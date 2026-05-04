Tvk Vijay and Trisha: ఫలించిన త్రిష పూజలు.. గెలుపు ముంగిట టీవీకే విజయ్.. రిసార్ట్‌కి చేరుకుంటున్న అభ్యర్థులు..

Tvk Vijay key mark in tamil nadu poll results: తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో టీవీకే విజయ్ లీడ్ లో మ్యాజిక్ ఫిగర్ మార్క్ కు చేరువలో ఉన్నారు. మరోవైపు త్రిష  తిరుమలకు చేరుకుని ప్రత్యేకంగా ప్రార్థనలు చేయడం కూడా హాట్ టాపిక్ మారింది.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : May 4, 2026, 11:15 AM IST
Tvk Vijay thalapathy key mark in tamil nadu assembly poll results 2026: దేశ వ్యాప్తంగా ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఫలితాలు నరాలు తెగె ఉత్కంఠను రెకెత్తిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా తమిళనాడు, వెస్ట్ బెంగాల్ ఎన్నికలు కీలకంగా మారాయి. వెస్ట్ బెంగాల్ లో బీజేపీ ఆధిక్యం దిశగా దూసుకునిపోతుంది. మరోవైపు టీవీకే విజయ్ దళపతి  సైతం తమిళనాడులో కొత్త శక్తిగా రూపుదిద్దుకున్నారు.  గత 50 ఏళ్లుగా ద్రవిడ రాజకీయాల్లో ఎప్పుడు లేని విధంగా తమిళ తంబీలు కీలక తీర్పును ఇచ్చారు. ముఖ్యంగా టీవీకే విజయ్ ను తమిళ ప్రజలు బ్రహ్యరథం  పట్టారు. ఇప్పటికే టీవీకే విజయ్ సెంచరీ మార్క్  ను దాటేశారు. అదే విధంగా మ్యాజిక్ ఫిగర్ 118 దిశగా టివీకే లీడ్ లో  కొనసాగుతుంది.

తమిళంలో దశాబ్దాలుగా నడుస్తున్న డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే మధ్యనే సాగిన ద్విముఖ పోరుకు ఈసారి తెరపడింది. నటుడు విజయ్ రాజకీయ ప్రవేశంతో రాష్ట్ర రాజకీయ ముఖచిత్రం పూర్తిగా తారుమారైంది.   అధికార డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే కూటమి లను వెనక్కు నెట్టి టీవీకే విజయ్ పార్టీ దూసుకుని పోతుంది. పళనిస్వామి నేతృత్వంలోని అన్నాడీఎంకే కూటమి 68 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉంది. అధికార డీఎంకే కేవలం 64 స్థానాల్లో మాత్రమే ఆధిక్యం కనబరుస్తోంది.  

మరోవైపు నటి త్రిష తన పుట్టిన రోజు నేపథ్యంలో తిరుమలకు చేరుకున్నారు. శ్రీ వారికి ప్రత్యేకంగా పూజలు చేశారు. మరోవైపు త్రిష టీవీకే విజయ్ గెలుపు కోసం ప్రత్యేకంగా పూజలు చేయడానికి తిరుమలకు వెళ్లినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే త్రిష పూజలు ఫలించాయని టీవీకే విజయ్ లీడ్ లో దూసుకుని పోతున్నారని టీవీకే ఫాన్స్ పండగ చేసుకుంటున్నారు.

 మహబలిపురం రిసార్ట్ కు టీవీకే పార్టీ అభ్యర్థులు భారీగా చేరుకుంటున్నారు. మొత్తంగా టీవీకే విజయ్ సీఎం కావడం ఖాయమని రాజకీయాల్లో చర్చలు జరుగుతున్నాయి. యువత గంపగుత్తగా టీవీకే పార్టీకి బ్రహ్మరథం పట్టినట్లు ప్రస్తుతం ఫలితాలతో  స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. టీవీకే విజయ్ ప్రకటించిన మేనిఫెస్టో పట్ల ప్రజలు భారీగా ఆకర్శితులైయ్యారు. ముఖ్యంగా యువత, మహిళలు టీవీకే పార్టీకి తమ మద్దతు తెలియజేశారు.

 

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

