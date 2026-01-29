Ajit Pawar Plane Crash: అజిత్ పవార్ విమాన ప్రమాదం.. కొన్ని క్షణాల ముందు అరుపులు..! ప్రమాదానికి కారణం ఏంటంటే?

Ajit Pawar Plane Crash Reasons In Black Box: విమాన ప్రమాదంలో నిన్న మహారాష్ట్ర డిప్యూటీ సీఎం అజిత్ పవార్ చనిపోయిన సంగతి తెలిసిందే. ఈరోజు ఆయన అంత్యక్రియలు బారామతిలో నిర్వహించారు. ఇది ఇలా ఉండగా ప్రమాద సమయంలో పైలట్ ఇన్ కమాండర్ సుమిత్ కపూర్ తో పాటు ఫస్ట్ ఆఫీసర్ శాంభవి కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. క్రాష్ ల్యాండింగ్ ముందు వాళ్లు మాట్లాడిన చివరి మాటలు కూడా కాక్పిట్లో రికార్డు అయ్యాయి. దాన్ని అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దాన్ని బ్లాక్ బాక్స్ అని పిలుస్తారు. కొన్ని క్షణాల ముందు 'Oh Sh*t'అని అరుపులు వినిపించినట్లు ఓ డీజీసీఏ సీనియర్ అధికారి తెలిపారు.
ఇక ఎన్సీపీ నాయకుడు, మహారాష్ట్ర డిప్యూటీ సీఎం అజిత్ పవార్ జనవరి 28వ తేదీ విమాన ప్రమాదంలో మరణించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇక ప్రమాదానికి అసలు కారణం ఏమై ఉంటుందో బ్లాక్ బాక్స్ రివీల్ చేస్తే తెలుస్తుంది అని అంతా ఎదురు చూశారు. ఈ నేపథ్యంలో బ్లాక్ బాక్స్ కూడా రివీల్ చేశారు. డీజీసీఏ ఓ సీనియర్ అధికారి దీని తెలిపారు. అయితే విమాన ప్రమాదాలు ఎప్పుడైనా జరిగితే మొదటగా వెతికేది బ్లాక్ బాక్స్. ఎందుకంటే అందులో పైలట్స్ ప్రమాదాలకు కారణాన్ని చివరి క్షణాల్లో రికార్డు చేస్తారు. ఈ బ్లాక్ బాక్స్ శిథిలాల నుంచి కూడా బయటకు తీస్తారు.
సాధారణంగా ఏ విమానానికైనా బ్లాక్ బాక్సులకు సంబంధించి రెండు రికార్డులు ఉంటాయి. ఒకటి ఫ్లైట్ డేటా రికార్డర్. ఇది విమాన సాంకేతిక సమాచారాన్ని, ఎత్తు, వేగం, ఇంధనం మొదలైన వాటిని రికార్డ్ చేస్తుంది. ఇక రెండోది కాక్పిట్ వాయిస్ రికార్డర్. పైలట్ల మధ్య సంభాషణలు, రేడియో సందేశాలు ఏవైనా అలారాం శబ్దాలను కూడా ఇవి రికార్డ్ చేస్తాయి.
బ్లాక్ బాక్స్ అంటే ఏంటి..?
సాధారణంగా ఏదైనా విమాన ప్రమాదానాలు జరిగినప్పుడు ఈ బ్లాక్స్ బాక్స్ గురించి మనం వింటూనే ఉన్నాం. అసలు బ్లాక్ బాక్స్ అంటే ఏంటి? ఎంతటి ప్రమాదం జరిగినా ఈ బ్లాక్ బాక్స్ లో మాత్రం మాటలు ఏవైనా రికార్డింగ్స్ మాత్రం అలాగే ఉంటాయి. శక్తివంతమైన రికార్డింగ్ పరికరం ఇది. డేటాను ఈజీగా భద్రపరుస్తుంది. పైలట్స్ ప్రమాదం ముందు ఏం చెబుతున్నారో ఇది రికార్డ్ చేస్తుంది. అప్పుడే అసలు కారణమేంటో తర్వాత తెలుస్తుంది. దీనినే బ్లాక్ బాక్స్ అని పిలుస్తారు. ఇది చూడటానికి నారింజరంగులో కనిపిస్తుంది.
బ్లాక్ బాక్స్ ఎంతటి ప్రమాదం జరిగినా కూడా పాడవ్వకుండా తయారు చేస్తారు. 1100 డిగ్రీల సెంటిగ్రేట్ ఉష్ణోగ్రత వద్ద కూడా ఒక గంట వరకు కూడా తట్టుకోగలదు. ఎంత సముద్ర లోతుల్లో ఉన్నా కూడా ఇది పనిచేస్తుంది. తాజాగా అజిత్ పవార్ విమాన ప్రమాదం నేపథ్యంలో ఈ బ్లాక్ బాక్స్ కూడా వెలికి తీశారు. డీజీసీఏ ప్రమాదంపై నివేదిక కూడా విడుదల చేయనుంది. అయితే ఓ సీనియర్ అధికారి మాత్రం ప్రమాదంలో కొన్ని క్షణాల ముందు 'O Sh*t' అనే కేకలు వినిపించాయని తెలిపారు. అయితే, ప్రమాద సమయంలో అజిత్ పవార్ విమాన వేగం సాధారణం కంటే ఎక్కువగా ఉందని సీనియర్ పైలట్ ఒకరు చెప్పారు. ఇది కారణం కావచ్చు. దీన్ని మ్యానువల్ గా ల్యాండ్ చేయాల్సి ఉంటుందన్నారు.
ఇక విమాన దుర్ఘటనలో మరణించిన మహారాష్ట్ర డిప్యూటీ సీఎం అజిత్ పవార్ అంత్యక్రియలు ముగిశాయి. బారామతిలోని విద్యా ప్రతిష్ఠాన్లో ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో అంతిమ సంస్కారాలు పూర్తి చేశారు. అశ్రునయనాల మధ్య అభిమానులు భారీగా తరలివచ్చి అజిత్ దాదా సెలవంటూ వీడ్కోలు తెలిపారు. ఇక ఈ అంత్యక్రియలకు అమిత్ షా, సీఎం ఫడ్నావిస్ వివిధ రాష్ట్రాల రాజకీయ నేతలు కూడా భారీ ఎత్తున హాజరయ్యారు.
