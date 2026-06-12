/NARCL: NARCL తీరుపై సర్వత్రా విమర్శలు.. జీ మీడియా ప్రశ్నలకు స్పందించని వైనం..

NARCL No Respond on Agson Global Loan Settlement: రుణ పరిష్కారం (loan settlement) పేరుతో ఆగ్సన్ గ్లోబల్ లోన్ సెటిల్మెంట్ ద్వారా NARCL (నేషనల్ అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ లిమిటెడ్ ) ప్రజాధనాన్ని దుర్వినియోగం చేసిన తీరు పెద్ద చర్చకు తావిచ్చింది. ఈ వ్యవహారానికి సంబంధించిన అక్రమాలపై 'జీ' (Zee) పరిశోధనా బృందం ప్రతి నిత్యం ఇందులోని వాస్తవాలను లోతుగా వెలికితీస్తూ పలు ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతోంది. ఈ మొత్తం పరిష్కార ప్రక్రియపై జీ మీడియా ప్రత్యేక కథనం అందించింది.
'జీ మీడియా' (Zee Media) వద్ద ఉన్న పత్రాల ప్రకారం, 'ఎగ్సన్ గ్లోబల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్' (Agson Global Private Limited) కేసులో NARCL, IDRCLలకు ఆమోదించబడిన క్లెయిమ్ మొత్తం సుమారు ₹2,172 కోట్లు. ఈ కేసు కోసం ఏర్పాటు చేసిన 'కమిటీ ఆఫ్ క్రెడిటర్స్' (రుణదాతల కమిటీ)లో NARCLకు 100 శాతం ఓటింగ్ హక్కులు ఉన్నాయి. అంటే ఆర్థిక రుణదాతల తరపున నిర్ణయాలు తీసుకునే పూర్తి అధికారంతో పాటు నియంత్రణ కేవలం NARCL చేతిలోనే ఉందన్న మాట.
అయితే, 'నో డ్యూస్ సర్టిఫికేట్' (రుణ బకాయిలు లేవని తెలిపే ధృవీకరణ పత్రం) జారీ చేసే సమయానికి పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. ఈ మొత్తం వ్యవహారం ₹550 కోట్లకు సెటిల్ చేసింది NARCL. దీనికి వడ్డీగా ₹29.24 కోట్లును చేర్చి .. ₹579.24 కోట్లకు ఈ కేసును పరిష్కరించింది.
బ్యాంకుల నుంచి 'ఎగ్సన్ గ్లోబల్' భారీగా రుణం తీసుకుందని, ఆ తర్వాత ఆ ఋణం 'బ్యాడ్ బ్యాంక్' (NARCL/IDRCL)కు బదిలీ చేయబడిందని పత్రాలు స్పష్టంగా చెబుతున్నాయి. NARCL ఏకైక 'సెక్యూర్డ్ ఫైనాన్షియల్ క్రెడిటర్' (భద్రత కలిగిన ఆర్థిక రుణదాత)గా అవతరించింది.
NARCL ప్రజలకు దక్కాల్సిన సొమ్మును తన ఇష్టానుసారంగా తక్కువ మొత్తానికి పరిష్కారం చేయడం చట్టవిరుద్ధమని 'జీ మీడియా' ఆరోపించడం లేదు. అయితే, మా వద్ద ఉన్న పత్రాల ఆధారంగా తలెత్తుతున్న ప్రశ్నలు మాత్రం అత్యంత కీలకమైనవి ప్రజలకు సొమ్మకు సంబంధించనవి. ఆమోదించబడిన క్లెయిమ్ విలువ ₹2,172 కోట్లుగా ఉన్నప్పటికీ, చివర్లో ₹579 కోట్లకు ఈ మ్యాటర్ సెటిల్ అయింది. అంటే ప్రజల సొమ్ము దాదాపు ₹1,593 కోట్ల నష్టం వాటిల్లింది. ఈ ₹1,593 కోట్ల నష్టం లేదా తగ్గింపుకు సంబంధించిన 'ధర నిర్ణయ ప్రక్రియ' (price discovery) గురించిన బహిరంగ రికార్డు ఎక్కడ ఉందనే ప్రశ్న జీ మీడియా లేవనెత్తింది.
ఢిల్లీలోని హయత్ రీజెన్సీ హోటల్ విషయంలోనూ ఇలాంటి పరిస్థితే తలెత్తింది. ఒక దశలో, ఈ ప్రసిద్ధ హోటల్ ఆరు వేర్వేరు బ్యాంకుల నుండి ఋణాలు తీసుకుంది. బాకీలు చెల్లించలేకపోవడంతో హోటల్ జప్తుకు సంబంధించి నోటీసులు జారీ అయ్యాయి. ఆ తర్వాత, హోటల్ యాజమాన్యం బ్యాంకులతో రుణ పరిష్కారానికి ప్రతిపాదన చేసింది. అయితే, ఈ పరిష్కారంపై ప్రశ్నలు తలెత్తడంతో విషయం సుప్రీంకోర్టుకు చేరింది. భికాజీ కామా .. హయత్ హోటల్ విలువ, బ్యాంకుల అసలు రికార్డులు, బకాయిల వివరాలను కోర్టు కోరింది... ప్రస్తుతం ఈ కేసు న్యాయస్థానం పరిశీలనలో ఉంది.
NARCL (నేషనల్ అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ లిమిటెడ్) వైఖరిని తెలుసుకోవడానికి మా బృందం అన్ని విధాలా ప్రయత్నించింది... జూన్ 1న, జీ మీడియా ఈ ప్రశ్నలన్నింటినీ అధికారికంగా ఈమెయిల్ ద్వారా NARCLకి పంపింది. జూన్ 9 వరకు వారి అధికారిక స్పందన కోసం వేచి చూశాము. ఎటువంటి సమాధానం రాకపోవడంతో, జూన్ 10న జీ మీడియా ప్రతినిధి ఒకరు ముంబైలోని NARCL కార్యాలయాన్ని స్వయంగా వెళ్లి సందర్శించడం జరిగింది. కానీ అక్కడ ఈ వ్యవహారంపై జవాబు ఇచ్చేందుకు ఎవరూ అందుబాటులో లేరు. అంతేకాకుండా, NARCL నుండి స్పందన లేకపోవడాన్ని ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ దృష్టికి తీసుకువెళ్లడానికి కూడా మా బృందం ప్రయత్నిస్తోంది.
పరివేష్ వత్సాయన్, స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్, జీ మీడియా
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