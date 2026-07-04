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Agra murder Case: మొగుడ్ని చంపి బాత్రూమ్ టైల్స్ కింద పాతిపెట్టిన భార్య.. వెలుగులోకి షాకింగ్ నిజాలు.!.

Surendra kumar sharma murder case: తన భర్త కన్పించడంలేదని కట్టుకథ అల్లింది. ఆ తర్వాత 45 రోజులుగా పోలీసులు అన్ని కోణాల్లో విచారణ చేపట్టారు. ఈ క్రమంలో సురేంద్ర కుమార్ శర్మ భార్యపై అనుమానంతో పోలీసులు తమదైన స్టైల్ లో విచారించారు. యూపీలోని ఆగ్రాలో బైటపడ్డ ఘటనపట్ల జనాలు షాక్ అవుతున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 04, 2026, 07:15 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 07:18 PM IST
Agra murder Case: మొగుడ్ని చంపి బాత్రూమ్ టైల్స్ కింద పాతిపెట్టిన భార్య.. వెలుగులోకి షాకింగ్ నిజాలు.!.
Image Credit: uttarpradeshnews(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Agra murder Case: మొగుడ్ని చంపి బాత్రూమ్ టైల్స్ కింద పాతిపెట్టిన భార్య.. వెలుగులోకి షాకింగ్ నిజాలు.!.
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