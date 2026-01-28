English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Shambhavi Pathak: అజిత్ పవార్ విమాన ప్రమాదం..కాక్‌పిట్‌లో పైలట్స్ చివరి మాటలు..అసలేం జరిగిందంటే?

Shambhavi Pathak: అజిత్ పవార్ విమాన ప్రమాదం..కాక్‌పిట్‌లో పైలట్స్ చివరి మాటలు..అసలేం జరిగిందంటే?

Ajit Pawar Pilot Shambhavi Pathak: మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో పెను విషాదం నింపిన అజిత్ పవార్ విమాన ప్రమాదానికి సంబంధించిన మరిన్ని భయంకరమైన నిజాలు బయటకు వస్తున్నాయి. ప్రమాదం జరగడానికి కొన్ని క్షణాల ముందు విమానంలో అసలేం జరిగింది?

Written by - Harish Darla | Last Updated : Jan 28, 2026, 03:43 PM IST

Trending Photos

Heroine: చాలా మంది అమ్మాయిలతో డేటింగ్ చేశాడు.‌. నేను అతన్ని విపరీతంగా ప్రేమించా.. స్టార్ హీరోయిన్ కీలక వ్యాఖ్యలు..
5
star heroine breakup story
Heroine: చాలా మంది అమ్మాయిలతో డేటింగ్ చేశాడు.‌. నేను అతన్ని విపరీతంగా ప్రేమించా.. స్టార్ హీరోయిన్ కీలక వ్యాఖ్యలు..
PM Kisan: రైతులకు శుభవార్త.. పీఎం కిసాన్‌ 22వ విడుత డేట్ ఫిక్స్‌, ఆరోజే ఖాతాల్లోకి రూ.2000!
5
PM Kisan latest news
PM Kisan: రైతులకు శుభవార్త.. పీఎం కిసాన్‌ 22వ విడుత డేట్ ఫిక్స్‌, ఆరోజే ఖాతాల్లోకి రూ.2000!
Prathap Singh-Anusha Hegde: విడాకులు ప్రకటించిన స్మాల్ స్క్రీన్ సెలబ్రిటీ కపుల్ ప్రతాప్ సింగ్, అనూష హెగ్డే
5
Prathap Singh Anusha Hegde Divorce
Prathap Singh-Anusha Hegde: విడాకులు ప్రకటించిన స్మాల్ స్క్రీన్ సెలబ్రిటీ కపుల్ ప్రతాప్ సింగ్, అనూష హెగ్డే
Priya Prakash Varrier: కన్నుకొట్టిన బ్యూటీ ఎటుపోయింది..మూడు సినిమాలకే మాయమైన ప్రియా ప్రకాష్ వారియర్..ఏం చేస్తుందంటే?
7
Priya Prakash Varrier
Priya Prakash Varrier: కన్నుకొట్టిన బ్యూటీ ఎటుపోయింది..మూడు సినిమాలకే మాయమైన ప్రియా ప్రకాష్ వారియర్..ఏం చేస్తుందంటే?
Shambhavi Pathak: అజిత్ పవార్ విమాన ప్రమాదం..కాక్‌పిట్‌లో పైలట్స్ చివరి మాటలు..అసలేం జరిగిందంటే?

Ajit Pawar Pilot Shambhavi Pathak: మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో పెను విషాదం నింపిన అజిత్ పవార్ విమాన ప్రమాదానికి సంబంధించిన మరిన్ని భయంకరమైన నిజాలు బయటకు వస్తున్నాయి. ప్రమాదం జరగడానికి కొన్ని క్షణాల ముందు విమానంలో అసలేం జరిగింది? పైలట్లు చివరి నిమిషంలో ఎందుకు మేడే (Mayday) కాల్ చేయలేకపోయారు? అనే వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

బారామతి విమానాశ్రయం రన్‌వేకు కేవలం 100 మీటర్ల దూరంలో చార్టర్డ్ విమానం కుప్పకూలిన ఘటనలో అజిత్ పవార్‌తో సహా ఐదుగురు మరణించారు.

