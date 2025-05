Asaduddin Owaisi: కశ్మీరీ పండిత్ కోసం రంగంలోకి దిగిన అసదుద్దీన్ ఓవైసీ.. ఎక్స్ వేదికగా సంచలన పోస్ట్..

Asaduddin Owaisi serious on trolls over Vikram misri amid india Pakistan war: భారత్ పాక్ మీద పహల్గం ఉగ్రకుట్రకు ప్రతీకారంగా పాక్ లోని ఉగ్రస్థావరాలపై దాడిచేసింది.ఆ తర్వాత దాయాది మన మీద కవ్వింపు చర్యలకు పాల్పడటంతో.. పాక్ కు బుద్ది చెప్పాలని రంగంలోకి దిగింది. ఆపరేషన్ సిందూర్ పేరుతో పాక్ కు చుక్కలు చూపించింది. డ్రోన్ లు, మిసైల్ దాడుల్ని పూర్తిగా నిర్విర్యం చేసింది.

ఇండియన్ ఆర్మీ చేపట్టిన ఆపరేషన్ సిందూర్ ను యావత్ భారతా వణి స్వాగతించింది.అయితే.. హైదరాబాద్ ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ ఇటీవల ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నారు. ఆయనకు ఏ మాత్రం చాన్స్ దొరికిన దాయాదిని ఏకీపారేస్తున్నారు. పాక్ ను అఫిషియల్ బిచ్చగాడిలా అభివర్ణించారు. ఇస్లాంలో అమాయకుల్ని, చిన్నపిల్లలపై దాడులు చేయాలని లేదన్నారు.

Mr Vikram Misri is a decent and an Honest Hard working Diplomat working tirelessly for our Nation.

Our Civil Servants work under the Executive this must be remembered & they shouldn’t be blamed for the decisions taken by The Executive /or any Political leadership running Watan E… https://t.co/yfM3ygfiyt

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) May 11, 2025