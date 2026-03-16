Harish Rana: దేశంలోనే తొలి కారుణ్య మరణం.. ఆసుపత్రిలో 31 ఏళ్ల హరీష్ రానా చివరి వీడియో వైరల్..!

Harish Rana: గత 13 ఏళ్లుగా కోమాలో ఉండి బాధపడుతున్న 31 ఏళ్ల హరీష్ రానాను.. దేశంలోనే తొలిసారిగా కారుణ్య మరణానికి అనుమతిస్తూ సుప్రీం కోర్టు తీర్పు వెల్లడించిన సంగతి తెలిసిందే. సుప్రీంకోర్టు నుంచి కారుణ్య మరణానికి అనుమతి పొందిన హరీష్ రానాకు సంబంధించిన చివరి వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Mar 16, 2026, 09:56 AM IST

Harish Rana Moved To Delhi Aiims For Passive Euthanasia: గత 13 ఏళ్లుగా కోమాలో ఉండి బాధపడుతున్న 31 ఏళ్ల హరీష్ రానాను కారుణ్య మరణానికి అనుమతిస్తూ సుప్రీం కోర్టు తీర్పు వెల్లడించిన సంగతి తెలిసిందే. దీంతో ఘజియాబాద్‌లో ఉంటున్న హరీష్ రానాను.. తన ఫ్లాట్ నుండి ఢిల్లీలోని ఎయిమ్స్‌కి తరలించారు. అయితే హరీష్ రానా తల్లిదండ్రులు అత్యంత రహస్యంగా ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేశారు. దీని గురించి ఇరుగు పొరుగు వారికి, సొసైటీ సభ్యులకు ఎలాంటి సమాచారం ఇవ్వలేదు. ఈ సమయంలో అతడి సోదరి, బావమరిది, తల్లిదండ్రులు మాత్రమే హరీష్ రానాతో ఉన్నారు. ప్రత్యేక వాహనంలో అతన్ని తరలించారు.

అయితే హరీష్ రానాను ఢిల్లీ ఎయిమ్స్‌కి తరలించే ముందు బ్రహ్మ కుమారీలకు చెందిన ఓ దీదీ వారి ఇంటికి వెళ్లారు. హరీష్ తల మీద చేయి వేసి నిమురుతూ.. అందరినీ క్షమించి, అందరికీ క్షమాపణలు చెప్పి వెళ్లు అని చెప్పారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. కేవలం 31 ఏళ్ల వయసులోనే ఏ అచ్చటా ముచ్చటా తీరకుండా మరణానికి చేరువవుతున్న హరీష్ రానా ముఖం చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ కన్నీరు పెట్టుకుంటున్నారు.

కాగా వైద్య నిపుణుల ప్రకారం హరీష్ రానాను ఎయిమ్స్‌లోని పాలియేటివ్ కేర్ యూనిట్‌కు తరలించే అవకాశం ఉంది. పాలియేటివ్ కేర్ అంటే తీవ్రమైన, చివరి దశ వ్యాధులతో బాధపడుతున్న రోగులకు సౌకర్యం, గౌరవంతో జీవించేందుకు సహాయం చేసే వైద్య విధానం. ఈ విభాగంలో డాక్టర్లు జీవితం ఎక్కువ కాలం కొనసాగించడానికి తీవ్రమైన చికిత్సలు చేయరు. దాని బదులుగా పేషెంట్ బాధను తగ్గించడంపై దృష్టి పెడతారు. అలాగే రోగిని సహజంగా మరణించేందుకు అనుమతిస్తారు. ఇలాంటి రోగులకు మాత్రం ప్రాథమిక వైద్య సేవలు కొనసాగుతాయి. అంతేకాని ఇలాంటి రోగులను ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ (ICU) కు మార్చడం లేదా తీవ్రమైన చికిత్సలు అందించడం చేయరు.

ఢిల్లీకి చెందిన హరీష్ రానా సుమారు 13 ఏళ్ల క్రితం అనగా.. 2013, ఆగస్టు 20న ప్రమాదవశాత్తు తాను ఉంటున్న హాస్టల్ 4వ అంతస్తు నుండి కింద పడ్డాడు. ఆ సమయంలో హరీష్ రాణా చండీగఢ్ యూనివర్సిటీలో సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నాడు. ఈ ప్రమాదంలో అతడి తలకు తీవ్రమైన గాయాలై, వైకల్యం బారిన పడ్డాడు. హరీష్‌కు మంచి చికిత్స అందించినా.. అతడు కళ్లు తెరవలేకపోయాడు. శరీరంలోని అవయవాలన్ని చచ్చుబడిపోయి.. జీవితాంతం మంచానికే పరిమితమని వైద్యులు ప్రకటించారు.  

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

