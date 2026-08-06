AAI Recruitment 2026: AAI రిక్రూట్మెంట్ 2026 నోటిఫికేషన్ను అధికారిక వెబ్సైట్లో విడుదల చేసింది. మొత్తం 389 మేనేజర్, జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చేసిన అభ్యర్థులకు ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం. నోటిఫికేషన్కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల పిడిఎఫ్ (PDF) ను మీరు అధికారిక వెబ్సైట్ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
ఈ నోటిఫికేషన్ ప్రకారం మేనేజర్, జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్లతో పాటు ఫైనాన్స్, ఆపరేషన్స్, కమర్షియల్, ఐటీ, ఫైర్ సర్వీసెస్, కార్పొరేట్ కమ్యూనికేషన్స్ విభాగాల్లో ఖాళీలు ఉన్నాయి. బీటెక్, డిగ్రీ, ఎంబీఏ, ఎంసీఏ, పిజి డిప్లమా, సీఏ పాసైన వారు వీటికి అర్హులు. మేనేజర్ పోస్టులకు 32, జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టులకు 27 ఖాళీలకు వయోపరిమితిగా నిర్ధారించారు. ఆగస్టు 8వ తేదీ నుండి దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రారంభమై, సెప్టెంబర్ 7వ తేదీ వరకు కొనసాగుతుంది.
AAI జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టులకు సైన్స్, ఎంబీఏ ఇతర ప్రొఫెషనల్ మాస్టర్స్ డిగ్రీలు ఉన్నవారు కూడా అర్హులు. అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసే ముందు నోటిఫికేషన్లోని పీడీఎఫ్ ఫైల్ను క్షుణ్ణంగా చదవాలి.
ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియాలో దరఖాస్తు విధానం..
దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి ముందుగా ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించి, అందులోని 'కెరియర్' (Career) సెక్షన్ను ఎంచుకోవాలి. అక్కడ 'AAI రిక్రూట్మెంట్ 2026 మేనేజర్ అండ్ జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్' లింక్ కనిపిస్తుంది. మీ ఈమెయిల్ ఐడి, మొబైల్ నంబర్ ద్వారా రిజిస్టర్ చేసుకున్న తర్వాత లాగిన్ అవ్వాలి. అభ్యర్థులు తమ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో, సంతకం ఇతర అవసరమైన సర్టిఫికేట్లను అప్లోడ్ చేయాలి. అనంతరం ఆన్లైన్లో ఫీజు చెల్లించి, వివరాలను సరిచూసుకుని సబ్మిట్ చేయాలి. దరఖాస్తు చేసిన తర్వాత దాని కాపీని డౌన్లోడ్ చేసి భద్రపరుచుకోవాలి.
ఎంపిక విధానం:
అభ్యర్థుల ఎంపిక కంప్యూటర్ ఆధారిత టెస్ట్ (CBT) ద్వారా జరుగుతుంది. ఈ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించిన వారికి ఇంటర్వ్యూ నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాత డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రక్రియలు ఉంటాయి. వీటి ద్వారా తుది ఎంపిక చేస్తారు.
ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఒక ప్రభుత్వ పబ్లిక్ సెక్టార్ సంస్థ. ఇక్కడ ఆకర్షణీయమైన జీతంతో పాటు మెరుగైన కెరీర్ వృద్ధి ఉంటుంది. ఉద్యోగ భద్రతతో పాటు మెడికల్, రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ లభిస్తాయి. అలాగే మంచి ప్రొఫెషనల్ వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్, వర్క్-లైఫ్ బ్యాలెన్స్ కూడా ఉంటుంది. ఈ పోస్టులకు కేవలం భారతీయ పౌరులు మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వయస్సు, అనుభవం వంటి ఇతర నిబంధనల కోసం నోటిఫికేషన్ను తప్పక చదవాలి. వివిధ కేటగిరీల పోస్టులను అభ్యర్థుల విద్యా అర్హతలను బట్టి భర్తీ చేస్తారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook