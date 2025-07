Bangladesh Plane Crash Video: మరో ఘోరం.. కాలేజీ మీద కూలిపోయిన ఎయిర్ ఫోర్స్ విమానం.. వీడియో ఇదే..

Bangladesh air force training plane crash video: దేశంలో విమాన ప్రమాదాలు జనాల్ని తెగ భయపెడుతున్నాయి. ఇప్పటికే అహ్మదాబాద్ ఘటన తర్వాత అసలు విమానంలో ఎక్కాలంటేనే చాలా మంది భయంతో దూరంగా ఉంటున్నారు.ఈక్రమంలో ప్రతిరోజు కూడా ఎయిర్ ఇండియా విమానంలో లోపాల ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఇది చాలదన్నట్లు మరో ఘోర విమాన ప్రమాదం ప్రస్తుతం ప్రజల్ని మరోసారి తీవ్రమైన భయంలోకి నెట్టేసింది.

బంగ్లాదేశ్ లోని ఢాకాలో సంభవించిన విమాన ప్రమాదం పెనువిషాదాన్నిన మిగిల్చింది.ఈ ఘటనలో ఇప్పటి వరకు 19 మంది దుర్మరణం చెందినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. మరో వంద మందికి పైగా ప్రజలు గాయపడినట్లు కూడా తెలుస్తొంది. ఇంకా అధికారులు సహాయక చర్యలలో నిమగ్నమయ్యారు.

Earlier today, a @BD_Air_Force YAK-130 aircraft crashed approximately 2 miles east of the airfield, into the Karnaphuli River, opposite the Patenga Container Terminal. Although the pilots managed to eject from the aircraft, Squadron Leader Asim Jawad was pronounced dead at the… pic.twitter.com/LPk47g2jG1

