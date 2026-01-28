Ajit Pawar Net Worth: అజిత్ పవార్ ఆస్తుల చిట్టా..రూ.124 కోట్ల సామ్రాజ్యం..భార్య వద్ద 28 క్యారెట్ల వజ్రం!

Ajit Pawar Net Worth 2026: మహారాష్ట్ర ఉపముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్ విమాన ప్రమాదంలో దుర్మరణం చెందిన వార్త విషాదంలోకి నెట్టివేసింది. మరాఠా రాజకీయాల్లో పరిపాలనా దక్షుడిగా పేరుగాంచిన ఆయన.. ఎన్నో రకాలుగా వార్తల్లో నిలిచారు. అయితే అజిత్ పవార్ జీవితాంతం సంపాదించిన ఆస్తుల వివరాలు ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారాయి.
ఎన్నికల అఫిడవిట్ల ప్రకారం, గత ఐదేళ్లలో ఆయన సంపద గణనీయంగా పెరగడం గమనార్హం. రాజకీయాల్లోనే కాకుండా వ్యాపారం, వ్యవసాయ రంగాల్లోనూ అజిత్ పవార్ కుటుంబం బలమైన ఆర్థిక పునాదులు కలిగి ఉంది.
5 ఏళ్లలో రూ.50 కోట్ల పెరుగుదల
ఎన్నికల సంఘానికి సమర్పించిన తాజా గణాంకాల ప్రకారం, అజిత్ పవార్ సంపద వేగంగా వృద్ధి చెందింది. 2019 నాటికి దాదాపు రూ.75 కోట్లుగా ఉన్న ఆస్తి.. 2024-25 నాటికి రూ.124.55 కోట్లు దాటింది.
ఆయన సంపద ప్రధానంగా స్థిరాస్తుల రూపంలో ఉంది. స్థిరాస్తులు (భూమి, ఇళ్లు) సుమారు రూ.97.94 కోట్లు ఉండగా.. చరాస్తులు (నగదు, పెట్టుబడులు) రూ.26.60 కోట్లు ఉన్నట్లు సమాచారం. బ్యాంక్ నిల్వల్లో వివిధ ఖాతాలలో రూ.6.81 కోట్లకు పైగా డిపాజిట్లు ఉన్నాయి.
భార్య సునేత్రా పవార్ ఆస్తులే ఎక్కువ!
ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, అజిత్ పవార్ కంటే ఆయన భార్య సునేత్రా పవార్ పేరు మీద ఎక్కువ ఆస్తులు ఉన్నాయి. మొత్తం ఆస్తి సుమారు రూ.127.6 కోట్లు ఉండగా.. ఆమె వద్ద 28 క్యారెట్ల వజ్రంతో సహా రూ.1.19 కోట్ల విలువైన బంగారం, వెండి, వజ్రాభరణాలు ఉన్నాయి. ఆమె పేరు మీద రూ.58 కోట్ల విలువైన భూములు, భవనాలు ఉన్నాయి.
పెట్టుబడులు, వాహనాలు
అపారమైన సంపద ఉన్నప్పటికీ, అజిత్ పవార్ పేరిట ఎటువంటి ఎల్ఐసీ (LIC) లేదా లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు లేకపోవడం గమనార్హం. ఆయనకు వివిధ కంపెనీల షేర్లు, బాండ్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్లలో భారీ పెట్టుబడులు ఉన్నాయి. అజిత్ పవార్ వద్ద టయోటా కామ్రీ, హోండా CRV, హోండా అకార్డ్ వంటి లగ్జరీ కార్లతో పాటు.. తన వ్యవసాయ నేపథ్యానికి తగ్గట్లుగా ట్రాక్టర్, మూడు ట్రైలర్లు కూడా కలిగి ఉన్నారు.
అప్పులు, ఆదాయ వనరులు
ఆస్తులతో పాటు పవార్ కుటుంబానికి సుమారు రూ.21.39 కోట్ల రుణాలు (Loans) ఉన్నాయి. వీరికి ప్రధానంగా వ్యవసాయం, రియల్ ఎస్టేట్ మరియు వివిధ వ్యాపారాల ద్వారా ఆదాయం సమకూరుతోంది. బారామతి, పూణే ప్రాంతాల్లో వీరికి కోట్లాది రూపాయల విలువైన వ్యవసాయ భూములు ఉన్నాయి.
