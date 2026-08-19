/ 6వ తరగతి పాఠ్యపుస్తకంలో ఏఐ, పైథాన్ పాఠాలు..ఇంటర్నెట్లో వైరల్..!!

AI and Python in school syllabus: ముంబైకి చెందిన ఒక మహిళ షేర్ చేసిన ఇన్ స్టాగ్రామ్ వీడియో ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో సంచలనం రేపుతోంది. 6వ తరగతి పాఠ్యపుస్తకంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, పైథాన్, మెషీన్ లెర్నింగ్ వంటి పాఠ్యాంశాలు ఉండటం చూసి ఎంతో మంది షాక్ అవుతున్నారు. మేం ఇప్పటి విద్యార్థుల కంటే 20ఏళ్లు వెనకబడి పోయాం అంటూ ఫన్నీ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
ఖుషీ జెస్వానీ అనే మహిళ ఈ వీడియోను ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేశారు. ఆమె తన 6వ తరగతి పాఠ్యపుస్తకాన్ని తిరగేస్తుండగా, సిలబస్ చూసి ఆశ్చర్యపోయింది. ఆ వీడియోలో ఆమె ఇలా అంది.. "మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్న పైథాన్, ఏఐ (AI) ఇప్పటికే 6వ తరగతి పాఠ్యాంశంలోనే ఉన్నాయి. మెషిన్ లెర్నింగ్, డేటా విజువలైజేషన్, న్యూరల్ నెట్వర్క్లు... ఇవన్నీ ఏమిటి? ఇంజనీర్లుగా మన పరిస్థితి ఏంటి?" అంటూ ఆమె ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు. "6వ తరగతిలో ఏఐ ఎక్కడి నుండి వచ్చింది?" అనే టెక్ట్స్ ను వీడియోపై యాడ్ చేశారు.
ఈ వీడియో చూస్తున్న నెటిజన్లు, తమ స్కూల్ రోజుల కంప్యూటర్ క్లాసులను గుర్తు చేసుకుంటూ కామెంట్ చేస్తున్నారు. "నేను 20 ఏళ్ల వెనక్కి వెళ్తున్నాను" అనే కామెంట్ ఈ చర్చను ప్రతిబింబిస్తోంది. భవిష్యత్తు సాంకేతిక ప్రపంచం కోసం నేటి పిల్లలను చాలా తొందరగా సిద్ధం చేస్తున్నారని చాలామంది నమ్ముతున్నారు.
అయితే, సిలబస్లో ఈ మార్పుల వెనుక ఒక స్పష్టమైన కారణం ఉంది. సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ (CBSE) 2026-27 విద్యా సంవత్సరం నుండి 3 నుండి 8వ తరగతి విద్యార్థుల కోసం కంప్యూటేషనల్ థింకింగ్ ..ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కోర్సును ప్రవేశపెట్టాలని నిర్ణయించింది. చిన్న వయస్సు నుండే విద్యార్థులలో AI గురించి అవగాహన కల్పించడం, వారిలో నైతిక విలువలతో పాటు సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని కూడా పెంపొందించడం దీని లక్ష్యం. గతంలో ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులకే పరిమితమైన అంశాలు ఇప్పుడు ప్రాథమిక విద్యలో భాగమయ్యాయనేది గమనించదగ్గ విషయం.
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