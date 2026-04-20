  • Agarwal Sammelan: అగర్వాల్ సమ్మేళన్‌లో అవినీతి.. అధ్యక్షుడిపై సంచలన ఆరోపణలు

Agarwal Sammelan: అగర్వాల్ సమ్మేళన్‌లో అవినీతి.. అధ్యక్షుడిపై సంచలన ఆరోపణలు

Agarwal Sammelan: అఖిల భారత అగర్వాల్ సమ్మేళన్‌లో భారీ అవినీతి ఆరోపణలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. సంస్థ అధ్యక్షుడు గోపాల్ శరణ్ గార్గ్‌పై జీవితకాల సభ్యుడు సత్యనారాయణ్ మిట్టల్ ఆధారాలతో ఆరోపణలు చేయడం కలకలంగా మారింది. హవాలా రూపంలో లావాదేవీలు జరిగినట్లు ఆయన చెబుతున్నారు.  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Apr 20, 2026, 04:10 PM IST

Agarwal Sammelan: అగర్వాల్ సమ్మేళన్‌లో అవినీతి.. అధ్యక్షుడిపై సంచలన ఆరోపణలు

Agarwal Sammelan: అఖిల భారతీయ అగర్వాల్ సమ్మేళనం అధ్యక్షుడు గోపాల్ శరణ్ గార్గ్‌పై అవినీతి ఆరోపణలు కలకలం రేపుతున్నాయి. సంస్థకు విరాళల రూపంలో వచ్చిన నిధులు, వెండి, విలువైన ఆస్తుల విషయంలో ఆయన భారీ అక్రమాలకు పాల్పడ్డారంటూ తీవ్రస్థాయిలో ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. కోట్లాది రూపాయల విలువైన భూములను ఆయన ఆక్రమించుకోవడానికి ప్రయత్నించినట్లు తెలుస్తోంది. అగర్వాల్ సమ్మేళన్ జీవితకాల సభ్యుడు సత్యనారాయణ్ మిట్టల్ ఆధారాలతో గోపాల్ శరణ్‌ గార్గ్‌పై ఆరోపణలు చేయడం సంచలనంగా మారింది. గార్గ్ సంస్థ ప్రయోజనాల కంటే.. వ్యక్తిగత లాభానికే ప్రాధాన్యత ఇచ్చారని ఆరోపించారు. దేశవ్యాప్తంగా వ్యాపార వర్గాలు, అగర్వాల్ సమాజానికి చెందిన సభ్యులు ఈ సంస్థతో అనుబంధం కలిగి ఉన్న విషయం తెలిసిందే. ఈ అవినీతి ఆరోపణలతో వారిలో ఆందోళన మొదలైంది. ఛత్తీస్‌గఢ్, ఒడిశా, మహారాష్ట్ర, అస్సాం, పశ్చిమ బెంగాల్, పంజాబ్, మధ్యప్రదేశ్ తదితర రాష్ట్రాల నుంచి వ్యాపార వేత్తలు, అగర్వాల్ వర్గానికి చెందిన వారు సభ్యులుగా ఉన్నారు.

సత్యనారాయణ్ మిట్టల్ ఆరోపణల ప్రకారం.. అఖిల భారతీయ అగర్వాల్ సమ్మేళనం సంస్థకు విరాళంగా వచ్చిన భారీ మొత్తంలో నగదు, వందల కిలోగ్రాముల వెండి దుర్వినియోగం అయ్యాయి. గార్గ్ అధ్యక్షుడిగా తన పదవీకాలాన్ని చట్టవిరుద్ధంగా పొడిగించుకున్నారు. తన బంధువులను కీలక పదవుల్లో నియమించుకుని.. అనధికారిక సమావేశం నిర్వహించారు. సంస్థను తన నియంత్రణలో ఉంచుకోవడానికి సంస్థ రాజ్యాంగాన్ని మార్చారని కూడా ఆరోపించారు. గార్గ్ సంస్థ ప్రయోజనాల కంటే తన వ్యక్తిగత ప్రయోజనాలకే ప్రాధాన్యత ఇచ్చి.. నిధులను దారి మళ్లించారని విమర్శించారు. ఈ వ్యవహారంపై న్యాయ పరంగా ముందుకు వెళ్లేందుకు ఆయన సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ అవినీతి ఆరోపణలతో సంస్థ పారదర్శకతపై సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

"అగ్రోహాలో ఆలయ నిర్మాణం పేరుతో.. తీర్థయాత్రల పేరుతో దేశవ్యాప్తంగా భారీ మొత్తంలో విరాళాలు సేకరించారు. ఒక్కొక్కరు లక్షల్లో విరాళాలు అందించగా.. ఈ నిధులు సంస్థ అధికారిక ఖాతాల్లో నమోదు కాలేదు. విరాళాలు అందించిన వారికి రసీదులు ఇచ్చినా.. నిధులు మొత్తం మాయం అయ్యాయి. సంస్థకు వచ్చిన విరాళాల్లో కొంత మొత్తాన్ని హవాలా మార్గం ద్వారా తరలించారు. అదేవిధంగా వెండి విరాళాల రూపంలో సేకరించిన విరాళాలకు కూడా సరైన లెక్కలు లేవు. ఇందులో కొంత మొత్తాన్ని విక్రయించి.. ఆ మొత్తాన్ని అక్రమంగా మళ్లించారు.." అని సత్యనారాయణ్ మిట్టల్ ఆరోపించారు. సంస్థలో ఎన్నికల ప్రక్రియ కూడా పారదర్శకంగా జరగలేదని.. ఓటు హక్కు విషయంలో ఎలాంటి స్పష్టత లేకుండా ఎన్నికలు నిర్వహించారని ఆయన విమర్శించారు.  

గతంలో ఒక్క అస్సా రాష్ట్రం నుంచే హవాలా ద్వారా 75 లక్షల రూపాయలు బదిలీ అయ్యాయని.. ఆలయ విగ్రహాలు, నిర్మాణం కోసం వెండి విరాళాలు కూడా సేకరించారని సత్యనారాయణ్‌ అని తెలిపారు. రసీదుల ప్రకారం.. కొంతమంది 3 నుంచి 5 కిలోగ్రాముల వెండిని విరాళంగా ఇచ్చారని చెప్పారు. దాదాపు 197 కిలోగ్రాముల వెండిని సేకరించారని.. కానీ అధికారిక రికార్డులలో మాత్రం నమోదు చేయలేదన్నారు. ఈ వెండిలో కొంత భాగం ఇప్పటికే విక్రయించి.. ఆ డబ్బును హవాలా రూపంలో మళ్లించారని ఆరోపించారు. అగర్వాల్ కమ్యూనిటీ సభ్యులను గార్గ్ తప్పుదోవ పట్టించారని.. సంస్థ పేరుతో భారీ అవినీతికి పాల్పడ్డారని అన్నారు. 2024లోనే తాను పలు సమస్యలపై ప్రశ్నించానని.. కానీ ఇప్పటివరకు ఎలాంటి సమాధానం ఇవ్వలేదన్నారు. ఈ అవినీతిపై విచారణ జరిపితే అన్ని విషయాలు వెలుగులోకి వస్తాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
 

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

