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ఎయిర్‌టెల్ యూజర్లకు అదిరిపోయే వార్త.. రూ.1,849 కే సంవత్సరం అంతా ఉచిత కాలింగ్!

ప్రతి నెల రీఛార్జ్ చేసుకునే తలనొప్పి లేకుండా, ఏడాదికి ఒకసారి రీఛార్జ్ చేసుకుని 365 రోజుల పాటు ఎంజాయ్ చేసే అద్భుతమైన ప్లాన్ ఉంది. అదే ఎయిర్‌టెల్ రూ.1849 బంపర్ ప్లాన్. దేశంలోనే రెండో అతిపెద్ద టెలికాం దిగ్గజం అయిన ఎయిర్‌టెల్, సుమారు 420 మిలియన్ల సబ్స్క్రైబర్‌లను కలిగి ఉంది. ఈ సంస్థ తన యూజర్లకు వివిధ రకాల ప్రీపెయిడ్ రీఛార్జ్ ప్లాన్‌లను అందిస్తోంది.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 03, 2026, 08:19 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 08:19 AM IST
ఎయిర్‌టెల్ యూజర్లకు అదిరిపోయే వార్త.. రూ.1,849 కే సంవత్సరం అంతా ఉచిత కాలింగ్!
Image Credit: Airtel Yearly Recharge:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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