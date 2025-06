Vishwas Kumar Video: విమానం మంటల్లో నుంచి బిందాస్ గా బైటకు వస్తున్న రమేష్ విశ్వాస్.. లేటెస్ట్ వీడియో..

Ahmedabad plane crash survivor vishwas kumar ramesh latest video: అహ్మదాబాద్‌లో ఇటీవల జరిగిన విమాన ప్రమాదంలో విశ్వాస్ కుమార్ రమేశ్ ప్రాణాలతో బయట పడిన ఘటన ప్రపంచంలోనే హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ప్రస్తుతం విశ్వాస్ కుమార్ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు . అయితే.. విమానంలోటేకాఫ్ అయిన కొన్ని నిముషాలకే జనావాసాల్లో పడి భారీగ ఎత్తున మంటలు ఎగిసిపడుతూ పేలిపోయింది. విశ్వాస్ కుమార్ రమేష్ విమానంలో 11 ఏ సీటులో కూర్చున్నాడు.

విమాన ప్రమాదం జరిగినప్పుడు భారీ పేలుడుకు విమానం రెండు ముక్కలైంది. దీంతో విశ్వాస్ కుమార్ సీటుతో పాటు ఎగిరి విసిరివేయబడ్డాడు. దీంతో అతను చిన్నపాటి గాయాలతో మాత్రం బైటకు వచ్చాడు. అతను దట్టమైన పొగలు, ఎగిసిపడుతున్న నడ్చుకుంటూ రావడం పెద్ద సంచలనంగా మారింది. ఈ దుర్ఘటనలో విమాన సిబ్బంది, పైలట్లు, ప్రయాణికులు, హాస్టల్ భవనంలోనిమెడికో విద్యార్థులు సహా 274 మంది మృతి చెందారు. గుజరాత్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి విజయ్ రూపానీ కూడా మృతుల్లో ఉన్నారు.

A new video from the Air India plane crash site in Ahmedabad has emerged, showing Vishwas, the sole survivor in the accident, walking away from the crash site.

