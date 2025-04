Pahalgam Terror Attack: పహల్గాం ఉగ్రదాడి బాధితులకు సంఘీభావంగా AIMPLB ఆందోళనలకు తాత్కాలిక విరామ ప్రకటన.. మూడు రోజుల తర్వాత మళ్లీ

Pahalgam Terror Attack: కశ్మీర్లోని పహల్గాంలో ఉగ్రవాదుల దాడిలో అమాయకులైన పర్యాటకులు, ఇతర పౌరులు అసువులు బాసిన నేపథ్యంలో ఆల్ ఇండియా ముస్లిం పర్సనల్ లా బోర్డు ప్రస్తుతం కొనసాగిస్తున్న నిరసన కార్యక్రమాలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. వక్ఫ్ సవరణలపై ఆల్ ఇండియా ముస్లిం పర్సనల్ లా బోర్డు గత కొంతకాలంగా తీవ్ర నిరసనలు వ్యక్తం చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా దేశవ్యాప్తంగా వక్ఫ్ రక్షణ కోసం ఉద్యమాలు చేపడుతున్నారు. అయితే తాజాగా కాశ్మీర్లోని పహాల్గంలో ఉగ్రవాదుల దాడిలో దాదాపు 28 మంది మరణించగా, 20 మందికి పైగా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. అయితే ఈ ఘటన తమను తీవ్రంగా కలిసి వేసిందని ఈ సందర్భంగా AIMPLBకి చెందిన వక్ఫ్ రక్షణ కోసం ఏర్పాటైన మజ్లిస్-ఎ-అమల్ జాతీయ సమన్వయకర్త డా. ఎస్‌క్యూ ఆర్ ఇల్యాస్ తెలిపారు. దాడిలో బాధితుల కుటుంబాలకు సంఘీభావంగా తీసుకున్న నిర్ణయమని ఈ సందర్భంగా ఆయన పేర్కొన్నారు.

కాగా వక్ఫ్ చట్ట సవరణలపై AIMPLB నిర్వహిస్తున్న ఉద్యమానికి విరామం మూడు రోజుల పాటు ఉంటుందని ఆయన తెలిపారు. ఈ మేరకు రాష్ట్ర, జిల్లా స్థాయి కాంపెయిన్ నిర్వాహకులకు ఒక సర్క్యులర్ పంపించామని, మూడు రోజుల పాటు అన్ని ఉద్యమ కార్యకలాపాలను తక్షణమే ఆపేయాలని ఆదేశించినట్లు ఆయన తెలిపారు. అయితే మూడు రోజుల తర్వాత నిరసన కార్యక్రమాలు మళ్లీ యధాతథంగా కొనసాగుతాయని ఆయన తెలిపారు.

The All India Muslim Personal Law Board has suspended its protest against Waqf Amendment Act for three days in solidarity with victims of the Pahalgam terror attack in J&K pic.twitter.com/q8K6qOvMjw

— IANS (@ians_india) April 23, 2025