Gujarat: ఓర్నాయనో.. పచ్చని కాపురంలో చిచ్చు పెట్టిన ఉల్లి.. భార్య ఏంచేసిందో తెలుసా..?

Ahmedabad Couple dispute over eating onions and garlic: ఇటీవల కాలంలో భార్యభర్తలు చాలా వెరైటీ ఉంటున్నారు. పెళ్లి చేసుకుని చక్కగా ఉండాల్సింది పోయి ప్రతిచిన్న విషయాలకు గొడవలకు దిగి డైవర్స్ వరకు వెళ్లిపోతున్నారు. మొత్తంగా కొంతమంది అయితే హత్యలు లేదా సూపారీలు ఇచ్చి కట్టుకున్న వారిని పైకి పంపుతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు ప్రతిరోజు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. కొంతమంది అయితే ప్రతిచిన్నవిషయానికి భార్యకు వంటరాలేదని, ఉప్పు సరిపోలేదని, చీర సరిగ్గా కట్టుకొలేదని చెప్పి వేధిస్తున్నారు.
ఇక కొంత మంది భార్యలు తమ భర్త బంగారం కొనియ్యడంలేదని, సంపాదన సరిపోవట్లేదని ఫైటింగ్ కు దిగుతున్నారు. దీంతో వీరి పెళ్లిళ్లుకాస్త పెటాకులు అవుతున్నాయి. తాజాగా.. గుజరాత్ కు చెందిన ఒక జంట ఉల్లిపాయలు, వెల్లూల్లీ తినడం విషయంలో గోడవలు పడి ఏకంగా విడాకుల వరకు వెళ్లారు.ఈ ఘటన ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్గా మారింద
గుజరాత్లోని అహ్మదాబాద్కు చెందిన జంట 2002లో పెళ్లి చేసుకున్నారు. అయితే భార్య స్వామినారాయణ్ అనే మత బోధనలను ఫాలో అవుతుంది. పెళ్లైన తర్వాత ఉల్లిపాయలు, వెల్లూల్లీ తినొద్దని భర్తకు కండీషన్ లు పెట్టింది. భర్త కేమో ఉల్లిలేకుండా ముద్దదిగదన్నట్లు ఉంటారు. అయితే.. దీంతో ఒకే ఇంట్లో రెండు వంటలు చేసేవారు. ఇది కాస్త తరచుగా గొడవలకు దారితీసేది. కొన్నేళ్లు అలానేనెట్టుకొచ్చారు. వీరికి ఒక కొడుకు పుట్టాడు. ఇక వీరి గోడవలు కొద్ది రోజులకే పీక్స్ కు వెళ్లిపోయి భార్య 2007 లో పుట్టింటికి వెళ్లిపోయింది.
ఆ తర్వాత 2013లో అహ్మదాబాద్ కోర్టులో విడాకులకు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు కోసం పిటిషన్ వేశారు. ఫుడ్ విషయంలో భార్య.. తమ కుటుంబాన్ని ఇబ్బందులకు గురిచేస్తోందని పేర్కొంటూ.. తమ మధ్య చెలరేగిన వాగ్వాదాన్ని గురించి న్యాయస్థానానికి చెప్పుకున్నారు. దీంతో.. 2024లో ఆయనకు కోర్టు విడాకులు మంజురు చేసింది. దీనితో పాటు భార్యకు భరణం ఇవ్వాలని ఆదేశించింది. కొన్ని నెలలు భార్యకు భరణం చెల్లించిన భర్త ఆ తర్వాత పట్టించుకోలేదు. దీంతో గుజరాత్ లో పిటిషన్ దాఖలు చేసింది.
దీనికి కోర్టు మొత్తం రూ.13.02 లక్షలకు గానూ.. రూ.2.72లక్షలు మాత్రమే చెల్లించాడని పేర్కొన్నారు. ఆతర్వాత మరల కొంత నగదును తన మాజీ భార్య ఖాతాలో జమచేశాడు. అయితే.. మిగతా మొత్తాన్నీ చెల్లించాల్సిందేనని తాజాాాగా హైకోర్టు ఆదేశించింది. ఒకరి అలవాట్లు మరోకరికి నచ్చనప్పుడు కలిసి ఉండాల్సిన పనిలేదని కోర్టు ఇద్దరికి మొట్టికాయలు వేసింది. అయితే.. ఈ భార్య భర్తల విడాకుల ఘటన ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్గా మారింది. కేవలం ఉల్లిపాయలు, ఆహరపుఅలవాట్ల విషయంలో డైవర్స్ తీసుకుంటారా అంటూ నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.
