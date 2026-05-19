/Karnataka: కర్ణాటకలో మహిళ టూరిస్టు ప్రాణాలు పోవడానికి కారణమైన ఏనుగు కూడా మృతి.. ఏంజరిగిందంటే..?

Elephant marthanda also dies in Karnataka Dubare camp: కర్ణాటకలోని కొడగు జిల్లాలోని దుబారే ఏనుగుల శిబిరంలో శిక్షణ శిబిరంలో రెండు ఏనుగులు ఇటీవల ఫైటింగ్ కు దిగాయి. ఈ క్రమంలో మార్తాండ, కంజన్ అనే ఏనుగులు పరస్పరం దాడులు చేసుకున్నాయి. ఈ ఘటనలో చెన్నైకి చెందిన తులసీ అనే మహిళ టూరిస్టు ఏనుగు కింద పడి దుర్మరణం చెందింది. ఆమెను కాపాడేందుకు అక్కడి వాళ్లు ప్రయత్నం చేసిన లాభం లేకుండా పోయింది. ఈ నేపథ్యంలో మార్తాండ అనే ఏనుగు సైతం కంచన్ అనే ఏనుగు చేతిలో తీవ్రంగా గాయపడింది. మార్తాండ అనే ఏనుగుకు వెటర్నరీ వైద్యులు చికిత్స చేశారు. దానికి తీవ్ర రక్త స్రావం కావడంతో పాటు పలు చోట్ల గాయలయ్యాయి.
ఈ క్రమంలో చికిత్స పొందుతూ మార్తాండ అనే ఏనుగుసైతం కన్నుమూసినట్లు దుబారే శిబిరంకు చెందిన వెటర్నరీ అధికారులు వెల్లడించారు. దీంతో రెండు రోజుల పాటు దుబారే ట్రైనింగ్ శిబిరంను మూసి వేస్తు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. సాధారణంగా ఒక ఏనుగును అదుపు చేయడానికి ఐదుగురు వ్యక్తులు అవసరం. కానీ ఏనుగులు పరస్పరం దాడుల సమయంలో కేవలం ఇద్దరు మావటి వాళ్లు ఉండటం వల్ల ఈ విషాదం జరిగిందని చెప్తున్నారు. ఈ ఘటనపై ప్రభుత్వం ప్రాథమిక నివేదిక కోరిందని శిబిరం సిబ్బంది తెలిపారు.
శిబిరాల లోపల ఏనుగుల మధ్య చిన్నపాటి పోరాటాలు జరగడం సాధారణం అయిన కూడా.. మార్తాండ, కంజన్ మధ్య ఇంతకు ముందు ఎప్పుడూ పెద్ద ఘర్షణ జరగలేదని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇప్పుడు కంజన్ మాత్రం ప్రశాంతంగా ఉందని కూడా సిబ్బంది వెల్లడించారు. ప్రతిరోజూ వేలాది మంది పర్యాటకులు దుబారే ఏనుగుల శిబిరాన్ని సందర్శిస్తారని, గతంలో కూడా సందర్శకులు ఏనుగులకు దగ్గరగా నిలబడినప్పటికీ ఇలాంటి విషాదం ఏదీ జరగలేదని ఆయన అన్నారు.
కొత్త ఆదేశాల ప్రకారం, ఇక మీదట పర్యాటకులు ఇకపై ఏనుగుల స్థానానికి కనీసం 100 అడుగుల దూరం నుంచే చూడటానికి అనుమతించబడతారు. పర్యాటకులు ఏనుగులను తాకడం, వాటికి దగ్గరగా ఫోటోలకు పోజులివ్వడం, ఏనుగులకు స్నానం చేయించడం లేదా అరటిపండ్లు పెట్టడం, చెరకు, బెల్లం వంటి వాటిని చేతితో తినిపించడం వంటివి చేయకూడదని కూడా అధికారులకు సీరియస్ గా చెప్పారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి