Airtel Yearly Recharge: ఎయిర్టెల్ కేవలం ఈ నెల ప్లాన్లే కాకుండా, మూడు నెలలు, ఆరు నెలలు, ఏడాది కాలపరిమితి గల ప్లాన్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే, 365 రోజుల వ్యాలిడిటీ కావాలనుకునే వారి కోసం ఎయిర్టెల్ రూ. 1849 యాన్యువల్ రీఛార్జ్ ప్లాన్ను అందిస్తోంది. ఈ ప్లాన్తో కలిగే లాభాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఎయిర్టెల్ రూ.1849 యాన్యువల్ రీఛార్జ్ ప్లాన్ ఇందులో అపరిమిత వాయిస్ కాల్స్ లభిస్తాయి. కానీ మొబైల్ డేటా ఉండదు. ఈ ప్లాన్ 365 రోజుల వ్యాలిడిటీని అందిస్తుంది. ఇందులో భాగంగా మీరు అపరిమిత లోకల్, ఎస్టీడీ కాల్స్ పొందుతారు. అలాగే ఏడాది పొడవునా మొత్తం 3400 SMSలు వర్తిస్తాయి. డేటా అందుబాటులో లేనందున, సెకండ్ సిమ్ వాడే వారికి ఇది ఒక బంపర్ ప్లాన్ అని చెప్పవచ్చు.
ఎయిర్టెల్ రూ.2249 ప్లాన్..
ఎయిర్టెల్ రూ.2249 ప్లాన్ కూడా 365 రోజుల వ్యాలిడిటీని అందిస్తుంది. ఇందులో అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ తో పాటు ప్రతిరోజూ 1GB హై-స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ డేటా లభిస్తుంది. మీకు డేటా కావాలి అనుకుంటే, ముందుగా చెప్పుకున్న ప్లాన్ కంటే ఇది ఉత్తమమైనది. ఇందులో కూడా ప్రతిరోజూ 100 SMSలు, ఎయిర్టెల్ రివార్డ్స్, ఎంటర్టైన్మెంట్ బెనిఫిట్స్ కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి.
ఎయిర్టెల్ రూ.2999 ప్లాన్..
వీడియో కాల్స్ లేదా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ వంటివి ఎక్కువగా చేయాలనుకునే వారికి ఈ ప్లాన్లో బంపర్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. 365 రోజుల వ్యాలిడిటీతో పాటు అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్, ప్రతిరోజూ 2GB డేటా, 100 SMSలు లభిస్తాయి. వీటితో పాటు ఎయిర్టెల్ థాంక్స్ రివార్డ్స్, ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆఫర్స్ కూడా ఉంటాయి. ఎక్కువ డేటా వినియోగించే వారికి ఇది ఒక బంపర్ ప్లాన్.
ఎయిర్టెల్ రూ.3999 రీఛార్జ్ ప్లాన్..
ఎయిర్టెల్ రూ.3999 ప్లాన్లో ప్రీమియం 365 రోజుల వ్యాలిడిటీతో అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్ లభిస్తుంది. ఇందులో ప్రతిరోజూ 2.5GB డేటా, 100 SMSలతో పాటు ఎక్స్ట్రా ఎయిర్టెల్ థాంక్స్ యాప్ బెనిఫిట్స్ కూడా ఉంటాయి. ఒకసారి రీఛార్జ్ చేసుకుంటే ఏడాది అంతా నిశ్చింతగా ఎంజాయ్ చేయవచ్చు.
ఎయిర్టెల్ బడ్జెట్లో రూ.1849 ప్లాన్ను అందుబాటులో ఉంచింది. ఏడాది మొత్తం కేవలం వాయిస్ కాల్స్ మాత్రమే మాట్లాడాలనుకునే వారికి ఇది బంపర్ ప్లాన్. ఇందులో డేటా లభించకపోయినా, కాల్స్, SMSల కోసం ఇది బెస్ట్ ప్లాన్. ఇలా ప్రతి నెల రీఛార్జ్ చేసుకోవడం కంటే, ఏడాది కాలపరిమితి గల ఈ అద్భుతమైన ప్లాన్లను ఎంచుకోవడం వల్ల మీకు ఖర్చు తగ్గడమే కాకుండా, బంపర్ బెనిఫిట్స్ కూడా లభిస్తాయి.
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