Air India: ఎయిర్ ఇండియా టికెట్ ధరల పెంపు.. రూ.899 వరకు పెరిగిన ఛార్జీలు! డొమెస్టిక్, ఇంటర్నేషనల్ ఛార్జీలు ఎంతంటే?

Air India Raises Fuel Surcharge By Up To Rs.899: విమాన ప్రయాణీకులకు బిగ్ షాక్ అని చెప్పొచ్చు. ఇండిగో ధరలు పెరిగిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా ఎయిర్ ఇండియా కూడా అదేబాట పట్టింది. ఈ పెరిగిన ధరలు రేపు 2026 ఏప్రిల్ 8 నుంచే అమలులోకి రానుంది. అన్నీ డొమెస్టిక్ ఫ్లైట్స్, అంతర్జాతీయ విమాన టిక్కెట్ ధరలపై ఇది వర్తిస్తుంది.
కీమీ దూరం..
0-500 రూ.299
501-1000 రూ.399
1001-1500 రూ.549
1501-2000 రూ.749
2000+ రూ.899
అంతర్జాతీయ విమాన ధరలు ఇలా..
ఎంపిక చేసిన అంతర్జాతీయ విమాన రూట్లలో కూడా ఈ పెంపు వర్తిస్తుంది. కొన్ని రూట్లలో ఏప్రిల్ 10 నుంచి మారతాయి.
ప్రాంతం..
సార్క్ (బంగ్లాదేశ్ కాకుండా) USD 24
వెస్ట్ ఏషియా/మిడిల్ ఈస్ట్ USD 50
చైనా సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా(సింగపూర్ కాకుండా) USD 100
సింగపూర్ USD 60
ఆఫ్రీకా USD 130
యూరొప్ (యూకేతోపాటు) USD 205
నార్త్ అమెరికా USD 280
ఆస్ట్రేలియా USD 280
ఇది వరకే బుక్ చేసిన టిక్కెట్లకు వర్తిస్తుందా?
అయితే, ఈ పెరిగిన ఇంధన సర్ఛార్జీలు వర్తించవు. కానీ, ఇటినరీ, డేట్ ఛేంజ్ చేస్తే ఈ ధరలు అమలు చేయనున్నారు. పూర్తిగా టిక్కెట్ ధరలు పెరుగుతాయి.
ఇది వరకే ఇండిగో కూడా ధరలు పెంచింది..
దేశంలో అతిపెద్ద విమాన సంస్థ ఇండిగో కూడా ఇంధన సర్ ఛార్జీలు పెంచిన సంగతి తెలిసిందే. ఇండిగో గతంలో అమలు చేసిన రూ.425 ఫ్లాట్ సర్ ఛార్జీలను తొలగించి ప్రస్తుతం దూరం ఆధారంగా కొత్త విధానాన్ని అమలు చేస్తోంది. డొమెస్టిక్ దూరాన్ని బట్టి రూ.275 నుంచి రూ.950 పెంచగా.. అంతర్జాతీయంగా యూరప్ వంటి దేశ రూట్లలో రూ.10000 వకు పెంచింది.
జెట్ ఇంధనం 40 శాతం..
ఏవియేషన్ నిపుణుల ప్రకార పూర్తి ఆపరేటింగ్ ధరలో ఇంధనం 40 శాతం ఉంటుంది. ఈ చిన్న మార్పు జరిగిన ఏటీఎఫ్ ధరలు నేరుగా ప్రభావం ఎయిర్లైన్స్ లాభాలపై పడతాయి. దీన్ని ప్రయాణీకులపై రుద్దాల్సి వస్తోంది.
ఏటీఎఫ్ ధరల పెంపు..
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏటీఎఫ్ డొమెస్టిక్ ధరలు 25 శాతం పెంచగా.. జెట్ ఇంధన ధరలు రూ.2.07 లక్షలు కిలోమీటర్ నాన్ షెడ్యూల్, అడ్హాక్, చార్టర్ క్యారీయర్స్కు పెంచింది.
ఇంధన్ సర్ ఛార్జీలు అంటే ఏమిటి?
ఇంధన సర్ ఛార్జీలు అంటే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఆయిల్ ధరలు పెరిగిన వెంటనే ఎయిర్లైన్స బేస్ ధరలు పెంచకుండా అదనంగా ఛార్జీలు విధిస్తుంది. దాన్నే ఇంధన సర్ ఛార్జీలు అంటారు. ఆయిల్ ధరలు తగ్గిన వెంటనే దాన్ని తొలగించేస్తుంది.
