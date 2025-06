Vishwash Kumar Video: అదంతా పచ్చి అబద్దం.. విమాన ప్రమాదంపై షాకింగ్ నిజం బైటపెట్టిన విశ్వాస్‌ కుమార్‌ రమేశ్‌.. వీడియో ఇదే..

vishwash kumar ramesh reveals shocking facts video: అహ్మదాబాద్ విమాన ప్రమాద ఘటన యావత్ ప్రపంచాన్ని కలిచివేసింది. ఎయిర్ ఇండియాకు చెందిన విమానం టేకాఫ్ కాగానే కొన్ని నిముషాల వ్యవధిలోనే జనావాసాల్లో కుప్పకూలిపోయింది. ఈ ఘటన జరిగినప్పుడు విమానంలో 242 ఉన్నారు. చనిపోయిన వారిలో మనదేశంలో పాటు, విదేశీయులు కూడా ఉన్నారు. అప్పటి వరకు విమానం టేకాఫ్ కోసం ఎదురు చూసిన వాళ్లంతా.. సెకన్ ల వ్యవధిలోనే విమానం పేలిపోయి మాంసపు ముద్దులుగా మారిపోయారు.

The sole survivor of the plane crash in India.

🇮🇳 “At first, I thought I wouldn’t survive either. But when I came to, I realized I was alive,” said Vishwas Kumar Ramesh, the only survivor of the Air India crash that claimed 241 lives.

The 40-year-old recalled, "Everything…

