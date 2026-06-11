/AICC Meeting: నేడు ఖర్గే అధ్యక్షతన ఏఐసీసీ కీలక భేటీ.. కీలక అజెండా ఇదే..

Congress Party Meeting At Delhi: తాజాగా జరిగిన ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల్లో కేరళలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి పునర్వైభవం దక్కింది. దాదాపు దశాబ్దం తర్వాత అధికారం కాంగ్రెస్ పార్టీ హస్తగతం అయింది. ఇక తమిళనాడులో డీఎంకే కూటమితో పోటీ చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత విజయ్కు చెందిన టీవీకే పార్టీకి మద్ధతు ఇచ్చింది. దీంతో దాదాపు 57 యేళ్ల తర్వాత తమిళనాడు క్యాబినేట్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి చోటు దక్కింది. మరోవైపు ఢిల్లీలో జరిగిన ఇండియా కూటమి సమావేశం తర్వాత నేడు ఢిల్లీలోని ఇందిరాభవన్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అత్యవసర సమావేశం జరగబోతుండటం రాజకీయ ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. AICC చీఫ్ మల్లికార్జున ఖర్గే అధ్యక్షతన జరిగే ఈ సమావేశానికి AICC ప్రధాన కార్యదర్శులు, ఇన్చార్జ్లు, PCC అధ్యక్షులు తప్పనిసరిగా హాజరుకావాలని AICC ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ పేరుతో ఇప్పటికే సర్క్యులర్ జారీ చేశారు. ఈ సమావేశంలో దేశంలో తాజా, రాజకీయా పరిణామాలతో పాటు పలు కీలక అంశాలపై మేథోమథనం జరగనుంది.
ప్రస్తుతం దేశంలో రాజ్యసభ ఎన్నికల హడావుడి కొనసాగుతుంది. ఈ నెల 18న జరగనున్న ఈ ఎన్నికల్లో 10 రాష్ట్రాలకు చెందిన 24 స్థానాలకు పోటీ జరగనుంది. ఈ ఫలితాలు పార్లమెంటు ఎగువ సభలో పొలిటికల్ ఈక్వేషన్స్ అన్ని ఛేంజ్ కానున్నాయి. ఆంధ్ర ప్రదేశ్, కర్ణాటక, గుజరాత్ వంటి అత్యంత కీలక రాష్ట్రాల నుంచి నాలుగేసి స్థానాలు ఖాళీ అయ్యాయి. రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్ల నుంచి మూడు, జార్ఖండ్ నుంచి రెండు చొప్పున స్థానాలకు ఎలక్షన్స్ జరగాల్సి ఉంది.
ఈ పరిణామాల మధ్య కాంగ్రెస్ పార్టీకి బిగ్ షాక్ తగలడం ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంది. మధ్యప్రదేశ్ నుంచి రాజ్యసభకు నామినేట్ అయిన మీనాక్షి నటరాజన్ దాఖలు చేసిన నామినేషన్ పత్రాలు తిరస్కరణకు గురి కావడం రాజకీయంగా పెద్ద చర్చనీయాంశమైంది. దీనిపై కాంగ్రెస్ ప్రతినిధులు కేంద్ర ఎన్నికల ప్రధాన కమిషనర్ తో కలిసి తమ వాణీ వినిపించారు. అంతేకాదు తమ అభ్యంతరాలను వ్యక్తం చేశారు.
ఎలక్షన్ కమిషనర్ను కలిసి వారిలో కేసీ వేణుగోపాల్, జైరామ్ రమేష్, రణదీప్ సింగ్ సూర్జేవాలా, వివేక్ తంఖా, దిగ్విజయ్ సింగ్, భూపేష్ బఘేల్, మీనాక్షి నటరాజన్ ఉన్నారు. ప్రజా ప్రాతినిధ్య చట్టంలోని సెక్షన్ 33ఏను అభిషేక్ సింఘ్వీ ప్రస్తావించారు. కోర్టు ద్వారా అభియోగాలు నమోదై, రెండేళ్లకు పైగా శిక్ష పడే వాటిలో మాత్రమే తమ ప్రమాణ పత్రంలో వాటిని చేర్చాలి. మీనాక్షి నటరాజన్ విషయంలో కోర్టు ఎలాంటి అభియోగాలను నమోదు చేయలేదన్నారు. ఆమెకు కోర్టు ముందు హాజరు కావాలని మాత్రమే నోటీసులందాయని వివరణ ఇచ్చారు.
ఈ నేపథ్యంలో ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఏకపక్ష ధోరణిని నిరసిస్తూ దేశ వ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా నిరసనలను నిర్వహించాలని కాంగ్రెస్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు తెలుస్తుంది. దీనిపై చర్చించడానికి అత్యవసర భేటికి పిలుపునిచ్చింది. గురువారం ఢిల్లీలోని ఇందిరా భవన్లో ఈ భేటీ ఏర్పాటైంది. ఈ సమావేశంలో ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శులు, ఇన్ ఛార్జీలు పాల్గొనని ఈసీ తీరును ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లనున్నారు. అలాగే.. అన్ని రాష్ట్రాల ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులకూ పిలుపు అందింది. ఈ సమావేశానికి హాజరు కావాలని ఆదేశించింది పార్టీ హైకమాండ్.
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ఈసీ అనుసరిస్తోన్న వైఖరితో పాటు దేశంలో నెలకొన్న ప్రస్తుత రాజకీయ పరిణామాలపై చర్చించడానికి ఈ భేటీని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ఏఐసీసీ సంస్థాగత ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ తెలిపారు. కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున్ ఖర్గే ఈ కీలక సమావేశానికి అధ్యక్షత వహిస్తారు. లోక్ సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ పార్లమెంటరీ పార్టీ ఛైర్ పర్సన్ సోనియా గాంధీ, ప్రధాన కార్యదర్శులు, సీడబ్ల్యూసీ సభ్యులు ఇందులో పాల్గొననున్నారు.