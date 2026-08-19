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6వ తరగతి పాఠ్యపుస్తకంలో ఏఐ, పైథాన్ పాఠాలు..ఇంటర్నెట్లో వైరల్..!!

AI and Python in school syllabus: ముంబైకి చెందిన ఒక మహిళ షేర్  చేసిన ఇన్ స్టాగ్రామ్ వీడియో ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో సంచలనం రేపుతోంది. 6వ తరగతి పాఠ్యపుస్తకంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, పైథాన్, మెషీన్ లెర్నింగ్ వంటి పాఠ్యాంశాలు ఉండటం చూసి ఎంతో మంది షాక్ అవుతున్నారు. మేం ఇప్పటి  విద్యార్థుల కంటే 20ఏళ్లు వెనకబడి పోయాం అంటూ ఫన్నీ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 19, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 11:50 AM IST
6వ తరగతి పాఠ్యపుస్తకంలో ఏఐ, పైథాన్ పాఠాలు..ఇంటర్నెట్లో వైరల్..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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