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Aiadmk Udhayakumar: సీఎం విజయ్ కు ఇష్టమైన త్రిషకు ఆ పదవి ఎప్పుడిస్తారు.!. రచ్చ రాజేసిన అన్నాడీఎంకే నేత..!.

Rb udhayakumar on Trisha: ముఖ్యమంత్రి విజయ్ కు ఇష్టమైన నటి త్రిషను ఎప్పుడు ఉప ముఖ్యమంత్రిని చేస్తారంటూ అన్నాడీఎంకే సీనియర్ నేత ఆర్‌బీ ఉదయకుమార్‌  చేసిన వ్యాఖ్యలు తమిళనాడు రాజకీయాల్లో మరోసారి దుమారంగా మారాయి. దీనిపై టీవీకే చర్యలకు సిద్దమైంది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 11, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 04:10 PM IST
Aiadmk Udhayakumar: సీఎం విజయ్ కు ఇష్టమైన త్రిషకు ఆ పదవి ఎప్పుడిస్తారు.!. రచ్చ రాజేసిన అన్నాడీఎంకే నేత..!.
Image Credit: cmvijaythalapathy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Aiadmk Udhayakumar: సీఎం విజయ్ కు ఇష్టమైన త్రిషకు ఆ పదవి ఎప్పుడిస్తారు.. రచ్చ రాజేసిన అన్నాడీఎంకే నేత..
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