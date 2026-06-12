Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /NARCL: NARCL తీరుపై సర్వత్రా విమర్శలు.. జీ మీడియా ప్రశ్నలకు స్పందించని వైనం..

NARCL: NARCL తీరుపై సర్వత్రా విమర్శలు.. జీ మీడియా ప్రశ్నలకు స్పందించని వైనం..

Agson Global Loan Settlement: ప్రజాధనానికి ప్రజల చేత ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వానిదే బాధ్యత. కానీ ప్రభుత్వంలోని కొంత మంది చేసే పనులు ప్రభుత్వానికి చెడ్డ పేరు తీసుకొస్తున్నాయి. ఇందులో నేరుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం తప్పు లేకపోయినా.. కింద స్థాయిలో కొంత మంది అధికారుల వ్యవహరించిన తీరు కారణంగా ప్రజలకు దక్కాల్సిన సొమ్ముకు భారీగా గండి పడింది. దీంతో NARCL తీరు ప్రస్తుతం చర్చనీయాశంగా మారింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 12, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 02:23 PM IST
NARCL: NARCL తీరుపై సర్వత్రా విమర్శలు.. జీ మీడియా ప్రశ్నలకు స్పందించని వైనం..
Image Credit: NARCL (ZEE/File)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
NARCL: NARCL తీరుపై సర్వత్రా విమర్శలు.. జీ మీడియా ప్రశ్నలకు స్పందించని వైనం..
NARCL loan settlement controversy1 min ago
2
FIFA World Cup 202629 min ago
3
does every headache need an mri39 min ago
4
allu arjun1 hr ago
5
Sing Geetham Review1 hr ago