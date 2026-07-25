/ఎయిమ్స్ నర్సింగ్ ఆఫీసర్ నోటిఫికేషన్ విడుదల.. 2218 భారీ ఉద్యోగాలు, జీతం 7వ పే స్కేల్ ప్రకారం!  

AIIMs Delhi Nursing Jobs 2026: ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ (AIIMS) న్యూఢిల్లీ, నర్సింగ్ ఆఫీసర్ (Norcet 11) పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. దీనికి సంబంధించిన ఆన్లైన్ దరఖాస్తు ప్రక్రియ జులై 24 నుంచి ప్రారంభమైంది. అభ్యర్థులు ఆగస్టు 13వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. మొత్తం 2218 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. ఈ పోస్టులకు 18 నుండి 30 ఏళ్ల మధ్య వయస్సు ఉన్నవారు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ఎయిమ్స్ నర్సింగ్ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు విధానం..
ఎయిమ్స్ నర్సింగ్ పోస్టులకు ఆన్లైన్ దరఖాస్తు ప్రక్రియ 2026 జూలై 24 నుండి మొదలైంది. దరఖాస్తు ఫీజు వస్తే, జనరల్, ఓబీసీ అభ్యర్థులు రూ. 3000, అలాగే ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులు రూ. 2400 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఆగస్టు 13 వరకు దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. పరీక్షల విషయానికొస్తే, మొదటి సిబిటి (CBT-1) పరీక్ష సెప్టెంబర్ 12న, రెండో సిబిటి (CBT-2) పరీక్ష సెప్టెంబర్ 30న నిర్వహించనున్నారు. పరీక్షకు ముందు అభ్యర్థులకు అడ్మిట్ కార్డులు విడుదల చేస్తారు. దరఖాస్తుదారులు డెబిట్ కార్డ్, క్రెడిట్ కార్డ్ లేదా ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ద్వారా సులభంగా ఫీజు చెల్లించవచ్చు. అయితే, దరఖాస్తు చేసుకునే ముందు అభ్యర్థులు ఎయిమ్స్ అధికారిక వెబ్సైట్లో ఉన్న నిబంధనలను, వివరాలను క్షుణ్ణంగా చదవాల్సి ఉంటుంది.
అర్హత వివరాలు..
ఈ ఎయిమ్స్ నర్సింగ్ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేయాలంటే బీఎస్సీ నర్సింగ్ లేదా జనరల్ నర్సింగ్ డిప్లొమా కలిగి ఉండాలి. వీటితో పాటు కనీసం 50 పడకలు ఉన్న ఆసుపత్రిలో రిజిస్ట్రేషన్ పొంది, స్టేట్ లేదా నర్సింగ్ కౌన్సిల్లో పనిచేసిన అనుభవం తప్పనిసరి. ఈ పోస్టులు గ్రూప్ 'బి' పరిధిలోకి వస్తాయి. జీతం 7 పే స్కేల్ ప్రకారం ఉంటుంది. ఎంపిక ప్రక్రియ రెండు దశల్లో జరుగుతుంది.. ఇందులో అర్హత సాధించిన వారికి మెరిట్ ఆధారంగా ఉద్యోగాలు ఇస్తారు.
దరఖాస్తు చేసుకునే విధానం:
ముందుగా అధికారిక ఎయిమ్స్ వెబ్సైట్ https://www.aiimsexams.ac.in/ ను ఓపెన్ చేసి, అక్కడ 'నార్సెట్ 11 లింక్' లేదా 'నర్సింగ్ ఆఫీసర్ రిక్రూట్మెంట్ కామన్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్' సెక్షన్పై క్లిక్ చేయాలి. అక్కడ నోటిఫికేషన్లోని వివరాలను, మీ విద్యార్హత, వయస్సు వంటి అంశాలను జాగ్రత్తగా సరిచూసుకోవాలి. అంతా సరిగ్గా ఉంటే 'అప్లై ఆన్లైన్' ఆప్షన్ను ఎంచుకోవాలి. ఇక్కడ మీ పేరు, కాంటాక్ట్ వివరాలు, ఇమెయిల్ ఐడి, మొబైల్ నంబర్తో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. రిజిస్ట్రేషన్ తర్వాత మీకు ఒక పాస్వర్డ్ వస్తుంది. ఆ క్రెడెన్షియల్స్తో లాగిన్ అయి అప్లికేషన్ ఫారమ్ను ఓపెన్ చేయాలి. అక్కడ మీ వ్యక్తిగత వివరాలు, విద్యా అర్హతలు, అనుభవ వివరాలను నమోదు చేయాలి. వీటితో పాటు ఇటీవల తీసుకున్న పాస్పోర్ట్ సైజు ఫోటో, సంతకం, ఇతర సర్టిఫికేట్ల స్కాన్ కాపీలను అప్లోడ్ చేయాలి. చివరగా డెబిట్ లేదా క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా ఫీజు చెల్లించాలి. పేమెంట్ విజయవంతమైన తర్వాత అప్లికేషన్ ఫారమ్ను సబ్మిట్ చేసి, దాని కాపీని డౌన్లోడ్ చేసి భద్రపరుచుకోవాలి.
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