Air Ambulance Crash In Jharkhand: జార్ఖండ్లో విషాదం చోటుచేసుకుంది. రాంచీ నుంచి ఢిల్లీ వెళ్తుండగా.. చత్రా జిల్లాలోని కసారియా ప్రాంతంలో ఏడుగురు వ్యక్తులతో వెళ్తున్న ఎయిర్ అంబులెన్స్ కుప్పకూలిందని.. విమానయాన నియంత్రణ సంస్థ డీజీసీఏ తెలిపింది. అందులో ఇద్దరు పైలట్లు, ఒక రోగి, ఇద్దరు సహాయకులు, ఒక డాక్టర్, ఒక పారామెడిక్ ఉన్నారు. రోగితో సహా ఏడుగురు ప్రయాణికులు మరణించారని అధికారులు తెలిపారు.
రెడ్బర్డ్ ఎయిర్వేస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్కు చెందిన బీచ్క్రాఫ్ట్ C90 విమానం.. రాంచీ నుండి రాత్రి 7 గంటల 11 నిమిషాలకు బయలుదేరింది. 23 నిమిషాల తర్వాత అది రాడార్తో సంబంధాన్ని కోల్పోయింది. 'కోల్ కతాతో సంబంధాలు ఏర్పరచుకున్న తర్వాత 19:34 IST సమయానికి వారణాసికి ఆగ్నేయంగా దాదాపు 100 NM దూరంలో విమానం కమ్యూనికేషన్ రాడార్ సంబంధాన్ని కోల్పోయింది' అని డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ (DGCA) ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. ఈ ఎయిర్ అంబులెన్స్ ఢిల్లీలో రాత్రి 10 గంటలకు ల్యాండ్ కావాల్సి ఉంది.
ఇక ప్రమాదం ఎలా జరిగిందనేది దర్యాఫ్తులో తెలుసుకుంటామని DGCA తెలిపింది. 41 ఏళ్ల వ్యక్తి అయిన రోగి ఒక ప్రమాదంలో 63 శాతం కాలిన గాయాలతో బయటపడ్డాడు. అతను ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ (ICU)లో చికిత్స పొందుతున్నాడు. అధునాతన వైద్యం కోసం అతడిని ఢిల్లీకి తీసుకెళ్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఈ దుర్ఘటన జరిగింది.
ఎయిర్ అంబులెన్స్ కూలిపోయిన చత్రా జిల్లా జార్ఖండ్ రాష్ట్ర రాజధాని రాంచీ నుండి దాదాపు 130 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. పైలట్లను వివేక్ వికాస్ భగత్, సావ్రాజ్దీప్ సింగ్గా గుర్తించారు. తరలిస్తున్న రోగిని సంజయ్ కుమార్ (41)గా గుర్తించారు. పారామెడిక్ సచిన్ కుమార్ మిశ్రా, డాక్టర్ వికాష్ కుమార్ గుప్తా, సహాయకులు అర్చన దేవి, ధురు కుమార్ విమానంలో ఉన్న ఇతర వ్యక్తులు. ప్రమాదంలో ఏడుగురూ మరణించారని అధికారులు తెలిపారు.
