఇది జరిగిందా?.. లేకుంటే ఏదైన వివాహేతర సంబంధం ఉందా..?.. అన్న కోణంలో పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. మొత్తంగా ఈ ఘటనతో మరోసారి డ్రమ్ మర్డర్ ఘటన వార్తలలో నిలిచింది.
