Aishwarya Rai Bachchan: పుట్టపర్తి సత్యసాయి ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్న ఐశ్వర్యారాయ్.. మోదీ కాళ్లకు నమస్కరించిన నటి..

 Sri satya sai baba centenary celebrations:  పుట్టపర్తిలో జరిగిన శ్రీ సత్య సాయిబాబా శత జయంతి ఉత్సవాల్లో బాలీవుడ్ నటి ఐశ్వర్యారాయ్  కూడా పాల్గొన్నారు. ఈ క్రమంలో వేదిక మీద ఉన్న ప్రధాని మోదీ కాళ్లకు నమస్కారం చేశారు. అంతే కాకుండా.. సత్యసాయి బాబా బోధనలతో తాను ఎంతో ప్రభావితం అయ్యానని చెప్పారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 19, 2025, 07:23 PM IST
  • పుట్టపర్తిలో ఐశ్వర్యరాయ్..
  • సత్యసాయిబాబా శతజయంతి ఉత్సవాల్లో ప్రసంగం..

Aishwarya Rai Bachchan: పుట్టపర్తి సత్యసాయి ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్న ఐశ్వర్యారాయ్.. మోదీ కాళ్లకు నమస్కరించిన నటి..

Aishwarya Rai Bachchan speaks on Sri Sathya sai baba five ds: పుట్టపర్తిలో శ్రీసత్య సాయి శతజయంతి ఉత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంకు అన్ని రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు హజరయ్యారు. ముఖ్యంగా సత్యసాయి బాబా వారి బోధనలతో ప్రభావితమై.. మన దేశంలో మాత్రమే కాకుండా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆయనకు భక్తులు ఉన్నారు.  పుట్టపర్తిలో జరిగిన సత్యసాయి బాబా శత జయంతి ఉత్సవాల్లో ప్రధాని మోదీ, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్, మంత్రి నారాలోకేష్, క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్ టెండుల్కర్,  బాలీవుడ్ నటి ఐశ్వర్యరాయ్, కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డితో పలువురు ప్రముఖులు హజరయ్యారు.

ఈ కార్యక్రమంలో బాలీవుడ్ నటి వేదిక మీద మాట్లాడే సమయంలో ప్రధాని మోదీ దగ్గరకు వెళ్లి ఆయన పాదాలకు నమస్కారం చేసి ఆశీర్వాదాలు తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత శ్రీసత్యసాయి బాబావారి బోధనలతో తన జీవితం ఏ విధంగా మలుపు తిరిగిందో తన అనుభవాల్ని అక్కడి వారితో పంచుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఐశ్వర్య రాయ్ మాట్లాడుతూ.. ముఖ్యంగా తాను సత్యసాయి బాబా వారి 4 డీస్ తో చాలా ప్రభావితం అయినట్లు చెప్పుకొచ్చారు. డిసిప్లెన్, డెడికేషన్, డివోషన్, డెటర్ మినేషన్ అని చెప్పారు. ప్రతి విషయంలో కూడా దీన్ని ఇప్పటికి తాను ఆచరిస్తారనరి చెప్పారు. 

సత్యసాయి బాబా చెప్పిన మాటలు, ప్రవచనాలు తన మనస్సులో  బలంగా నాటుకుని పోయాయన్నారు. అదే విధంగా..
సత్యసాయి బాబా సూచించిన ఐదు విధానాలను తాను ఇప్పటికీ పాటిస్తానని పేర్కొన్నారు. సత్యసాయి బాబాది ప్రేమ మతంమన్నారు.  సత్యసాయి బాబు తరచుగా మానవ సేవే మాధవ సేవ అని చెప్పేవారన్నారు.

భూమిపై ఒకే కులం అని మానవత్వం అనే కులమన్నారు.  ఒకే మతం ఉంది, ప్రేమమతం అని, ఒకే  హృదయ భాష అని , అదే విధంగా అందరి దేవుడు  కూడా ఒక్కడే అని, అతను సర్వవ్యాప్తి అని నటి ఐశ్వర్య రాయ్  మాట్లాడారు.  సత్యసాయి జన్మించి అప్పుడే వందేళ్లు గడిచిపోయాయని.. బాబా మనతో లేకపోయినా లక్షలాది మంది గుండెల్లో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతారు.

 బాబా నేర్పిన బోధనలు, ప్రవచనాలు, మార్గదర్శకత్వం, ఆచరించిన విధానాలు మనతో ఎప్పటికీ ఉంటాయన్నారు. అదే విధంగా సత్యసాయి బాబా ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ లతో  విద్యార్థులకు ఉచితంగాబోధనలు అందిస్తుండం నిజంగా గొప్ప విషయమన్నారు. దీనితో పాటు బాబా సూపర్ స్పెషాల్టీ ఆస్పత్రుల్లో పేదలకు ఉచితంగా నాణ్యమైన వైద్యసేవలు అందిస్తున్నారని, ఇది ఎంతో మంది ప్రజలకు మేలు చేకూరుస్తుందన్నారు.  

Read more: Sabarimala Temple Video: స్వామి మమ్మల్ని కాపాడండి.. శబరిమలలో వేడుకుంటున్న అయ్యప్పలు.. వీడియో..

సత్యసాయి బాబా భౌతికంగా లేకపోయిన కూడా..  కోట్లాది మంది మనస్సులో ఎప్పటికి ఆయన బోధనలు, ఆయన చూపిన మార్గంను ఆచరించేవారి మనస్సులో ఎప్పటికి ఉంటారని, ఆయన ఆశీర్వాదాలు మనతో ఉండాలని కోరుకుంటున్నట్లు నటి ఐశ్వర్యరాయ్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా గారిపై ఉన్న తన భక్తిని అందరితో పంచుకున్నారు. 

 

Trending News