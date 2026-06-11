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AICC Meeting: నేడు ఖర్గే అధ్యక్షతన ఏఐసీసీ కీలక భేటీ.. కీలక అజెండా ఇదే..

AICC Meeting: ఐదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత నేడు ఢిల్లీలో ఏఐసీసీ  భేటి కానుంది. పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షు మల్లిఖార్జున ఖర్గే నేతృత్వంలో జరిగే ఈ సమావేశంలో పార్టీ అగ్రనేతలు సోనియా, రాహుల్ గాంధీలతో పాటు ఈ పార్టీ సీడబ్ల్యూసీ మెంబర్స్‌తో పాటు అన్ని రాష్ట్రాల పీసీసీ అధ్యక్షులు, కాంగ్రెస్ పాలిత ముఖ్యమంత్రులు హాజరు కానున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 11, 2026, 08:17 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:21 AM IST
AICC Meeting: నేడు ఖర్గే అధ్యక్షతన ఏఐసీసీ కీలక భేటీ.. కీలక అజెండా ఇదే..
Image Credit: AICC Meeting (ZEE Telugu New/ Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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