Free Bus For Men: పురుషులకు సైతం ఫ్రీ బస్ జర్నీ.. కీలక ప్రకటన చేసిన అన్నాడీఎంకే పార్టీ.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Aiadmk K Palaniswami announced free bus travel for men in tamil nadu: ఇటీవల అనేక రాష్ట్రాల్లోని పార్టీలు ఎన్నికల వేళ అధికారంలోకి రావడానికి వెరైటీ వెరైటీ హమీలు ఇస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం మాత్రం ఫుల్ సక్సెస్ అయ్యిందని చెప్పుకొవచ్చు. రెండు తెలుగురాష్ట్రాలతో పాటు,కర్ణాటకలోను మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం సదుపాయంను అక్కడి ప్రభుత్వాలు అమలు చేస్తున్నాయి. మరోవైపు చాలా చోట్ల పురుషులకు కూడా ఉచిత బస్ ప్రయాణం కల్పించాలని డిమాండ్ లు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. తాము కూడా ఓటర్లు అని.. తమకు కూడా ఫ్రీబస్ జర్నీ సదుపాయం కల్పించాలని కోరుకుంటున్నారు. అయితే ఉచిత బస్సు జర్నీ వేళ కొన్ని చోట్ల మహిళలు పరస్పరం దాడులు చేసుకొవడం, కొట్టుకొవడం వంటి ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఇదంతా చూస్తున్నాం.
కానీ మహిళల నుంచి మాత్రం ఫ్రీబస్ జర్నీకి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుందని చెప్పుకొవచ్చు. మొత్తంగా తమిళనాడులోకి అన్నాడీఎంకే ఎన్నికలకు ఇప్పటి నుంచి హమీలను ప్రకటించింది.
అన్నా డీఎంకే కార్యదర్శి పళనిస్వామి పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు ఎంజీ రామచంద్రన్ 109వ జయంతి సందర్భంగా నివాళులు అర్పించారు.ఆ తర్వాత తమిళనాడులో జరగబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు మందుగానే ఐదు ప్రధాన హామీలను అమలు చేస్తామని ప్రకటించారు.
ముఖ్యంగా వీటిలో పురుషులకు ఉచిత సిటీ బస్సు ప్రయాణం, ప్రతి కుటుంబ మహిళకు నెలకు రూ. 2,000 జమ చేసే ‘మగళీర్ కులవిళక్కు’ పథకంను అమలు చేస్తామన్నారు. అదే విధంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇళ్లు, పట్టణాల్లో అపార్ట్ మెంట్ల పంపిణీ, ఎస్సీ జంటలకు ప్రత్యేక ఇళ్ల స్థలాల కేటాయింపు, అలాగే 5 లక్షల మహిళలకు ద్విచక్ర వాహనాల కొరకు రూ. 25,000 సబ్సిడీగా ‘అమ్మ టూ వీలర్ స్కీమ్’ లను అమలు చేస్తామని పళని స్వామి ప్రకటించారు.
అదే విధంగా ప్రజలు మార్పును కోరుకుంటున్నారని, ఈసారి అన్నాడీఎంకే సత్తాచాటుతుందని పళనిస్వామి జోస్యం చెప్పారు. మొత్తంగా ఎన్నికలకు ముందు పురుషులకు సైతం ఫ్రీబస్ జర్నీ సదుపాయం హమీని ఇవ్వడం వార్తలలో నిలిచింది.
