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ఎయిర్‌పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియాలో 389 ఖాళీలు.. జీతం, అర్హతల పూర్తి వివరాలు ఇవే!

ఎయిర్‌పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (AAI) మేనేజర్, జూనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టుల భర్తీకి సంబంధించి 389 ఖాళీల నోటిఫికేషన్‌ను విడుదల చేసింది. ఇంజనీరింగ్, ఫైనాన్స్, సర్వీసెస్ వంటి వివిధ విభాగాల్లో ఈ ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్నాయి. సెప్టెంబర్ 7వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, అర్హతలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 06, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 02:04 PM IST
ఎయిర్‌పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియాలో 389 ఖాళీలు.. జీతం, అర్హతల పూర్తి వివరాలు ఇవే!
Image Credit: AAI Recruitment 2026

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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