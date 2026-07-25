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ఎయిమ్స్ నర్సింగ్ ఆఫీసర్ నోటిఫికేషన్ విడుదల.. 2218 భారీ ఉద్యోగాలు, జీతం 7వ పే స్కేల్ ప్రకారం!  

ఢిల్లీ ఎయిమ్స్ (AIIMS) 2218 నర్సింగ్ ఆఫీసర్ ఉద్యోగాల భర్తీకి సంబంధించి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. అభ్యర్థులకు డిప్లొమా లేదా బీఎస్సీ నర్సింగ్ డిగ్రీ ఉండటంతో పాటు పని అనుభవం ఉండటం తప్పనిసరి. ఈ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన ఇతర వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 25, 2026, 08:29 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 08:29 AM IST
ఎయిమ్స్ నర్సింగ్ ఆఫీసర్ నోటిఫికేషన్ విడుదల.. 2218 భారీ ఉద్యోగాలు, జీతం 7వ పే స్కేల్ ప్రకారం!  
Image Credit: AIIMs Delhi Nursing Jobs 2026: File

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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ఎయిమ్స్ నర్సింగ్ ఆఫీసర్ నోటిఫికేషన్ విడుదల.. 2218 భారీ ఉద్యోగాలు, జీతం 7వ పే స్కేల్ ప్రకారం!  
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