మృత్యుఘోష.."ఓహ్ షిట్... ఓహ్ షిట్"
విమాన ప్రమాదాల్లో అత్యవసర సమయంలో పైలట్లు చేసే 'మేడే' (Mayday) కాల్‌ను కెప్టెన్ సుమిత్ కపూర్ చేయలేకపోయారు. అయితే, ఆయనతో ఉన్న కో-పైలట్ కెప్టెన్ శంభవి పాఠక్ చివరి క్షణంలో "ఓహ్ షిట్... ఓహ్ షిట్" అని అరిచినట్లు రికార్డింగ్స్ ద్వారా తెలుస్తోంది. అంటే, ప్రమాదం జరగబోతుందని వారికి ముందే అర్థమైనా, ప్రాణాలు కాపాడుకునే సమయం దొరకలేదని స్పష్టమవుతోంది.

ల్యాండింగ్ ప్రయత్నాలు విఫలం..
తొలి ప్రయత్నం: ఉదయం పూట దట్టమైన పొగమంచు వల్ల రన్‌వే 11 సరిగ్గా కనిపించలేదు. దీంతో పైలట్లు విమానాన్ని ల్యాండ్ చేయలేక మళ్లీ పైకి తీసుకెళ్లారు.

రెండో ప్రయత్నం: కొద్దిసేపటి తర్వాత మళ్లీ ల్యాండింగ్‌కు ప్రయత్నించినప్పుడు, విమానం వేగంగా రన్‌వే వైపు దూసుకొచ్చింది. కానీ నేలను తాకే ముందే విమానం అదుపు తప్పి బోల్తా పడి కుప్పకూలింది.

ప్రత్యక్ష సాక్షుల కథనం..
విమానం నేలను ఢీకొట్టగానే భారీ పేలుడు సంభవించింది. ఆ తర్వాత మరో 4 నుండి 5 సార్లు పేలుళ్లు జరగడంతో విమానం తునకలైంది. "విమానం మా గ్రామంపై నుండే ఎగిరింది. కూలిన తర్వాత పేలుడు ధాటికి విమానం భాగాలు ఎగిరి మా ఇళ్లపై పడ్డాయి" అని గ్రామస్తులు తెలిపారు. మంటలు ఎగసిపడుతుండటంతో ప్రాణాలు కాపాడేందుకు గ్రామస్తులు చేసిన ప్రయత్నం విఫలమైంది.

అజిత్ పవార్ చివరి కాల్..
విమానం ఎక్కే ముందు అజిత్ పవార్ తన మేనల్లుడు రంజాగ్జిత్ సింగ్ పాటిల్‌కు ఫోన్ చేశారు. "ల్యాండింగ్ అయ్యాక మళ్ళీ మాట్లాడతాను" అని చెప్పిన అజిత్ పవార్ మాటలు చివరికి ఆఖరి మాటలుగా మిగిలిపోయాయి. బుధవారం ఉదయం 8:45 గంటలకు ఈ ఘోరం జరిగింది.

దర్యాప్తు ప్రారంభం..
ప్రస్తుతం ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ బ్యూరో (AAIB) ఈ ప్రమాదంపై సమగ్ర విచారణ చేపట్టింది. ఢిల్లీలోని విమాన ఆపరేటర్ VSR వెంచర్స్ కార్యాలయంలో అధికారులు తనిఖీలు చేస్తున్నారు. పొగమంచు కారణమా? లేక సాంకేతిక లోపమా? అన్న కోణంలో దర్యాప్తు సాగుతోంది.

Also Read: Ajit Pawar Plane Crash: మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో అజిత్ పవార్.."దాదా" ప్రస్థానం, ఆరుసార్లు ఉపముఖ్యమంత్రి రికార్డు!

ALso Read: Ajit Pawar Net Worth: అజిత్ పవార్ ఆస్తుల చిట్టా..రూ.124 కోట్ల సామ్రాజ్యం..భార్య వద్ద 28 క్యారెట్ల వజ్రం!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

ajit pawarAjit Pawar PlaneShambhavi PathakAjit Pawar Plane Crash InvestigationAjit Pawar Pilot Shambhavi Pathak

Trending News