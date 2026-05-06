AIADMK Vs TVK: NDAకు AIADMK రాం రాం..! TVK కు ఎడప్పాడి సలాం..!

AIADMK Vs TVK: తమిళనాడులో విజయ్ కు చెందిన టీవీకే పార్టీ సంచలనం రేపింది. తొలిసారి పోటీ చేసిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అత్యధిక స్థానాలతో ముందు వరుసలో ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు దాదాపు 10 నుంచి 12 సీట్లు తక్కువ పడుతున్నాయి.  ఈ నేపథ్యంలో తమిళనాడులోని ప్రతిపక్ష ఏఐఏడీఎంకే .. విజయ్ కు చెందిన టీవీకే కు మద్దతు ప్రకటించినట్టు ఓ వార్త వైరల్ అవుతుంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : May 6, 2026, 01:14 PM IST

మే 4న వెలుబడిన ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత తమిళనాడులో రాజకీయాలు చక చకా మారిపోతున్నాయి. ఇప్పటికే అధికారానికి ఒక అడుగు దూరంలో ఆగిపోయిన విజయ్ కు కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్దతు ప్రకటించింది. అంతేకాదు విజయ్ ప్రభుత్వంలో రెండు మంత్రి పదవులను కోరుకుంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో మరోవైపు ఎడప్పాడి నేతృత్వంలోని అన్నాడీఎంకే పార్టీలో ముసలం బయలు దేరింది. ఆ పార్టీకి చెందిన కొందరు ఎమ్మెల్యేలు విజయ్ కు టచ్ లో వెళ్లారనే టాక్ నడుస్తోంది. అందులో కొంత మంది షణ్ముగం నేతృత్వంలోని ఎమ్మెల్యేలు టీవీకే మద్దతు ఇవ్వాలని కోరారు. ఈ నేపథ్యంలో  తమ పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యే చేజారే ప్రమాదం ఉండటంతో ఎడప్పాడి పళనిస్వామి అలర్ట్ అయ్యారు. అంతేకాదు తమ పార్టీ టీవీకే ఎలాంటి షరతులు లేకుండా బేషరతు మద్దతు ప్రకటించారు. 

టీవీకే కు చెందిన ప్రభుత్వంలో చేరకుండా బయట నుంచి మద్దతు ఇవ్వాలని ఎడప్పాడి నేతృత్వంలోని అన్నాడీఎంకే ఎమ్మెల్యేలు సూత్రప్రాయంగా ఓ అంగీకారానికి వచ్చినట్టు తెలుస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో తమ పార్టీకి చెందిన కొంత మంది నేతలకు ముందుగానే ముక్కుతాడు వేసినట్టు అయింది.  ఈ నేపథ్యంలో అన్నాడీఎంకే పార్టీ ఎన్డీయే నుంచి బయటకు రావాలని ఫిక్స్ అయినట్టు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో తమ పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్యేల సంతకాలతో విజయ్ కు చెందిన టీవీకే కు సపోర్ట్ చేస్తూ  గవర్నర్ కు ఓ లేఖను పంపించనున్నారు.

అయితే ముందుగా ప్రభుత్వంలో చేరకపోయినా.. తర్వాత జరిగే మంత్రివర్గ విస్తరణలో  ఏఐఏడీఎంకే మంత్రి పదవులు కోరే అవకాశం ఉంది. మరి టీవీకే ఏఐఏడీఎంకే మద్దతు తీసుకుంటుందా లేదా అనేది చూడాలి. ఏది ఏమైనా ఇప్పటి వరకు బీజేపీతో అంటకాగిన ఎడప్పాడి పళనిస్వామి సడెన్ గా ఎన్డీయేకు హ్యాండ్ ఇచ్చి టీవీకే పంచన చేరడం ఇపుడు తమిళనాడు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఈ ఎన్నికల్లో విజయ్ కు చెందిన టీవీకే 34.92 శాతం ఓట్లతో 108 సీట్లను గెలిచాడు. అటు ఏఐఏడీఎంకే పార్టీ 21.21 శాతం ఓట్లతో 47 సీట్లను గెలిచింది. బీజేపీ ఈ ఎన్నికల్లో 2.97 శాతం ఓట్లతో 1 సీటు గెలిచింది. ఈ ఎన్నికల్లో బీజేపీ, ఏఐఏడీఎంకే కూటమి కలిసి ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన సంగతి తెలిసిందే కదా.

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

