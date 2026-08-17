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ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఏరోప్లేన్ తరగతి గదులు.. ఆ వినూత్న ఆలోచనతో క్యూ కడుతున్న విద్యార్థులు..!!

Airplane School: విద్యార్థులను ప్రభుత్వ బడుల్లో చేర్పించేందుకు రోటిన్ ఆలోచనలకు కాస్త భిన్నంగా ఉండాలనుకున్నారు. పిల్లలను ఎలాగైనా ప్రభుత్వ బడిలో చేర్పించాలన్న ప్రయత్నంలో భాగంగా.. వారిని ఆకర్షించేందుకు పాఠశాల భవనాన్ని, తరగతి గదులను ఒక విమానం నమూనా రూపంలో తీర్చి దిద్దారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 17, 2026, 11:06 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 11:06 AM IST
ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఏరోప్లేన్ తరగతి గదులు.. ఆ వినూత్న ఆలోచనతో క్యూ కడుతున్న విద్యార్థులు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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