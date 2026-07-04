/Agra murder Case: మొగుడ్ని చంపి బాత్రూమ్ టైల్స్ కింద పాతిపెట్టిన భార్య.. వెలుగులోకి షాకింగ్ నిజాలు.!.

Agra Missing man Surendra kumar sharma murder case: సమాజంలో ఇక భార్యభర్తల బంధం అనేది ఉంటుందా..?.. అని జనాలు ఆలోచించాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. కొంత మంది దంపతుల వల్ల వివాహ బంధం పూర్తిగా అభాసుపాలైంది. పెళ్లి చేసుకుని ఒకరితోమరోకరు అన్యోన్యంగా ఉండకుండా.. కత్తులు దూసుకుంటూ హత్యలకు పాల్పడుతున్నారు. లేదంటే సుపారీలు ఇచ్చి మరీ కట్టుకున్న వారిని కాటికి పంపుతున్నారు. ప్రతిరోజు ఇలాంటి ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని ఆగ్రాలో మరో ఘోరం వెలుగులోకి వచ్చింది.
ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని ఆగ్రాలో సురేంద్ర కుమార్ శర్మ (44) మే 18 నుంచి కనిపించకుండా పోయాడు. తన భర్తకన్పించడంలేదని భార్య రూబీ పోలీసులకు, కుటుంబ సభ్యులకు చెప్పింది. దీంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగి మే 26న మిస్సింగ్ కేసు నమోదు చేశారు. అయిన అతగాడి ఆచూకీ లభ్యం కాలేదు. రోజులు గడుస్తున్న కొలది కేసుపై ఒత్తిడి పెరిగింది. మరోవైపు పోలీసులకు మిస్సింగ్ వ్యక్తి భార్యపై అనుమానం కల్గింది. దీంతో ఇంటికి వెళ్లి సోదాలు చేపట్టారు.
బాత్రూమ్లో కొత్తగా వేసిన టైల్స్, ప్లాస్టరింగ్ కనిపించడంతో ఎప్పుడు వేశారని పోలీసులు అడగ్గానే ఆమె భయంతో వణికిపోయింది. దీంతో పోలీసులకు అనుమానంవచ్చి ఫ్లోర్ ను తొలగించారు. అప్పుడు ఫ్లోర్ కింద కుళ్లిపోయిన మృతదేహాన్ని బైటపడింది. దీంతో పోలీసులు డెడ్ బాడీని మిస్సింగ్ అయిన వ్యక్తిదిగా గుర్తించారు. ఆతర్వాత డెడ్ బాడీని పోస్ట్ మార్టంకు తరలించారు. ఆతర్వాత రూబీని ప్రశ్నించగా తన భర్తను చంపినట్లు అంగీకరించింది.
ముందే బాత్రూమ్ లో గొయ్యి తవ్వించిన రూబీ..
రూబీ కొన్ని రోజుల క్రితం బాత్రూమ్ లో గొయ్యి తవ్వి పెట్టిందని టైల్స్ పెట్టకుండా, ప్లాస్టరింగ్ సామాగ్రిని రెడీగా పెట్టుకుందని పోలీసులు గుర్తించారు. దీన్ని బట్టి భర్తను ముందే చంపాలని ప్లాన్ చేసుకుని ఆ తర్వాత అమలు చేసి గొయ్యిలొ డెడ్ బాడీ వేసి పైన సిమెంట్, టైల్స్ పెట్టిందని పోలీసులు ప్రాథమికంగా అంచనా వేస్తున్నారు.
ఈ కుట్రలో మేస్త్రీలు, కార్మికులు ఎవరైనఉన్నారా..?.. అన్న కోణంలో పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. మరోవైపు సురేంద్రకు మద్యం అలవటు ఉందని తరచుగా వీరి మద్య గొడవలు జరిగేవని అతని సోదరుడు చెప్పాడు. పాయసంలో నిద్రమాత్రలు వేసి చంపిందని ప్రచారం జరుగుతుంది. దీనిపై పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ వస్తే అసలు నిజాలు బైటపడనున్నాయి. ఈ ఘటన స్థానికంగా ప్రజల్ని ఉలిక్కిపడేలా చేసింది.
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