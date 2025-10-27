English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Snake Bite: వామ్మో.. మూడు ముక్కలైన వదలని నాగు పాము.. యువతిని ఎలా కాటు వేసిందో తెలుసా..?..

Snake Bite: వామ్మో.. మూడు ముక్కలైన వదలని నాగు పాము.. యువతిని ఎలా కాటు వేసిందో తెలుసా..?..

Madhya Pradesh Snake bite: గడ్డిని కోస్తుండగా అందులో పాము ఉండటంతో అది కూడా గడ్డితో పాటు ముక్కలైంది. కానీ అందులోని కోబ్రా తలభాగం యువతిని కాటు వేసింది.ఈ ఘటన మధ్యప్రదేశ్ లో విషాదకరంగా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 27, 2025, 11:15 AM IST
  • మధ్య ప్రదేశ్ లో షాకింగ్ ఘటన..
  • ముక్కలైన వదలని నాగు పాము..

Snake Bite: వామ్మో.. మూడు ముక్కలైన వదలని నాగు పాము.. యువతిని ఎలా కాటు వేసిందో తెలుసా..?..

Snake cuts 3 pieces girl died by cobra bite in Madhya Pradesh: పాములు వర్షాకాలంలో ఎక్కువగా మానవ నివాసాల్లోకి వస్తుంటాయి. ముఖ్యంగా అడవులకు దగ్గరగా ఉన్న ఇళ్లలో, పొలాలకు దగ్గరగా  ఉన్న ఇళ్లలోకి పాములువస్తుంటాయి. ఎలుకలు ఉంటే చోట పాములు తప్పకుండా ఉంటాయి.

అయితే పాము తల తన శరీరం నుంచి తెగిపోయిన కూడా కొన్ని గంటల పాటు అది సజీవంగా ఉంటుందని, కాటు వేస్తుందని ఇప్పటికే అనేక ఘటనలు జరిగాయి. చాలా మంది పామును చంపేశామని, అనుకుని దాని దగ్గరకు వెళ్తారు. అప్పుడు దాని తల భాగం కాటు వేసిన  ఘటనలు ఉన్నాయి. తాజాగా.. అచ్చం ఇలాంటి ఘటన మధ్య ప్రదేశ్ లో వెలుగులోకి వచ్చింది.

మధ్యప్రదేశ్‌లోని మోరెనా జిల్లాలో విషాదకరమైన సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. సబల్‌గఢ్ ప్రాంతం నౌదండ గ్రామంలో యువతి రోజులాగానే మిషిన్ తో గడ్డిని కోస్తుంది.

 భారతి అనే 18 ఏళ్ల యువతి తన ఇంట్లో పశువుల కోసం గడ్డిని మిషన్‌తో కత్తిరిస్తోంది. అప్పుడు గడ్డిలో ఒక నాగు పాము దాక్కుంది. కానీ ఆమె గమనించలేదు. దీంతో గడ్డి కోసే యంత్రంతో గడ్డిని కోస్తుండగా కోబ్రా ముడుముక్కలైంది. అప్పుడు ముక్కలైన పాము తలభాగం యువతిని పలు పర్యాయాలు కాటు వేసింది. దీంతో ఆమె తీవ్ర అపస్మారకస్థితిలోకి వెళ్లిపోయింది.

దీన్ని గమనించిన కుటుంబ సభ్యులు యువతికి సరైన వైద్యం అందించకుండా నాటు వైద్యంను ఆశ్రయించారు. కానీ ఆతర్వాత యువతి ఆరోగ్యం మరింత దిగజారగటంతో ఆమెను మెరుగైన వైద్యం కోసం జిల్లా ఆస్పత్రికి తరలించారు . కానీ అప్పటికే ఆమె చనిపోయినట్లు వైద్యులు తెలిపారు.  

Read more; Delhi Student Acid Attack: ఢిల్లీలో యువతిపై యాసిడ్ దాడి ఘటన.. వెలుగులోకి షాకింగ్ నిజాలు.. అసలేం జరిగిందంటే..?

అయితే..యువతి  పాము కాటుతో అమ్మాయి చనిపోయినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. పాము తల తెగిపోయిన కూడా యువతిని కాటు వేయడంపై అందరు షాక్ అవుతున్నారు. మరోవైపు బాధిత కుటుంబానికి ప్రభుత్వ సాయం అందించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు తెలిపారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Madhya pradeshSnake Bitesnake cuts 3 pieceGirl died by snake bite in mpcobra snake bite

